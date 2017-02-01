《路透晚报》--2月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对多国汇率政策开炮，日本官员赶忙灭火

对于美国总统特朗普谴责日本操纵汇率，日本政策制定者周三予以反驳，强调日本政府遵守了20国集团(G20)有关避免货币竞争性贬值的协议。日本内阁官房长官菅义伟表示，日本政府“绝对没有”为了获得不公贸易优势而使日圆贬值。日本财务省财务官浅川雅嗣也告诉记者，汇率由市场决定，没有被操纵；日本的货币政策旨在实现终结通缩的国内目标，并非针对汇率。

前日本央行理事门间一夫称，特朗普的评论不太可能束缚日本央行实施货币政策的手脚；他并表示除非日圆兑美元远远升破100日圆，否则央行决策制定者不会考虑放宽政策。他目前任职于瑞穗总合研究所，与现任央行决策者保持着密切联系。

--中国1月官方制造业和非制造业PMI基本平稳，显示经济开局良好

中国宏观经济先行指标--官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)1月基本平稳，其中制造业PMI连两月回落，而非制造业PMI则略有回升；显示中国经济2017年开局良好，延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布数据显示，1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.3，略高于路透调查预估中值51.2，但仍为连续两个月走低；1月官方非制造业商务活动指数微升至54.6，去年12月为54.5。

--警方搜查法国总统候选人菲永办公室，其妻涉吃空饷丑闻重创选情

法国警方周二搜查了总统候选人菲永在议会的办公室，有关菲永妻子涉嫌“吃空饷”的调查，已威胁到菲永的选情，菲永所属的党派领袖也开始考虑菲永退选的“B计划”。菲永原本被认为很有希望为保守派共和党赢得总统选举，但一周前有报导称，菲永妻子Penelope“吃空饷”领取了数十万欧元的工资。菲永表示，Penelope有实际工作，担任议会助理。Penelope未予置评。

--美国更多州挑战特朗普关于限制移民的行政令

周二美国有更多的州对于总统特朗普关于限制移民的行政令发起法律挑战。特朗普的行政令禁止七个穆斯林占多数的国家的公民进入美国。马萨诸塞州、纽约、弗吉尼亚和华盛顿州加入了针对旅行禁令的法律斗争。这些州认为，上述行政令违反了美国宪法所保障的宗教自由。

--日本1月制造业扩张速度为近三年来最快

周三公布的民间调查显示，日本1月制造业活动扩张速度创近三年来最快，因出口订单激增，说明海外需求强劲反弹。不过，由于美国贸易保护主义升温可能威胁日本的出口导向型经济，因此一些分析师的乐观程度可能降低。

1月经季节调整后的Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.7，略低于初值52.8，但仍高于12月终值52.4。该指数连续第五个月高于荣枯分界线50，且显示制造业活动的扩张速度为2014年3月以来最快。

--韩国1月出口同比劲增11.2%远超预期，创近五年最高

周三公布的初步数据显示，韩国1月出口为连续第三个月成长，创近五年最大增幅，远超过市场预期。韩国产业通商资源部公布，1月出口较上年同期大增11.2%，为2012年2月增长20.4%以来的最大增幅。进口增速加快至18.6%，整体贸易顺差32亿美元。

但数据并非全面向好，一项调查显示，韩国1月制造业活动为连续第六个月萎缩，因产出及新订单加速下滑。韩国1月日经/MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)下滑至49.0，12月时为49.4。另外，韩国12月经季节调整后工业生产较前月下降0.5%，逊于市场预期的增长0.3%。

--香港2016年经济增长料达1.5%或以上，通胀大致受控--官员

香港财经事务及库务局局长陈家强称，香港去年第四季经济大致平稳，预期2016年全年经济增长应该可以达到预测的1.5%或以上，全年基本通胀率预测2.3%，通胀压力大致受控。

[市场摘要]

--日本股市：日圆升势暂缓提振日股收涨，钢铁板块表现最好

日经指数周三收高，因日圆升势放缓，但投资人担忧美国特朗普政府的部分政策，使得涨幅受抑。钢铁板块在大盘中表现最好，受JFE Holdings财测强劲的提振。日经指数收高0.6%至19,148.08点。东证股价指数上涨0.4%至1,527.77点。

--中国股市：逢春节假期休市。

--香港股市：鸡年交易首日收跌，特朗普政策疑虑罩顶

香港股市收跌，交易员结束连续假期返回市场，在美国总统特朗普政策疑虑升高之际，对海外市场的跌势进行补跌。恒生指数缩减稍早跌幅，终场收低0.18%，至23,318.39点。恒生国企指数下跌0.48%，至9,756.61点。

--汇市：美元因低接买盘而回升，此前特朗普批评贸易伙伴汇率政策

美元指数小幅上扬，因隔夜美元跌至七周低点之后有低接买盘进驻。此前美元因外界忧心美国恐将抛弃20年来的“强势美元”政策而下跌。0850GMT，美元兑日圆上涨0.53%，至113.38日圆，隔夜曾跌至两个月低点112.080；欧元兑美元微跌0.01%至1.0794美元，上日一度升至七周高点1.0812。

--国际油市：油价持稳，因俄罗斯加入OPEC减产行列以平衡油市

油价持稳，因俄罗斯加入石油输出国组织(OPEC)的减产行列以努力平衡油市，但美国等国家供应充足，拖累了油价。0830GMT，布兰特原油期货下跌0.1美元，至每桶55.48美元。美国原油期货下跌0.08美元至每桶52.73美元。

--全球金市：金价下滑，因在美联储公布利率决定前美元脱离低位

金价下滑，因美元从逾七周低位反弹，且在美国总统特朗普的政策存在不确定性之际，交易员静观美联储是否会维持利率不变。0832GMT，现货金微跌，报每盎司1,210.51美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，必和必拓大型矿山面临罢工威胁

伦敦期铜隔夜劲升后周三大体持稳，交投偏淡，全球最大铜矿矿场面临罢工威胁，令卖盘受到压抑。0835GMT，LME期铜下跌0.59%报每吨5,955.50美元。中国春节长假令交投受限。上海期交所将在周五重新开市。(完)