《路透晚报》--7月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美中百日计划到期，但贸易方面的谈判进展缓慢

旨在削减美国对中国贸易逆差的美中双边对话达成了一些初步协议，但美国企业称仍需更多作为。美中两国的百日行动计划于周日到期。上述谈判始于4月，已实现中国市场在时隔14年后重新向美国牛肉开放，同时还促使中国承诺购买美国液化天然气。此外，美国企业还被允许进入中国金融服务行业的部分领域。百日计划的更多详情预计会在接下来的一周宣布。与此同时，美中高级官员将在华盛顿会晤，举行年度双边经济对话。该对话在今年更名为“美中全面经济对话”。

--美国特勤局否认他们曾审查过特朗普之子与俄方人士会面的说法

美国特勤局周日否认了总统特朗普的私人律师有关特勤局曾审查过特朗普儿子与俄罗斯人士在2016年总统竞选期间会面的说法。特勤局发言人Mason Brayman在回复关于特朗普法律团队成员Sekulow言论问题的电邮中称，相关会面发生时，小特朗普并不受特勤局的保护。当时参加会面的人包括特朗普的儿子和两名资深竞选官员。

--英国退欧谈判开始，整个谈判过程还有20个月

英国脱欧事务大臣戴维斯周一将启动英国退欧的首轮磋商。届时他将与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔会面，双方团队将在布鲁塞尔进行四天谈判。“上个月我们获得了好的开始，本周的谈判将进入实质性阶段，”戴维斯在为会前发表的讲话稿中称。“对我而言，保障我们所有公民的权益是这一轮谈判的优先要务，我已明确我们在这方面必须有实际的进展。”

--英国7月房屋价格持稳，但购房者仍持谨慎态度--Rightmove

房产网站Rightmove公布的调查显示，英格兰和威尔士7月住宅和公寓要价在6月下滑后持稳，但购房者仍持谨慎态度，因薪资增长赶不上通胀。Rightmove表示，7月在该网站出售的房屋平均要价较前月上升0.1%，这个月的房价通常会小幅下滑。7月房屋要价较上年同期上涨2.8%，6月为上升1.8%。其他房屋价格数据显示，今年价格增长放缓，反映出随着消费者感受到通胀上涨的压力，经济趋软。

--韩国明年最低时薪将提高16%，政府将资助小企业应对成本上涨

韩国计划明年将最低工资提高16%，为近20年来最大增幅，因该国总统文在寅希望刺激内需，并实现更加均衡的经济增长。最低工资委员会周末宣布，最低时薪将提高至7,530韩元(6.67美元)，韩国将有近四分之一的工薪族因此受益。此前劳工和企业代表与政府达成了协议。此次最低薪资提升幅度为2001年以来最大，是文在寅多头出击战略的一部分。文在寅希望凭借该战略刺激民间消费，同时帮助缩小收入差距。

--朝鲜燃油价格大涨，此前中国缩减供应

根据路透所见到的数据，以及与一名脱离朝鲜人士访谈结果显示，中国一家国营石油公司中止出售燃油给朝鲜之后，过去几周朝鲜的汽油及柴油价格大幅上涨。根据路透从Daily NK网站收集资料进行分析，平壤、新义州以及惠山等地的民间经销商汽油价格在7月5日跳升至每公斤2.18美元(每公升2.92美元)，较6月21日的每公斤1.46美元跳涨50%。

[市场摘要]

-日本股市：休市

--中国股市：沪综指收挫1.4%创逾七个月最大单日跌幅，中小盘股集体崩跌

中国股市沪综指周一放量收挫逾1.4%，并创逾七个月最大单日跌幅。分析师指出，在多只创业板股票业绩不及预期，和扩容压力加大的双重压力下，今日大盘开市后大跌，中小盘股集体崩跌。随后公布经济数据偏暖，加之金融权重股奋力护盘，令股指跌幅有所收窄，但市场卖压沉重，料后市大盘仍将继续震荡整理。沪综指收报3,176.464点，跌45.96点或1.43%，此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%；今日上海A股成交额为2,743亿元人民币，较上日的1,742亿元大增近六成。

--香港股市：收盘创两年新高，因中国经济强劲及内地资金流入步伐加快

香港股市连续第六日上涨，收在两年新高，人气受助于中国强劲经济成长数据，以及有多个迹象显示内地资金加速流入。香港恒生指数上涨0.3%至26,470.58点，恒生国企指数上涨0.5%至10,783.19点。

--汇市：美元整理跌势，中国强于预期经济数据捧热利差交易

美元兑一篮子货币在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。澳元冲上两年高点，上涨过程中突破了位于0.7700/7778区间的重要技术阻力，最新报0.7814美元，多头目标为200周移动均线切入位0.8018美元。美元兑日圆基本持平于112.575日圆。

--欧元债市：收益率持稳，投资者忐忑等待周四欧洲央行会议

欧债市场持稳，忐忑等待本周欧洲央行会议，以从中找寻该央行计划如何回撤超宽松货币政策的最新信号。德国10年期公债收益率周一持平于0.52%。

--国际油市：油价上涨，因中国需求强劲且美国原油产出有放缓迹象

油价上涨，得益于美国活跃钻机数量增长放缓，以及中国炼厂需求强劲。0825GMT，布兰特原油期货上涨0.21美元或0.43%，报每桶49.12美元。美国原油期货上升0.16美元或0.3%，至46.70美元。

--全球金市：金价小幅走高，因美联储升息前景趋弱打压美元

金价小幅上涨，因美元跌至数月低位。 上周公布的美国经济数据表现疲弱，削弱了美联储今年进一步升息的前景，打压美元走势。0826GMT，现货金上涨0.11%至每盎司1,230.16美元。美国8月期金涨0.13%至1,229美元。

--金属期市：伦铜触及四个半月高位，因中国点亮金属需求前景

伦铜触及3月初来高位，因美元走软，以及中国第二季经济数据乐观擦亮金属需求前景。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.88%至每吨5,978美元，稍早触及3月2日以来高位5,986.50美元。(完)