《路透晚报》--4月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国对叙利亚一空军基地发动导弹打击，避险资产跳涨

美国总统特朗普表示，他下令对叙利亚总统阿萨德控制的一个空军基地进行导弹袭击，该基地曾发动化学武器攻击。特朗普宣称，他针对阿萨德采取的行动符合美国的“国家安全利益”。

该消息促使投资者纷纷转向避险资产，美元兑日圆下滑，主权债、金价和油价全线大幅上扬。

--中美双方将在新起点上取得更大发展，特朗普接受访华邀请--新华

中美领导人会晤备受市场关注。新华社报导称，美国总统特朗普接受了中国国家主席习近平的访华邀请。报导并称，习近平敦促中美推进在投资、基建和能源方面的合作。习近平表示，中美两国要制定重点合作清单，推进双边投资协定谈判；双方要推动双向贸易和投资健康发展，加强在多边机制内的沟通和协调。习近平称愿同特朗普一道在新起点上推动中美关系取得更大发展。

--美国3月非农就业增速料放缓，因温暖天气的提振效应消退

美国3月就业增速或放缓，因格外温和的天气促使企业在之前两个月提前招聘。但就业增长速度应该还是能够体现出经济的强劲势头，尽管近期经济增长放慢。根据路透对分析师的调查，美国3月非农就业岗位料增加18万个，接近2016年18.7万个的月均增幅。3月失业率料保持在4.7%。

--英国2月工业生产意外下降，经济放缓迹象进一步显现

英国政府公布的数据显示2月工业生产意外下降，制造商度日艰难。这进一步表明在准备退出欧盟之际，英国的经济增长可能已经放缓。2月工业生产较前月下降0.7%，表现不及路透调查中全部分析师的预估。另有数据显示，英国2月商品贸易逆差意外触及五个月高位，而1月逆差也被上修。

--欧洲央行首席经济学家称，谈论进一步削减购债还为时过早

欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。他表示，“现在提出(进一步减缓购债速度)这个问题还为时过早。我们将举行管委会会议进行评估。从当前信息来看，我们并未朝这方向作出结论。”

--特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题--官员

美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。一名美国政府官员告诉路透，从造成贸易逆差的原因来看，政府认为汇率“偏差”比“汇率操纵”起到的影响要大得多。这意味着美国政府下周更加不太可能给中国贴上汇率操纵国的标签。

--韩国三星电子预估第一季获利创逾三年新高，芯片需求火爆

韩国科技业巨擘三星电子预测公司第一季将录得逾三年来最高季度获利，超过分析师预估，因存储器芯片(记忆体芯片)景气进入超旺循环。三星电子称，第一季营业利润料为9.9万亿韩元(88亿美元)，汤森路透对18名分析师调查的平均预估为9.4万亿韩元。第一季营收料较上年同期增长0.4%至50万亿韩元，略高于分析师预估。

[市场摘要]

--日本股市：收涨但美国导弹袭击叙利亚令涨幅受限，但周线四连跌

日本股市日经指数微幅收高，但涨势受限，因美国对叙利亚发动导弹袭击，抑制投资者风险偏好。日经指数涨0.4%至18,664.63点，日内在平盘上下波动，早盘一度低见18,517.43点，为12月7日以来最低。东证股价指数收高0.7%至1,489.77点。JPX-日经400指数升0.7%至13,348.44点。

--中国股市：沪综指收升至15个月新高，料后市继续冲击3,300点关口

沪综指收升至15个月新高，并为连四日收升。沪综指收报3,286.62点，涨5.62点或0.17%，此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点；本周该指数累计上升1.99%。沪深300指数收报3,517.46点，涨0.10%。

--香港股市：收盘持平，美国发动导弹袭击叙利亚空军基地损及信心

香港股市几无变动，能源股上涨，但遭到美国向叙利亚一空军基地发动导弹袭击的消息打击信心而抵消。恒生指数和恒生国企指数缩减稍早跌幅，分别大致收平于24,267.30点和10,273.80点。恒生指数本周累计上涨0.6%。

--汇市：日圆走高而卢布下滑，之前美国袭击叙利亚一空军基地

日圆走高而俄罗斯卢布下挫，之前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令美国与俄罗斯之间局势紧张。日圆兑美元在亚洲盘升至11日高位110.135日圆。但到0835GMT时，日圆兑美元日内涨幅仅剩0.22%，报110.56。俄罗斯卢布兑美元跌0.97%至56.92，有可能录得一个月来最大单日跌幅。

--欧元债市：德债收益率下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射导弹袭击

德国10年期公债收益率跌至一个月低点，此前美国向叙利亚一空军基地发射了巡航导弹，引发资金进行避险。德国10年期公债收益率盘初跌2.5个基点，至0.234%。德国政府公债期货刚开市不久上涨27个跳动点，创3月8日以来最高。

--国际油市：油价一度跳涨逾2%至一个月高点，因美国以导弹打击叙利亚

油价一度跳涨逾2%，升至一个月高点，此前美国对叙利亚一空军基地发射了数十枚巡航导弹。之后油价缩减涨幅，因该事件似乎对供应没有立即威胁。导弹袭击消息出来之前油价走势迟滞，新闻出炉后，布兰特原油期货应声跳涨至56.08美元，0830GMT报55.72美元，仍上涨1.51%。美国原油期货涨1.68%至52.57美元。

--全球金市：现货金触及五个月高点，因美国打击叙利亚激发避险需求

金价涨逾1%并触及五个月高点，投资者追逐避险资产，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德部队控制的一空军基地，可能导致与叙利亚盟国俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。0832GMT时，现货金涨1.02%至每盎司1,264.06美元，金价料将连续第四周录得周线涨幅。美国期金攀升1.02%至每盎司1,266.1美元。

--金属期市：伦敦期铜走跌，受美国攻击叙利亚消息拖累

伦敦期铜价格下跌，美国对叙利亚发动空袭的消息，在欧洲市场引发一波降低资产风险操作。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.84%至每吨5,808.50美元，延续上日跌势。主力沪铜合约下跌1.7%，至每吨47,130元人民币。(完)