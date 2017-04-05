《路透晚报》--4月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区今年第一季企业活动表现强劲，综合PMI创六年高位

调查报告显示，欧元区企业活动在2017年第一季创下六年来最佳表现，因需求大幅增长，使得企业能够以2011年中以来的最大幅度来提价。欧元区3月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值升至近六年高位56.4。

另外，意大利3月Markit/ADACI服务业PMI从2月的54.1降至52.9；法国3月企业活动增幅创近六年来最快；德国服务业3月增长进一步加速，服务业PMI终值从2月的54.4升至15个月高点55.6。英国服务业PMI从2月的53.3升至三个月高点55.0。

--美国众议院共和党议员就推进医改举行更多会谈，但未做出决定

美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看来不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。副总统彭斯和政府官员与温和及保守派共和党议员在国会山举行了两个小时的会谈。据官员和众议员表示，会谈取得了进展，但并未就议案文本达成一致，共和党各派系也未做出决定。美国国会将从周五开始为期两周的春季休会。

--德国经济部顾问称，欧洲央行零利率政策给金融系统带来极大风险

德国经济部学术顾问称，欧洲央行(ECB)的零利率政策给金融系统带来重大风险。根据路透看到的一份将于周三公布的报告，他们也拒绝了向无现金社会迈进的号召，他们认为此举对违法行为的影响是有限的。他们称，政策完全旨在通过降息来刺激放贷和经济增长，但忽视了由此带给金融系统的负担。

--日本3月服务业扩张速度为19个月最快

一项调查结果显示，日本3月服务业扩 张速度为19个月来最快，因未完成业务大幅好转，企业可以给商品提价。3月经季节调整的Markit/日经日本服务业PMI升至5 2.9，2月为51.3。该指数连续第六个月处在荣枯分水岭50上方。

--澳洲银行业监管机构称，必要时采取更多行动为楼市降温

澳洲银行业监管机构表示，当局能够并且将在必要时采取进一步行动，以阻止该国火热的房地产市场出现由举债助长的泡沫。澳洲审慎监管局(APRA)负责人Wayne Byres表示，上周宣布的措施旨在促进审慎借贷行为，并不是为了影响房价。

--韩国央行总裁称需要借助政策手段让消费复苏

韩国央行总裁强调，民间消费受国内政治丑闻等诸多因素打压，需要借助政策手段使之恢复。他表示，“出台政策来重振内需是很重要的，尤其是在消费下降之际，”并称未来服务业将引领就业增长，而不是制造业。

--南非最大工会组织呼吁祖马辞职，执政党即将召开新闻发布会

南非最大工会组织Cosatu周二呼吁总统祖马辞职，此前的内阁重组让该国失去投资级债信评级，同时加重了执政党非洲人国民大会(ANC)的内部失和。祖马在上周四的内阁调整中将受人尊敬的财长戈尔丹免职，不仅惹恼了反对派，甚至也让一些盟友也感到不悦，自己的总统权威遭到削弱，并有可能导致ANC分裂。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退

日本股市日经指数收高，因日圆的涨势暂停，不过中美两国首脑会晤前的谨慎情绪抑制升幅。日经指数收高0.3%至18,861.27点。东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。

--中国股市：沪综指放量收升1.5%，雄安新区板块大涨大盘后市或续升

中国股市沪综指放量收升1.5%。分析师指出，受河北雄安新区设立的政策利好刺激，今日大盘高开高走，新区相关行业全线大涨。沪综指C收报3,270.31点，涨47.80点或1.48%，今日上海A股成交2,728亿元人民币，较上日2,138亿元增近三成。沪深300指数收报3,503.89点，涨1.38%。

--香港股市：小幅收高，投资者谨慎以待“习特会”

港股小幅收高，获益于内地股市涨势带动，不过在本周众所瞩目的“习特会”前，投资者心存谨慎，令港股涨势受限。恒生指数涨0.6%，报24,400.80点。恒生国企指数涨0.5%，报10,365.32点。

--汇市：在中美首脑会议前，朝鲜疑虑令美元承压

美元兑日圆回吐稍早涨幅，在朝鲜发射一枚弹道导弹后依然承压。朝鲜在中美两国领导人召开峰会前一天发射了导弹。尽管每当地缘政治紧张或市场厌恶风险时，被视为避险货币的日圆通常会上涨，但日本进口商逢“薪酬结算日”，对美元构成一定提振。0828GMT，美元兑日圆下滑0.05%至110.67日圆，脱离日内高点110.92，并远低于上周五创下的10日高点112.19。

--欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住公债收益率下行脚步

油价飙升以及对即将到来的法国大选的担忧减弱，似乎止住了欧元区公债收益率的下行走势。0856GMT时，德国10年期公债收益率小升1个基点至0.26%，脱离周二触及的一个月低点0.24%，但仍远低于3月中创下的14个月高位0.51%。欧元区其他公债收益率大都持平或小幅走高。

--国际油市：油价升至近一个月高点，因供应有趋紧迹象

油价升至近一个月高点，因有迹象显示国际石油库存有逐步收紧的迹象，且市场担心英国的北海一油田供应中断。0829GMT，布兰特原油期货报每桶54.71美元，较上日收盘价上涨0.54美元或1.0%。美国原油期货涨0.51美元或1.0%至每桶51.54美元。两种指标油价周三均触及3月8日以来高点。

--全球金市：金价在中美首脑会晤前持稳，市场等待美联储会议记录

黄金价格持稳，守在上日触及的一个月高点附近，在中美两国首脑会晤前夕，投资者对于风险资产的买需有所消退。市场注意力转向将于今日稍晚公布的美联储3月会议记录。0831GMT，现货金小升0.04%，报每盎司1,255.91美元。美国期金跌0.04%至1,257.9美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势

伦敦期铜上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。0832GMT，伦敦三个月期铜上涨1.30%至每吨5,854.50美元，上日温和上扬。铜价升破100日移动均线切入位5,790构成的阻力位，交易商称这令期铜技术面得到改善。伦敦期镍和期锌均涨逾2%，受钢铁价格涨势带动。(完)