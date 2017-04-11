《路透晚报》--4月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦对退出量化宽松政策的能力有信心

日本央行总裁黑田东彦表示，当央行决定自量化宽松政策退场时，可能采取的其一备选方案将是上调超额准备金利率。黑田东彦在参议院还表示，他认为日本央行有能力平顺退出宽松政策，包括降低资产负债表规模。“我们有很多可采取的措施，因此我可以肯定，我们能在维持市场稳定的情况下采取最合适的政策举措，包括降低资产负债表规模，”黑田东彦指出。

黑田东彦还称，央行计划通过薪资和企业获利增长，推动通胀温和加速。

--澳洲3月企业活动升至10年高点，多项指标预示经济提速

调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。澳洲国民银行对超过400家企业的月度调查显示，3月企业现况指数上升6点至正14，远高于长期均值正5。不过企业信心指数降至正6，符合长期均值。

--英国第一季零售销售创近10年最低增速，通胀致消费者压缩开支

英国零售业联盟(BRC)公布的数据显示，英国消费者2017年初压缩开支，零售销售创下近10年前全球金融危机最严重时期以来最慢增速。BRC公布，英国第一季整体零售销售较上年同期仅仅增长0.1%。这一最新数据表明了消费者如何应对通胀上升以及薪资增长步伐放缓。BRC称，上述增速为2008年12月当季以来最低增速。

--中国贸易商接到官方指令，要求退回朝鲜煤炭

据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。朝鲜不断进行导弹试验，招致国际社会批评。此后中国从2月末起全面禁止进口朝鲜煤炭，而煤炭是朝鲜最重要的出口产品。丹东诚泰消息人士称，该公司有60万吨朝鲜煤炭滞留在各个港口，而且共计有200万吨朝鲜煤炭滞留在中国各个港口，等待返还。

--消息人士称沙特正与全球能源巨头讨论投资天然气计划

沙特与数家国际能源公司讨论了在该国及海外的天然气投资机会，这是该国在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市前对投资进行多元化的举措之一。四名业内消息人士告诉路透，沙特官员与包括和雪佛龙在内的一些公司探讨了投资机会，以帮助开发该国天然气储备。沙特天然气储量位居全球第六，目前其国内能源需求快速增长。

--东芝提交已两次延迟的财报，但未获审计机构背书

日本东芝提交了已经两次延迟的财报，但没有获得审计方背书，这增加了该公司退市的可能性。东芝财报的审计机构PricewaterhouseCoopers (PwC) Aarata LLC发表免责声明称，无法对财报达成意见。这对于一家重量级企业来说是前所未有的情况，将使金融监管机构以及东京证交所成为关注焦点，因将由他们决定是否接受东芝的财报，以及权衡迫使其退市的利弊。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强

日本股市日经指数收低，朝鲜地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。日经指数收低0.27%报18,747.87点，东证股价指数跌0.3%报1,495.10点。交投迟滞，东京证交所主板市场成交量创下近一个月最低。

--中国股市：沪综指放量收创逾15个月新高，军工股走势强劲

中国股市沪综指放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。沪综指收报3,288.19点，涨18.80点或0.58%，盘中最低探至3,244点；此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点。沪深300指数收报3,516.89点，涨0.34%。

--香港股市：恒指收跌至四周低位，地缘政治紧张局势打击风险偏好

香港股市收在四周低点，因围绕朝鲜(北韩)和中东的地缘政治紧张局势损及风险偏好。恒生指数收跌0.7%至24,088.46点。恒生国企指数下跌0.9%至10,165.98点。

--汇市：日圆全面上涨，地缘政治风险推动避险买盘

避险货币日圆在欧洲交易时段全线上涨，因投资者考量一系列风险，包括美国可能对叙利亚和朝鲜采取打击行动，法国总统大选一些曾被视作出局的候选人再度崛起。伦敦早盘，美元兑日圆延续稍早跌势，下跌0.4%至110.54日圆，进一步远离隔夜高点111.57。美元指数日内小涨，报100.98。欧元兑日圆跌至四个月低点，欧洲汇市早盘交易中一度下跌0.4%，至116.880日圆。欧元兑美元下滑0.1%至1.0592美元。

--欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态

指标德国公债收益率(殖利率)跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。德国10年期公债收益率周二跌约3个基点至0.192%，为2月27日以来最低。法国10年期公债收益率涨2个基点，至一周高位0.96%。法国较德国可比公债收益率差为75个基点，保持在六周来最阔水准。意大利和葡萄牙等评级较低的南欧国家公债收益率上涨，因投资者抛弃较高风险的资产。

--国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升

原油价格自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。0830GMT，布兰特原油期货报每桶55.92美元，较上个交易日收盘价跌0.12美元或0.20%。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.06美元或0.11%，报每桶53.02美元。

--全球金市：金价小升，地缘政治担忧激发避险需求

金价小升，因围绕朝鲜和中东地区的政治紧张局势升级，提振了对于黄金的避险需求。0831GMT时，现货金报在每盎司1,257.83美元，涨0.29%；美国期金涨0.44%至1,259.4美元。

--金属期市：伦铜延续上日跌势，供给过剩担忧拖累市场

伦敦期铜进一步下滑，延续上日跌势，因全球两大铜矿有望摆脱供应中断，由此引发的供给过剩相关疑虑打压铜价。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转至平盘上方，涨0.03%至每吨5,749美元。上海期交所期铜下跌1.17%，至每吨46,580元人民币(6,748美元)。(完)