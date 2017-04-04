《路透晚报》--4月4日

2016年11月8日，美国华盛顿，晨曦中的美国白宫。白宫高级官员会见众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。 REUTERS/Kevin Lamarque

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国3月建筑业增速略放缓，增添经济放缓迹象--PMI

一项调查显示，英国3月建筑业增速略有放缓，是经济丧失部分动能的又一迹象。Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)从2月的52.5回落至52.2。这是建筑业活动自去年9月加快成长以来所创下的最慢增速，并且也稍低于路透调查预估的52.4。

--美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人，望重批医保法案

美国白宫高级官员会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。包括副总统彭斯在内的政府要员称，白宫希望最早本周末对修正后的医保法案进行投票，赶在春假(spring recess)开始之前，新提案内容有望在周二准备好。

--澳洲央行维持利率不变，楼市火热和就业数据疲软令人担忧

澳洲央行连续第八个月维持利率在纪录低位1.5%不变，符合普遍预期，目前澳洲一些最大城市的房地产市场火热。澳洲央行强调，就业数据疲软令人担忧。抑制更多刺激举措出台的一个有力论据是房价高涨，主要是悉尼和墨尔本房价高涨。

--消息称韩国现代和起亚汽车在中国减产，因中韩外交关系紧张

消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。韩国联合通讯社报导指出，现代及起亚3月中国销售合计较上年同期下滑52%，不仅危及两家车商的获利，韩国相关供应商也受牵累。

--日本东芝将寻求债权银行对其贷款的支持，股价一度重挫逾10%

据直接了解情况的消息人士透露，东芝周二将与债权银行会面，请求银行接受该公司即将剥离的芯片业务及其他业务中的股权作为担保，并且不要收回贷款。东芝发言人证实，该公司将举行上述会议，但未透露会议议程。债权方迄今未支持东芝管理层上月提出的这一要求。

--韩国3月通胀率创近五年最高，因食品和服务价格上涨

韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。韩国统计局公布的数据显示，3月CPI较上年同期上升2.2%，增幅高于2月的1.9%，且为2012年6月以来最高升幅。

--美国3月汽车销量低于预期，表明长期荣景可能不再

主要美国汽车制造商的3月销售数据低于市场预期，初显美国长期以来的汽车销售荣景可能终于失去力道。汽车行业杂志WardsAuto公布，美国3月经季节调整后轻型汽车销量年率(SAAR)为1,653万辆。行业咨询公司Autodata称，3月SAAR为1,662万辆。这低于路透调查的分析师预估的1,730万辆，而且是8月来首次低于1,700万辆。SAAR是个很重要的行业指标。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于10周低点，美国汽车销量低于预期打压汽车类股

日本股市日经指数收盘跌至10周低点，因避险资产日圆上涨，而且受美国汽车销量低于预期影响汽车类股下挫。日经指数收盘跌0.9%至18,810.25点，创1月24日以来最低收位。东证股价指数跌0.8%至1,504.54点；JPX日经400指数跌0.8%至13,463.23点。

--中国股市因假日休市。

--香港股市因假日休市。

--汇市：避险情绪带动日圆上涨，澳元触及三周低点

日圆上涨，投资者厌恶风险而涌向日圆避险，澳元则跌至三周低点，稍早澳洲央行称对国内就业状况感到担忧。本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。美元延续隔夜跌势，0801GMT时兑日圆跌0.38%至110.45。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助

意大利公债表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。意大利10年期公债收益率在早盘交易中跌4个基点，至2.29%。西班牙和法国的10年期公债收益率双双下跌2个基点，其他欧元区多数公债收益率当日亦下跌。

--国际油市：石油价格下跌，因利比亚产量反弹加大供给压力

油价下跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。0803GMT，布兰特原油期货跌0.29美元或0.55%，报每桶52.83美元。美国原油期货跌0.26美元或0.52%，至每桶49.98美元。

--全球金市：金价涨至一周高位，受美元走软及地缘政治忧虑提振

金价触及一周高位，因美国温和的经济数据令美元走软，且地缘政治局势紧张忧虑令投资者转向避险资产。0804GMT，现货金涨0.42%至每盎司1,258.15美元，美国期金涨0.53%至1,260.7美元。

--金属期市：伦铜几无变动，因中国休市使市场流动性减少

伦敦金属交易所(LME)期铜守在一周低点附近变动不大，中国市场因清明假期休市，使市场缺乏流动性和方向。0805 GMT，LME期铜跌0.37%至每吨5,731.50美元，上日下跌1.5%。(完)