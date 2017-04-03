《路透晚报》--4月3日

资料图片：2015年9月，法国，雷诺汽车厂的装配线。欧元区3月制造业PMI终值从2月的55.4升至56.2，创下2011年4月以来最高。 REUTERS/Philippe Wojazer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区3月制造业PMI终值升至56.2，创下近六年最高

欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值从2月的55.4升至56.2，创下2011年4月以来最高，与初值一致，并远远高于荣枯分界线50。产出分项指数升至57.5, 为约六年来最高。衡量交货时间的分项指数降至41.9，为2011年5月以来最低。

另外，德国3月制造业增长加速至近六年最快；法国3月制造业活动加快成长，新订单增速创下近六年最快；3月意大利制造业活动以六年来最快步伐增长。

--英国3月制造业增速放缓，出口订单增长缓慢

英国3月制造业采购经理人指数(PMI)下滑至54.2，低于2月下修后的54.5，不及路透所调查分析师的平均预期54.6。虽然该指数大大高于长期均值51.6，但IHS Markit经济学家Rob Dobson称，此次下滑有可能预示着未来增长将进一步放缓。这已是继12月触及18个月高位以来连续第三个月下滑。

--日本3月企业信心改善，因经济复苏范围扩大

日本央行短观调查报告显示，日本3月大型制造业者信心连续第二个季度改善，显示由出口带动的经济复苏所惠及的范围扩大。3月大型制造业景气判断指数为正12，为2015年12月以来最高。服务业信心出现六个季度来的首次改善，企业对资本支出计划仍然乐观，令人期待经济复苏将在未来几个月蓄积动能。

--欧洲央行首席经济学家普雷特称，货币政策立场依然适宜

欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。普雷特说，当前的货币政策支持欧元区通胀率向欧洲央行接近但略低于2%的通胀目标靠近。

欧洲央行执委科尔称，各国政府及其他经济环节需做好准备，面对借贷成本终结数年创纪录低位、转而上升的局面。

--南非议长称，会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求

南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。执政党非洲人国民大会(ANC)的主要政治盟友之一--南非共产党周五呼吁祖马辞职。南非最大的反对党民主联盟和极左翼政党经济自由战士党(EFF)均致信Mbete，要求她再次召集议会，紧急开会讨论不信任动议。

--韩国3月PMI显示制造业活动连八个月萎缩，裁员创2008年来最快

一项民间调查显示，韩国3月制造业活动连续第八个月萎缩，促使工厂拥有者以全球金融危机以来最快速度裁员。若官方数据亦证实这个结果，那么可能暗示亚洲第四大经济体韩国已然低迷的经济复苏面临更多风险。韩国3月经季节调整的日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)降为48.4，低于2月的49.2。

--东芝股价大跌，消息人士称可能第三次推迟公布业绩

消息人士表示，日本东芝可能第三次无法在限期内公布季度财报，因审计方对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。但东芝发言人称，公司未宣布推迟公布业绩，并准备在4月11日前公布业绩。东芝股价早盘一度下挫9.4%，终场收低5.5%。

--瑞士信贷因部分客户逃税和洗钱问题，受到多国联合调查

瑞士信贷被卷入进一步的逃税和洗钱调查，此前荷兰检方接到一项线报，矛头指向数万个可疑账户，由此引发了五个国家的突袭行动。荷兰金融犯罪检察部门(FIOD)周五宣布，从周四开始在荷兰、英国、德国、法国和澳洲境内协同展开突然搜查。迄今已有两人证实被捕。荷兰检方表示正在“调查数十名有偷漏税和洗钱嫌疑的人”，并补充说嫌疑人将钱秘密存入一家瑞士的银行。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，乐观短观调查未能抵消出口类股担忧

日本股市小幅收高，不过距离收复上周大片失地还有一定距离，乐观的日本央行调查未能抵消对于出口商前景持续担忧的影响。日经指数收高0.4%至18,983.23点，离上周五所及七周收盘低位18,909.26点不远。东证股价指数涨0.3%至1,517.03点，JPX日经400指数涨0.3%至13,564.68点。

--中国股市因假日休市。

--香港股市：受基础设施类股带动收高，得益于中国划设特别经济区消息

香港股市收高，基础设施相关类股大涨，因有消息称，中国政府计划在河北省设立特别经济区。指标恒生指数收涨0.6%报24,261.48点，恒生国企指数小涨0.4%至10,314.52点。

--汇市：美元小涨，投资者摆脱此前美国数据及联储官员讲话影响

美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。美元指数在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。

--国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧

原油期货微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。0826GMT，布兰特原油期货持平于每桶53.53美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.05美元或0.1%，至每桶50.65美元。

--全球金市：黄金价格几无变动，美国经济数据表现平平提供支撑

黄金价格几近持平，因美国经济数据不够亮眼，且美联储官员周五的讲话基调温和，为金价提供支撑。黄金价格上季表现为一年来最佳。0827 GMT，现货金下滑0.24%至每盎司1,245.67美元，美国期金跌0.29%至每盎司1,247.6美元。

--金属期市：伦铜持稳，中国逢假日休市交投清淡

伦敦期铜持稳，亚洲出现正面的交易讯号，不过全球最大消费国中国处于长周末假期，市场因而缺乏方向。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.19%，至每吨5,848.50美元，上交易日跌2%。伦铜上周触及近一个月高点5,985美元。现在已进入第二季，而第二季通常为季节性表现最为强劲的季度。上海期交所因公共假日休市，周三恢复交易。(完)