《路透晚报》--5月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本4月就业市场紧俏，点燃消费支出反弹希望

日本4月求才求职比升至逾40年以来最高，失业率则持稳于20年低点，令人期望紧俏的就业市场最终将激励疲弱的消费者支出反弹。其他数据显示，4月所有家庭支出降幅大于预期，因为汽车和学费支出下降，消费支出仍落后于其他经济领域的改善脚步，诸如出口和工厂产出。整体来看，就业市场紧俏可能降低市场对消费者支出的悲观看法，并支持日本央行的判断。央行称劳动力需求上升，最终将刺激通胀。

--韩国总统下令对新引入的萨德发射器展开调查

韩国总统文在寅的发言人表示，总统下令对额外引入的四个萨德反导弹发射器展开调查。在文在寅就任前，美国军方部署了两个萨德导弹发射器。总统府发言人尹永灿在记者会上表示，又有四个萨德发射器被引入却没有向新政府或公众报告，文在寅对此感到“震惊”。

--法国5月消费者信心升至近10年高位，家庭对经济前景看法好转

法国统计局的数据显示，5月消费者信心从100升至102，为2007年8月以来最高，超过分析师平均预估的101。有关失业的担忧情绪并未恶化，家庭对于整体经济前景的看法明显改善。

--希腊财长呼吁债权方6月达成债务减免协议

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)称，债权方需要在6月的欧元区财长会议上达成希腊债务减免协议，以帮助该国重返债券市场。希腊希望在6月达成协议，以便被纳入欧洲央行量化宽松计划的购债范围，如此在希腊重返债市尝试发债之前能够提升投资者对该国的信心。察卡洛托斯说，没有理由把协议的达成推迟到9月德国选举之后。

--澳洲政府将46亿美元银行税首批缴付日期延后三个月

根据立法提案，澳洲政府已将62亿澳元(46亿美元)银行税的首批缴付日期延后三个月，并将银行的部分负债排除于征税范围之外。这项立法并未设下任何落日条款。由于政府课征这项银行税的理由，是基于协助联邦预算到2020/21财年时重回盈余所需，银行业者曾要求设立课税的落日条款。这项针对银行负债课征6个基点的银行税，计划未来四年从澳洲前五大银行每年课得约15亿澳元税收。五大银行分别为澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳新银行、澳洲国民银行及麦格理集团。

--美国可能向进口太阳能电池征收紧急保护性关税

根据世界贸易组织(WTO)的一份文件，美国已知会另外163个成员，其正考虑对进口太阳能电池征收紧急“保护性”关税。此举增加了全球太阳能业者争夺行业主导权的风险，在过去五年中，该行业呈现爆炸性增长。随着产量增加，产品价格已大幅下跌，令那些享有规模经济优势的生产商受益。

文件显示，美国国际贸易委员会(ITC)将在9月22日前确定，美国行业是否受到“严重伤害”。如果结论是肯定的，ITC将在11月13日之前提交报告给总统特朗普。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强致股市微跌，软银上涨制约跌势

日本日经指数周二微跌，市场感觉到了日圆走强的压力，但指数权重股软银上涨在一定程度上制约了跌势。日经指数收跌0.02%至19,677.8点。盘中低点在19,570.13点，盘中下跌主要受日圆兑美元上涨推动，因欧洲出现新的政治不确定因素。软银涨2.8%，此前报导称英国芯片设计商ARM Holdings公布了新的芯片设计。软银握有ARM控股权。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市逢假期休市。

--汇市：美元和日圆上涨，因欧洲政治问题给欧元带来压力

受有关希腊、意大利和英国的新一轮政治忧虑影响，欧洲货币兑美元汇率回落，由此导致的股市人气低落倒也推动日圆全线走高。美元指数在欧洲早盘交易中上涨0.2%左右。德国一个地区和西班牙公布疲弱的通胀数据，加上欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一承诺将继续维持刺激政策，均打压欧元兑美元下跌0.25%至1.1135。不过导致欧元下跌的一个最重要原因，是意大利可能最早于9月进行选举。

--欧元债市：德债收益率触及一个月低点，受通胀疲软忧虑打压

德国公债收益率(殖利率)跌至逾一个月最低位，稍后德国将公布通胀数据，料将凸显欧洲央行在货币政策正常化方面面临的挑战。德国指标10年期公债收益率跌至0.29%，为4月25日以来最低。

意大利可能提前举行大选，打压低评级南欧公债。意大利10年期公债收益率一度攀高4个基点至近两周高位2.21%，带动西班牙公债收益率也录得相似升幅。

--国际油市：美国驾车高峰季强劲开局提振油价，但过剩担忧仍存

美国夏季驾车高峰季的强劲开局提振油价，但供应过剩的担忧仍拖累市场。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货稍早曾升至50美元上方，但之后回落，0825GMT时报每桶49.51美元，下跌0.58%。布兰特原油期货报每桶51.77美元，下跌1%。

--全球金市：金价触及一个月高点，地缘政治疑虑提振避险需求

金价小涨触及一个月高点，地缘政治紧张关系打击投资人冒险意愿，因而转向避险资产。0830GMT，现货金报每盎司1,265美元，稍早一度触及5月1日以来最高1,270.47美元。美国期金下跌0.28%至每盎司1,264.60美元。

--金属期市：伦铜小幅下滑，因美元攀升

伦敦期铜小幅下滑，因美元攀升，市场等待中国市场在公共假期之后恢复交易。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，报每吨5,610美元；其它金属较上周五收位下滑不到0.5%。市场交投十分清淡，伦敦市场的基本金属合约成交不足4,000口。上海期货交易所今日逢假期休市。(完)