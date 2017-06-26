《路透晚报》--6月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本安全气囊制造商高田申请破产保护，获得百利得金援

日本安全气囊制造商高田在美国和日本申请破产保护，并称将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求16亿美元的金援。这将是日本最大的企业破产事件之一。将近持续10年的产品召回以及多项诉讼，使得高田面临数百亿美元的成本与债务。东京证交所称，高田股票将于7月27日摘牌。

日本高田会长兼执行长高田重久称，公司最高管理层将在与百利得(KSS)的交易完成后辞职，且高田家族未来可能不再持有公司股票。他还表示与汽车生产商客户尚未就召回事宜达成最终协议，各方观点存在分歧使得谈判耗时比预期更久。

--日本央行应清晰沟通，避免退出刺激政策的传言--6月会议摘要

日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转提高了市场对退出超宽松货币政策时机的关注度。审议委员强调需要抑制市场对于央行很快将撤回刺激政策的猜测，同时也表示尽管通胀低迷，但无意进一步放松政策。周一公布的意见摘要显示，几名审议委员称，鉴于通胀率距离央行2%的目标还很远，最好的方法是维持目前的超宽松政策。

--旧金山联储总裁认为，逐步升息对于经济进一步增长至关重要

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，由于美国经济处在充分就业状态，且通胀率有望在明年触及美联储2%的目标，所以美联储需继续逐步升息，以保持经济稳步顺利发展。

同时，威廉姆斯表示就业市场将继续加强，目前位于16年低点4.3%的失业率，可能进一步下降，持于略高于4%的水准直至明年。

--韩国今年将在制造业和服务业带动下温和改善--央行

韩国央行在关于地区增长的定期报告中表示，今年韩国经济料逐步改善，归功于制造业和服务业。据韩国央行的评估，4-6月期间韩国多数地区的整体经济增速已略有改善。央行报告称，拜半导体组件、显示器和石化产品出货量的增加所赐，未来数月预期制造业将稳步提高，此外，入境旅游和货运的增加也将会令服务业受益。

--德国6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位

德国智库IFO公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。报告称，德国6月IFO企业景气判断指数从前月的114.6升至115.1，路透调查预估为114.4。

德国智库Ifo经济学家沃拉博表示，民间消费仍是德国经济的关键推动力量，并表示他预期出口还有进一步成长空间。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小升守于两年高位附近，新兴板指数跳涨

日本股市日经指数周一微升，守在上周触及的两年高点附近，因市场对全球经济看法乐观，但成交创逾两个月来最低。日经指数上涨0.1%，至20,153.35点，短线支撑在重要心理关卡20,000点。日经指数6月20日触及20,318点。东证股价指数收涨0.1%，报1,612.21点，但由于缺乏宏观经济题材给市场提供清晰方向，成交量触及逾两个月最低。交投集中在东芝等个股上。东芝大跌3.1%，此前东京证交所决定将该公司降级至二板市场。 [

--中国股市：沪综指放量收创逾两个月新高，万科等房地产股领涨

中国股市沪综指放量收创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘开盘后一路上扬，个股普涨，上证50指数再创阶段新高，房地产股在万科的带领下领涨大盘；短期市场对流动性担忧缓解，风险偏好提升，料后市大盘有望继续震荡上扬。沪综指收报3,185.44点，升27.57点或0.87%，此前收盘高点为4月18日的3,196.71点；今日上海A股成交额为2,002亿元人民币，上日为1,754亿元。

--香港股市：收高，回归20周年前夕市场人气表现乐观

香港股市本周以强势开局，科技股和内地地产股领涨主要股指。恒生指数上涨0.8%收报25,871.89点。恒生国企指数上涨1.0%至10,530.66点。除电信类股，其余各类股均上扬。

--汇市：美元走势乏力，市场观望央行官员谈话

美元走势疲软，因投资人对于美国今年年底前再度升息的信心不足；本周将有美联储及其他央行高层官员密集发表谈话。欧洲盘初日圆小跌，因投资人的风险偏好稍有回暖，受此影响，美元指数日内大致持平，英镑小升。0730GMT，美元兑欧元跌0.1%至1.1203，美元兑日圆涨0.2%至111.47。

--欧元债市：意大利公债收益率上升，欧盟批准该国救助两家银行

意大利公债收益率(殖利率)上升，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。周一意大利较德国公债收益率之差走阔至168个基点，脱离上周所及低点160.5，但远远低于本月创下的高点203.5。

--国际油市：油价因美元走软涨逾1%，但美国钻探活动升温构成拖累

油价涨逾1%，受美元走软提振；但美国原油钻探活动升温，令人担忧全球供应过剩情况将持续，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头做出减产努力。0831GMT，布兰特原油期货涨0.48美元或1.05%，报每桶46美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.47美元或1.12%，至每桶43.50美元。

--全球金市：金价下跌，在美国将公布数据前投资者保持谨慎

金价小跌，在本周美国将公布一系列数据前，投资者保持谨慎，另外亚洲股市走强亦打压金市。0829GMT时，现货金跌0.93%至1,245美元，美国8月期金下滑0.84%，至1,245.9美元。

--金属期市：伦铜仍接近4月初以来高位，受美元走软影响

伦铜微涨，仍保持在逾两个月最高水平附近；在之前公布的数据引发对美国潜在升息步伐的质疑后，美元走软。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.16%至每吨5,810美元，前一交易日涨1%。上海期货交易所期铜合约涨1.32%，至每吨46,820元人民币。(完)