《路透晚报》--7月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--惠誉确认中国评级为A+，展望稳定

惠誉周五维持中国评级为A+不变，展望稳定，并称中国外部财政和宏观经济表现强劲。惠誉说，短期增长前景仍然有利，过去一年中经济政策一直有效地回应各种国内外因素所造成的压力。然而惠誉称，非金融行业债务水平庞大且仍在攀升，此外，金融系统中获得惠誉评级的银行的个别信用质量偏低，仍然构成主权评级的最主要风险。

--日本政府提高2017财年消费、资本支出和房屋投资预测

随着内需增强，日本政府调高了对2017财年民间消费、资本支出和房屋投资的预测。日本政府维持2017财年国内生产总值(GDP)增长的整体预估不变，因库存预计下降且财政支出增长可能小幅放缓。2017财年始于4月。政府预计本财年消费者物价将上涨1.1%，2018财年上涨1.3%，显示通胀压力以非常缓慢速度上升。上述预测数据显示，除非突然发生重大外部冲击，否则日本经济料将持续稳定扩张。日本首相安倍晋三的内阁将以这份预估数据，编列下个财年的预算。

--新加坡第二季经济环比年率为增长0.4%，避开衰退

新加坡经济第二季实现环比增长，勉强避免了衰退，主要得益于全球对半导体和半导体制造设备的需求强劲，带动新加坡电子和精密工程行业强劲增长。新加坡贸工部周五发布公告称，第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.4%。第一季数据修正值显示，第一季新加坡经济萎缩1.9%，此前估值为萎缩1.3%。第二季GDP较上年同期增长2.5%，与第一季修正后的增幅持平，低于分析师预估中值2.8%。

--特朗普称考虑动用配额和关税应对中国钢铁倾销

美国总统特朗普说，他正在考虑动用配额和关税，以应对来自中国和其他国家的倾销钢铁这一“大问题”。“他们在倾销钢铁并摧毁我们的钢铁产业，他们几十年来一直这么做，我要加以阻止。这种做法会停止，”他在搭乘总统专机从美国飞往法国的途中对记者表示。“有两种办法：配额和关税。我或许会两种办法都采用，”他说。

--美国参议院共和党新医保案继续遭到批评，前路仍然艰难

参议院共和党领导人公布了修订后的医保案，但共和党内部政见分歧的两派参议员都对此发表了批评意见，显示出该医保案仍是前路艰险。该医保案迎合了党内的分歧派别，既允许保险商销售廉价的基本医疗保险，又保留了对富人的税赋。但该医保案立刻招致批评，凸显出美国参议院共和党领袖麦康奈尔必须面对的艰难政治形势。除了来自部分参议员的批评之外，一个大型医院协会和一家大型保险公司表示，关键领域的措施不足。

--麻生太郎称有意增加政府预算支出，帮助改善日本农业

日本财务大臣麻生太郎表示，他有意于增加政府支出，从而为削减日本农产品的生产和运输成本寻找办法。此前日本与欧盟达成了一项自由贸易协议。麻生太郎对记者讲话时，并未透露额外预算规模以及如何筹集预算资金的相关细节。麻生太郎称他不赞同单纯向农民发放补贴的办法；日本从欧盟进口的奶产品预计将增加，日本农民无力与之竞争。

--外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策

根据路透见到的信函内容，全球汽车制造商敦促中国推迟并放松拟议中的《新能源汽车碳配额管理办法》，他们称若按照当前提议的新政策，业者不可能做到，也会造成业务受到冲击。这封写给中国工业和信息化部部长苗圩的信函日期为6月18日，表明业者反对该项新能源汽车政策中的关键内容。

[市场摘要]

-日本股市：日经指数小幅收高，长周末假期前录得周线涨幅

日本股市日经指数周五小涨，因全球第三大服装零售商迅销业绩令人失望，抵消了美股上扬带动的部分涨势。日经指数收高0.1%至20,118.86点，周线强劲上扬1%，但投资者在长周末假期前态度益发谨慎。东证股价指数下跌0.4%至1,625.48点，本周上涨1.1%。JPX-日经400指数也上涨0.4%至14,472.36点，周线上涨1.1%。

--中国股市：沪综指小幅收升至三个月新高，金融板块护盘市场观望氛围加重

中国股市沪综指小幅收升至三个月新高。分析师指出，今日大盘低开后全天维持低位震荡，金融板块继续担当护盘重任，并推动尾盘指数翻红，但成交量明显萎缩。短期股指在高位横盘整理，做多动能已经开始衰减。近日将有全国金融工作会议召开和半年经济数据公布，市场观望氛围有所加重。沪综指收报3,222.42点，涨4.26点或0.13%，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；该指数全周累计上涨0.14%；今日上海A股成交额为1,742亿元人民币，上日为2,106亿元。

--香港股市：恒生指数小涨创一年来最大周线升幅，受内地资金扶助

香港股市连续第五日上涨，录得一年来的最大周线涨幅，上周的修正走势吸引中国内地投资者的逢低买盘。恒生指数收盘升0.2%至26,389.23点。恒生国企指数涨0.5%，报10,728.07点。恒生指数本周累计大涨4.1%，为2016年7月中以来单周最大涨幅。恒生国企指数本周共涨4.6%。

--汇市：日圆兑澳元等高收益货币处于守势，因利差交易盛行

日圆兑澳元等高收益货币处于守势，本周重要决策人士发表了偏鸽派讲话，印证了市场关于加息或将非常缓慢的预期。澳元和英镑属于表现最好的货币之列，尤其是兑日圆。澳元兑日圆上涨0.23%，英镑兑日圆上涨0.31%，评级机构惠誉对中国前景相对乐观的看法也支撑人气。临近本周末美元的涨势，尤其是兑日圆的上涨止步不前，此前美联储主席叶伦的讲话压低了一些收紧政策的预期，该预期此前支撑美元上涨。欧元兑美元几无变动，交投在1.1407美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，受美联储官员言论影响

欧元区公债收益率(殖利率)下降，因美联储高官暗示应对升息保持耐心。稍晚美国将公布通胀数据。德国10年期公债收益率跌约3个基点至0.50%，脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。其他欧元区公债收益率也都下跌3个基点左右。

--国际油市：油价受供应充裕影响而下跌，尽管OPEC誓言将减产

原油价格小跌，受库存偏高及行业效率提高打击，不过周线预计仍将上涨。0831GMT，布兰特原油下跌0.08美元或0.17%至每桶48.35美元，本周以来上涨3.5%。美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶45.97美元，下跌0.11美元或0.2%，本周以来上涨约4%。

--全球金市：黄金价格持稳，可望实现三周来首个周线涨幅

黄金价格持稳，因美元在美国公布重要经济数据之前几无变动，但金价仍有望实现三周来首个周线涨幅。0830GMT，现货金升0.08%至每盎司1,218.04美元，本周迄今上涨0.4%，可望录得6月初以来的最大周线涨幅。美国8月期金跌0.02%至每盎司1,217.00美元。

--金属期市：伦敦期铜和期铝高位持稳，受到中国需求展望支撑

伦敦期铜和期铝保持在近期高位附近，受令人鼓舞的中国经济数据及铝减产的前景支撑。0828GM时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.05%至每吨5,873美元。上海期货交易所期铜跌0.3%至每吨47,160元人民币(6,955美元)。(完)

整理 于春红；审校 高琦