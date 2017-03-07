《路透晚报》--3月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国开始在韩国部署萨德，中韩冲突料加剧

美国太平洋司令部表示，美国周二开始在韩国部署反导弹防御系统萨德的首批部件，尽管中国坚决反对。此前朝鲜发射四枚导弹。

美国反导防御系统部署计划已导致中韩两国之间陷入外交僵局。中国反对在韩国部署萨德，称其具有超长的雷达探测距离，它的目标是中国领土。韩国和美国曾表示，该导弹防御系统只是为了遏制朝鲜的挑衅。

--朝鲜禁止马来西亚民众离境，马国以牙还牙

朝鲜禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙，吉隆坡警方因金正男被谋杀事件寻求询问至多三名藏身在朝鲜大使馆的男子。

朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜外务省宣布,暂时禁止境内马来西亚公民离境，以确保马来西亚境内朝鲜外交官和公民的安全。马来西亚迅速做出反应，副总理Ahmad Zahid Hamidi宣布禁止朝鲜民众离开马国，立即生效。

--德国1月工业订单较前月骤减7.4%，创八年来最大单月降幅

德国经济部公布数据显示，国内及欧元区需求大幅下滑，导致德国1月工业订单创下八年来最大单月降幅。1月工业订单较前月减少7.4%。这是自2009年1月以来最大单月降幅，且是路透调查分析师预计下滑2.5%的近三倍。

--澳洲央行维持利率不变，暗示未来前景保持稳定

澳洲央行维持利率不变，这一决定符合普遍预期，因央行决策者近期暗示未来一年大部分时间内前景将保持稳定。澳洲央行连续第八个月维持利率在纪录低点1.5%，之前在去年的5月和8月分别降息。

--独家：硬脱欧或将导致银行及从业人员从英国流失--报告草案

据消息人士，一份就英国退欧对英国金融业影响的报告草案警告称，如果得不到欧盟市场准入，恐怕将会流失掉银行及从业人员，从而令英国经济其它方面遭受破坏。该消息人士看到了这份报告。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收低，但小盘股吸引买家

日经指数周二小跌，追随美股走势，朝鲜发射导弹后的地缘政治紧张态势令投资者却步，同时涌现的买兴持续流入小盘股。日经指数收跌0.18%，报19,344.15点。东证股价指数基本持平于1,555.04点。

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，食品饮料板块领涨市场观望情绪仍浓

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日股指在10日和20日均线之间波动，食品饮料板块领涨。由于美联储加息预期升温，市场观望情绪仍然浓厚，沪综指3,250点压力仍有待消化。

沪综指收报3,242.41点，涨8.54点或0.26%，今日上海A股成交2,098亿元人民币，上日为1,936亿元。

--香港股市：收升，受科技股和地产股涨势推动

港股收升，中国互联网巨头腾讯控股连续第二日领涨科技股。之前中国确认该行业为经济转型的关键。恒生指数涨0.4%报23,681.07点，恒生国企指数涨0.6%报10,229.68点。

--汇市：美元守住涨幅，因美联储3月升息几成定局

美元持稳，投资者广泛预期美联储将在下周升息，并静待有关升息步伐的各种线索，包括本周将出炉的美国非农就业报告。0833GMT，美元指数报101.63，自周一所及的一周低点101.22小升。欧元兑美元报1.0591美元，仍低于周一触及的两周高位1.064美元。

--国际油市：油价连续第三日持稳，投资者等待经济数据

油价连续第三日几无变动，由于围绕美国页岩油产量增加的担忧，抵消了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产的影响，投资者寻求交投指引。0825GMT，布兰特原油期货跌0.04美元或0.07%，报每桶55.97美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.02美元或0.04%，报每桶53.22美元。

--全球金市：金价持稳在两周低位之上，美联储下周料将升息

金价几无变动，徘徊在周五所及两周低位之上，因市场预计美联储本月将升息，而且本周稍晚将有一系列重要经济数据出炉。0828GMT，金价小跌0.05%报每盎司1,224.96美元。美国期金下滑0.03%，报1,225.1美元。

--金属期市：伦铜小涨但仍接近四周低位，受库存激增打压

伦铜小涨，但仍接近一个月低位。伦敦金属交易所(LME)仓库有大量的铜流入，浇息了主要矿场供应受阻带来的担忧后，期铜价格跌至一个月低位。0830GMT，LME三个月期铜跌0.42%，报每吨5,833.50。(完)