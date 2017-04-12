《路透晚报》--4月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本2月核心机械订单回升，黑田东彦称日圆疲弱可能加快达成通胀目标

日本2月核心机械订单继上月下滑后小幅回升，初步显示经济可持续增长所需的资本支出有所改善。内阁府公布，2月核心机械订单较前月增加1.5%，分析师此前预估为增加2.7%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。1月核心机械订单为下降3.2%。

日本央行总裁黑田东彦表示，日圆进一步贬值，可望协助央行更快达成其2%通胀目标，目前正值地缘紧张情势推升日圆兑美元至五个月高位。黑田东彦重申日本央行在引导货币政策时并非以汇率为目标，而是将资金挹注到经济体中以刺激通胀。但他承认，日圆疲弱的好处是加速通胀升温，因其推高了进口成本，进而拉抬整体物价增长。

--考虑通胀后，英国薪资在截至2月的三个月里几无增长

在截至2月的三个月内，剔除通胀后的英国薪资几无增长。这是最明显的证据，表明随着退欧谈判开始，家庭正在感受到物价上涨的压力。英国国家统计局周三表示，在截至2月份的三个月，包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%，增幅与上月持平。但考虑到通胀因素之后，截至2月份的三个月平均每周薪资所得仅上升0.2%，而不包括奖金在内的薪资所得则仅上升了0.1%。这均是2014年中 期以来最弱的实质薪资增长。

--中美两国元首通电话，中国坚持实现半岛无核化目标

中国中央电视台(CCTV)报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。央视报导称，中美两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受。

--韩企在中国受抵制，连累中国员工及供应商也遭殃

韩国部署萨德反导系统的决定在中国激起愤怒，令在华韩企备受打击，而对现代和乐天等企业的抵制和监管压力，也殃及到了他们在中国的工人和供应商。据韩国贸易促进机构，韩企在中国是用人大户，现代汽车、三星电子和乐天集团在中国直接提供了70万个岗位，其供应链也创造了更多就业机会。现代称，其中国子公司和供应商共计创造了9万个岗位，该公司因销量下降而削减产量。

--美联航空因强拖乘客下机事件，面临排山倒海压力

美国联合航空公司及其执行长面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。美国运输部已针对此事展开调查，新泽西州州长Chris Christie则呼吁制定新规来抑制机位超卖的作法。联合大陆控股(United Continental Holdings)周二收跌1.1%报70.71美元，稍早一度重挫4.4%。当日收盘市值蒸发约2.5亿美元，盘中最多流失约10亿美元。当日换手量超过1,600万股，创下一年来单日最高纪录。

--西部数据警告东芝，称出售芯片业务将严重违反合资协议

美国西部数据(WD)警告东芝在计划中的出售芯片业务之前拆分该项业务，会违反双方的芯片业务合资合同，西部数据将不会坐视东芝践踏自身的权利。西部数据与东芝在日本有一座合资芯片工厂。据路透所见的一封由西部数据发给东芝的信件，前者表示拆分举措将“非常严重违反合资协议”。这一反对意见或令东芝出售芯片业务的努力变得复杂化。

日本东芝此前提交已两度推迟的财报，但财报并未获得审计方的认可。东芝警告称其能否持续经营存疑，该企业集团久拖不决的危机进一步恶化。东京证交所正在权衡让东芝退市的利弊。

--法国政府维持2017年经济增长率预估在1.7%不变

法国政府更新长期公共财政计划，维持2017年经济增长率预估在1.7%不变，第三方财政咨询机构认为此预估“合理”。法国政府还称，今年公共预算赤字料相当于经济产出的2.8%，此前的预估比例为2.7%，而2016年赤字略高于预估。法国总统奥朗德即将卸任的政府在其公共财政年度稳定计划中给出上述预测。该计划将在未来几周提交给欧盟执委会。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创逾四个月最低收位，受地缘政治局势紧张拖累

日本股市跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。日经指数收跌1.0%至18,552.61点，这是去年12月7日以来最低收盘水平。东证股价指数跌1%至1,479.54点。JPX-日经400指数跌1%至13,271.23点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，雄安新区概念股走势分化拖累大盘跳水

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持窄幅震荡，尾盘出现跳水走势，雄安新区概念股连涨后进一步分化，部分前期热门股遭遇巨大卖压，而受监管预期加强的影响，以创业板为代表的高送转、高估值的成长股亦面临较大回调压力，拖累大盘回落。沪综指收报3,273.83点，跌15.14点或0.46%。沪深300指数收报3,509.44点，跌0.22%。

--香港股市：收高中止四连跌，受粤港澳大湾区计划提振

香港股市收高，中止连续四日跌势，投资人将注意力转移至粤港澳大湾区概念股。恒生指数抹掉盘中跌幅，终场收高0.9%，至24,313.50点；恒生国企指数上涨0.4%，至10,208.31点。丰盛金融资产管理董事黄国英表示，中国周二晚间宣布粤港澳大湾区计划，带动相关码头营运商及开发商股价劲升。

--汇市：日圆触及数月高位，因避险情绪持续

日圆兑美元、欧元和英镑纷纷触及五个月高位，地缘政治紧张气氛抑制风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。美元指数继续走低，下跌0.1%至100.62。日圆延续涨势，亚洲时段一度兑美元走强至109.35，进入欧洲时段日圆自高点回落，但日内仍上涨0.1%至109.625。日圆兑欧元小幅下跌，稍早曾触及115.91。欧元兑美元小幅涨至1.0617美元。

--欧元债市：多数公债收益率小升，大量新债即将发行令市场承压

欧元区公债收益率多数小升，近日即将发行的公债将近160亿欧元，在厌恶风险气氛弥漫且假期因素造成交投偏淡之际，债市承压。德国10年期公债收益率回到0.20%上方，周二曾触及0.192%的五周低点。意大利、葡萄牙和西班牙等评级较低国家公债收益率日内上涨2-3个基点。意大利将标售最多100亿欧元公债，爱尔兰和葡萄牙将标售最多12.5亿欧元公债，德国则计划发行30亿欧元公债。

--国际油市：油价上涨，受助于沙特寻求延长减产的前景

油价上涨，有望创出2016年8月以来的最长连涨纪录，据报导，沙特阿拉伯在游说石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将减产延长至2017年上半年之后。0830GMT，布兰特原油期货涨0.32美元，或0.57%，至每桶56.55美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.25美元，或0.47%，至每桶53.65美元，亦触及上月初以来最高位。

--全球金市：金价触及五个月高点，地缘政治紧张局势推动避险买盘

金价触及五个月高点，延续上日近2%的涨势，美国与俄罗斯及朝鲜关系益发紧张，促使投资者转而青睐避险资产。0831GMT时，现货金基本持平，报每盎司1,274美元，稍早一度触及11月10日来高位1,279.80美元；美国期金上涨0.2%至1,276美元。

--金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级

伦铜下跌，受围绕朝鲜的地缘政治紧张局势升级影响，但受需求将在第二季上升的预期提振，铜价基本维持在上日所及两周低点上方。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.87%至每吨5,716.5美元。上海期交所期铜下跌1.34%，至每吨46,230元人民币。(完)