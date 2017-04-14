《路透晚报》--4月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜谴责美国集结大量核战略资产至东北亚，美军在阿富汗投放“炸弹之母”

朝鲜谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。美国发出警告称“战略性耐心”政策已经结束。不过，身为朝鲜邻国和唯一主要盟友的中国，反对朝鲜的核武试验。中国呼吁通过对话和平解决朝鲜问题 ，实现半岛无核化。

此外美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称：“我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力”。

--日本央行4月利率会议料上调经济和出口评估--消息人士

消息人士称，日本央行下次召开利率会议时，对经济的看法料比上月更加乐观，因强劲出口和工厂产出支撑日本经济复苏。但消息人士告诉路透，日本央行将强调决心维持大规模货币刺激政策，因依赖于出口的经济复苏尚未提振民间消费和通胀。“出口和产出正在积聚动能，”消息人士表示，并称近期一系列正面的数据已提高了日本央行上调经济预估的机率。

--苹果考虑与鸿海合作竞购东芝芯片事业--报导

日本放送协会(NHK)报导指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。NHK报导引述未具名的消息人士说法指出，苹果正考虑投资至少数十亿美元以取得持股20%以上，并让东芝保有部份股权，好让这个芯片事业掌控在美国和日本的手中。目前尚无法联系上苹果置评。台湾鸿海则是不予置评。

另外日本经济新闻报导称，鸿海针对竞购东芝晶片部门计划，已要求软银提供合作。日经并报导称，鸿海也可能与苹果合作竞购。

--美国希望在与日本的经济对话中主谈贸易--消息人士

知情人士向路透表示，美国准备让贸易成为美日高层经济对话的主要议题。这个情况不大受日本政府欢迎，它正设法抵御美国要求减少双边贸易失衡的压力。日本希望让双边对话侧重在经济政策、能源、基础设施投资以及贸易规则等问题。对话将由美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎挂帅。

--法国大选波诡云谲，潜在影响不容小觑

若说特朗普当选美国总统及英国投票决定脱欧搅动了全球经济水域，那么有可能有一场海啸即将来临。未来一周将是4月23日法国大选第一轮选举前的最后一周。意外已经接二连三，最新剧情显示极左翼候选人梅朗雄或与极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞在5月7日展开最后对决，这种转折很可能给全球经济造成影响。其原因在于，这两位候选人都反对欧元和欧盟，给其稳定性甚至存亡带来了风险。“法退”之声不绝于耳。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创出四个月来最低收位，因朝鲜半岛紧张局势升温

日本股市跌至四个月低点，因朝鲜半岛和世界其他地区的紧张局势升温，抑制投资者风险偏好。日经指数收跌0.6%至18,335.63点，为12月初以来最低收位。该指数周线跌1.8%，为连续第五周下跌。东证股价指数跌0.6%至1,459.07点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，热点板块出现获利了结市场转趋谨慎

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。沪综指收报3,246.07点，跌29.89点或0.91%，该指数全周累计下跌1.23%；今日上海A股成交2,239亿元人民币，上日为2,231亿元。沪深300指数收报3,486.50点，跌0.80%。

--香港股市：逢假期休市。

--汇市：美元本周料周线下跌，受朝鲜局势及特朗普讲话打压

美元在亚洲时段整理跌幅，本周料周线下跌，因朝鲜持续的紧张局势支撑了被认为是避险货币的日圆。美国总统特朗普称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。0817GMT，美元指数微跌0.08%，报100.480，本周迄今下跌0.6%。欧元/美元涨0.09%至1.0622，美元/日圆跌0.18%至108.88。市场交投比平常清淡，因为本周全球适逢逾越节与耶稣受难日假期。

--欧元债市：逢假期休市。

--国际油市：逢假期休市。

--全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅

金价持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。0820GMT，现货金报每盎司1,286.25美元，上日金价触及11月初以来高位1,288.64美元。由于很多国家逢公共假期休市，交投清淡。美国期金涨0.9%至每盎司1,288.5美元。

--金属期市：沪铜徘徊在三个月低点附近，因逢假日市况淡静

沪铜小幅收高，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。沪铜收涨0.2%至每吨46,110元人民币(6,696美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。(完)