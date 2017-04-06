《路透晚报》--4月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚开行：发展中亚洲地区2017年经济增幅料为16年来最弱

亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。亚开行将发展中亚洲地区今年的经济增幅预估维持在5.7%。这将是该地区经济自2001年增长5.0%以来的最弱扩张幅度。亚开行在2017年亚洲发展展望报告中称，明年发展中的亚洲地区应会再次增长5.7%。

--专家：特朗普距离给中国贴上汇率操纵国标签还很远

外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。这些专家称，美国财政部必须彻底改变有关汇率操纵的定义，才能勉强在4月14日发布的最新报告中给中国贴上这一标签。这些专家中有几人过去曾经参与编写财政部的汇率操作分析报告。

--欧洲央行总裁德拉吉称，无需偏离当前货币政策路径

欧洲央行总裁德拉吉称，认为欧洲央行没有必要偏离当前政策路径，其中包括购债措施至少持续到今年底，以及在此之后很长一段时间内都将利率维持在纪录低位，以刺激通胀。

欧洲央行首席经济学家普雷特对央行既有阐明的政策计划表示支持，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。

--消息：俄罗斯罗斯托夫发生爆炸，一人受伤

一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。

另据塔斯社报导，圣彼得堡一栋住宅大楼发现的一个爆炸装置，已由俄罗斯当局安全拆除。一名执法消息人士告诉路透，消防车抵达住宅大楼现场，公寓居民已经疏散。

--特朗普可能把基建计划和医疗或税改案捆绑以获支持

美国总统特朗普称，可能把一份1万亿美元的基础设施计划，和医疗或税务改革立法放在一起，以吸引议员的支持，尤其是民主党议员的支持。特朗普接受纽约时报采访时还表示，他可能提前公布修缮公路、桥梁和隧道的计划，该计划原本预计将在今年稍晚提出。“我考虑加快速度。我考虑把它和另一份议案放在一起。可能是医疗什么的...也可能是税务改革，”特朗普称。

--独家：美国药商康德乐接近以60亿美元收购美敦力业务

熟知内情的消息人士称，美国药商康德乐健康(Cardinal Health)接近达成协议，以近60亿美元的价格收购医疗仪器制造商美敦力(Medtronic)的医疗用品业务。消息人士称，美敦力和康德乐健康已进行到排他谈判阶段，交易可能于本月稍晚宣布，不过消息人士也表示，协商也不无可能终告破裂。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.4%至四个月收盘低位，因美联储会议记录惊吓到市场

日股日经指数跌至四个月收盘低位，因有迹象显示美联储开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，这令市场惊魂不定。日经指数收跌1.4%至18,597.06点，创12月初以来最低收位。东证股价指数收跌1.6%至1,480.18点。

--中国股市：沪综指收升至逾四个月新高，交通运输板块领涨大盘

沪综指收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。沪综指收报3,281.00点，涨10.69点或0.33%；沪深300指数收报3,514.05点，涨0.29%。

--香港股市：收低，受“习特会”前的谨慎情绪影响

香港股市收低，追随亚洲股市走势，在中美两国领导人会议前的谨慎情绪中，投资者担心美联储今年可能削减庞大的刺激措施。恒生指数收低0.5%，报24,273.72点，恒生国企指数跌0.9%报10,276.41。

--汇市：欧元触及三周低点，因德拉吉为紧缩预期泼冷水

欧元兑美元触及三周低点，之前欧洲央行总裁德拉吉称，他认为至少年底之前无需改变欧洲央行的政策轨道，包括处于历史低位的利率和购债计划。德拉吉讲话过后，原本日内略涨的欧元反转而下，兑美元触及三周低位1.0629，日内跌0.2%。欧元疲软令美元获益，0827GMT时美元指数涨0.10%至100.660。

--欧元债市：公债收益率回落，投资人考量欧洲和美国货币政策前景

欧元区公债收益率(殖利率)向数周低点回落，投资人掂量欧洲和美国的货币政策前景。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.25%，脱离周二触及的一个月低点0.24%，但仍远离3月中创下的14个月高位0.51%。其它欧元区公债收益率大都下跌1-2个基点。

--国际油市：美国原油库存高企打压油价一度下跌，但其他地区供应可能趋紧

油价走势震荡，美国原油库存创新高凸显出市场供应依然过剩，但交易员表示其他地区的供应有逐渐趋紧的迹象。0821GMT，布兰特原油期货涨0.06美元或0.11%，至每桶54.42美元。美国原油跌0.01美元或0.02%至每桶51.14美元。

--全球金市：金价持坚，中美峰会前市场氛围较为谨慎

金价持坚，受美元下滑支撑，并且在中美两国领导人会晤前市场对股票等风险资产的需求减弱。0823 GMT，现货金小跌0.02%至每盎司1,254.56美元。美国期金上扬0.66%至每盎司1,256.7美元，盘中稍早一度上涨1%至每盎司1,260.80美元。

--金属期市：伦敦期铜守住涨幅，在稀疏交投中等待习特会

伦敦期铜守住涨幅，受工业金属进入最旺季度之际中国需求的支撑，不过在中美领导人会晤前，盘中交易稀疏。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.13%，报每吨5,902.50美元。上海期货交易所期铜收盘涨1.04%，至每吨47,810元人民币。(完)