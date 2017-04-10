《路透晚报》--4月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国圣路易斯联储总裁称可能今年稍晚结束再投资，不必急于升息

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储可能在今年某个时段开始给庞大的资产负债表瘦身，这一转变可能降低调高官方基金利率的必要性。布拉德称，他倾向于今年仅仅再升息一次。他指出上周五公布的3月非农就业数据相对疲弱，这与他所持的通胀率不会过度偏离2%水平的看法相符。布拉德被市场认为是政策上的鸽派。

布拉德重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。

--日本央行乐观评价国内经济，尽管特朗普不确定性令人担忧

日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。日本央行总裁黑田东彦重申了央行维持大规模货币刺激政策的决心。目前通胀率仍远低于2%的央行目标水准。在季度报告中，与三个月前相比，日本央行维持对该国九个地区中的八个地区经济的乐观评估不变，并上调了一个地区的经济评估。两个地区称他们的经济在“温和扩张”，这是日本央行九年来首次将这种乐观措辞用在不止一个地区身上。

--美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名，特朗普获得大胜

美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。参议院以54票赞成、45票反对的结果，通过了戈萨奇(Neil Gorsuch)出任最高法院大法官的提名。

--美国打击叙利亚之后，特朗普幕僚对阿萨德政府的未来意见相左

美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。美国驻联合国大使黑利说，美国在叙利亚有“多个优先事项”，阿萨德担任总统的情况下，叙利亚不可能稳定。她的言论似乎与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)的意见相左。蒂勒森说，美国的导弹袭击只是为了阻止阿萨德使用化学武器这一个目的。

由俄罗斯、伊朗军队以及支持叙利亚总统阿萨德武装部队组成的联合指挥中心周日称，美国周五打击叙利亚一处空军基地跨越了“红线”，若有任何新的攻击行为，它将予以回应，并增加对盟友的支持。

--欧元区4月Sentix投资者信心指数上升，未受法国大选风险影响

调查显示，欧元区投资者信心4月改善程度高于预期，仍在近10年最高位，未受法国总统大选相关风险影响。4月Sentix研究集团的欧元区投资者信心指数升至23.9点，触及2007年8月以来最高水平，高于路透调查预计的21.0。上月该指数从2月的17.4升至20.7，因为有关全球政治风险可能中止 经济复苏的忧虑有所消退。

--英国今年前三个月消费者支出增速创下逾三年来最低水平

调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。支付卡公司Visa称，在截至3月的三个月实质支出按年增长0.9%，为2013年末以来日历季的最弱表现，低于2016年第四季的2.7%。3月支出较前月下滑0.7%，2月则持平。

--中国特使抵达韩国，讨论朝鲜可能进行核测试问题

一名中国特使抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。朝鲜本月有多个纪念日，通常是进行重要军武测试的时候。上周美国空袭叙利亚之后，美国军方就朝鲜这类武器测试做出军事行动回应的可能性升高。美国总统高阶幕僚周末的谈话，更进一步拉高此一预期。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走贬带动收高，金融类股表现优异

日经指数收高，美联储官员的讲话提振了美元兑日圆，带动出口类股上扬，同时美国公债收益率上升帮助金融类股跑赢大盘。日经指数收高0.7%报18,797.88点，从上周五触及的四个月低点进一步反弹。东证股价指数上涨0.7%至1,499.65点。

--中国股市：沪综指收跌终结四连升，雄安概念吸“血”效应下创业板领跌

沪综指收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。沪综指收报3,270.12点，跌16.50点或0.50%，上周五沪综指曾创下15个月来收盘新高。沪深300指数收报3,505.64点，跌0.34%。

--香港股市：接近收平，投资人考量地缘政治因素

香港股市几乎收平，市场成交量创下两个月来最低，在叙利亚及朝鲜(北韩)等地缘政治风险疑虑升高之际，投资人不愿下注。指标恒生指数收盘近持平，报24,262.18点，恒生国企指数下跌0.2%至10,253.79点。

--汇市：欧元徘徊在一个月低位上方，法国大选紧张气氛加剧

欧元兑美元小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。投资者密切关注大选进程，因极右翼候选人玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。一周至一年期的欧元/美元隐含波动率升至英国退欧公投以来的最高水准。

--欧元债市：法德公债利差触及六周高位，法国大选不确定性令人不安

法国公债与德国公债的利差升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。早盘交易中，法国公债较可比德债收益率差触及70个基点，为2月27日以来最高。投资者亦抛售评级较低的南欧国家公债，西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率当日涨4-5个基点不等。有关货币政策的预期及地缘政治风险加剧，打压德国10年期公债收益率小跌至0.225%，接近上周末段触及的一个月低点。

--国际油市：油价上涨，受强劲需求及叙利亚冲突不确定性提振

油价上涨，受强劲需求及围绕叙利亚冲突的不确定性支撑，但涨势受美国石油钻探活动再度增长限制。0830GMT，布兰特原油期货报每桶55.59美元，较上个交易日收盘价涨0.37美元或0.65%。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.32美元或0.61%，报每桶52.57美元。

--全球金市：金价持稳，地缘政治紧张局势支撑避险买需

黄金价格持稳，不断加剧的地缘政治紧张局势继续推动避险买需。0832GMT时，现货金报在每盎司1,253.64美元，基本持平；美国期金微跌0.01%至1,253.47美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌因美元走升，但供应吃紧给铜价带来支撑

伦敦期铜微跌，因美元受到美联储政策收紧预期的提振，但供应吃紧给铜价带来支撑。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.76%至每吨5,790美元，跌破了100日移动均值5,800美元处的支撑位；上日铜价小跌。沪铜跌1.2%至每吨47,050元人民币(6,812美元)。(完)