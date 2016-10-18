《路透晚报》--10月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国9月CPI按年增幅升至1.0%，创2014年11月以来最高

英国统计局公布，英国9月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，路透调查预估为上升0.1%。该指数较上年同期上升1.0%，创2014年11月以来最高按年增幅，路透调查预估为上升0.9%。

另外，英国9月生产者物价指数(PPI)产出物价较前月增长0.2%，较上年同期增长1.2%，为2013年9月以来 最高同比增幅，预估为增长1.1%。

--澳洲央行会议记录强调第三季通胀数据对11月利率决定的重要性

澳洲央行公布的最近一次会议记录显示，该央行将在11月议息会议上审视最新的消费者物价和就业数据，这为可能宽松政策敞开了大门。澳洲央行本月早前维持利率在1.5%不变。该央行强调了下周将出炉的第三季通胀数据的重要性，数据料显示通胀依然低迷。

--英国总检察长称退欧程序一旦正式启动将不可逆转

英国总检察长赖特对高等法院表示，一旦英国触发里斯本条约第50条正式启动脱离欧盟的程序，这个决定将不可逆转。随着英国朝退欧的方向前进，各界对这场近代史上最复杂的谈判之一将如何展开的辩论四起。英国政府认为里斯本条约第50条不可逆转的看法也与布鲁塞尔近期的声明相左。

--消息人士称伊朗10月石油出口料持于9月所及五年高点附近

一位了解初步油轮安排的消息人士表示，伊朗10月原油和凝析油出口料将持于9月所及五年高点附近，这反映出伊朗自制裁解除后成功提高了出口。据伊朗石油官员称，该国日产大约450万桶原油和轻质凝析油。自1月制裁解除以来，该国已经将总出口量增长约一倍。

--日本本田汽车将在中国武汉兴建新厂生产小型汽车--报导

日本经济新闻称，本田汽车将在中国武汉兴建一座新厂，在2019年春季开始生产紧凑型汽车，为本田在中国的产能增加约五分之一。该报导称，本田将在该厂投资“数以亿计的美元”，投产后年初始产能为12万辆，并逐步随着需求而增加一倍。日经报导称，本田将与其中国合作伙伴东风集团以合资企业形式一起运营该座新厂。

--现代商船考虑出价收购韩进海运的亚洲-美国航线业务

韩国现代商船称，正在考虑提交预先收购书，以收购韩进海运的亚洲-美国航线业务。现代商船发言人称公司尚未作出最终决定。韩进海运上周求售亚洲-美国营运部门，包括人力系统、五艘集装箱货船以及十个海外业务分支。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振

日本股市周二小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振，但涨幅有限，因投资者期待从本周稍晚开始的日企中期业绩季中找寻新鲜交投刺激。日经指数收涨0.4%至16,963.61点；房地产和建筑类股表现优于大盘。东证股价指数涨0.3%至1,356.57点；JPX-日经400指数涨0.3%至12,137.09点。

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾一个月新高，券商、国企股大涨激活市场人气

中国股市沪综指收升1.4%至逾一个月新高。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，券商股和中字头股票大涨激活市场人气，新的热点开始形成，股指全部收复昨日失地，今天阳包阴的走势显示大盘在短暂洗盘后仍将保持反弹势头。沪综指收报3,083.88点，涨42.71点或1.4%，此前收盘高点2016年9月8日3,095.95点，上证A股今日成交1,954亿元人民币，上日为1,794亿元。

--香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振

香港股市收盘创一个半月最大单日涨幅，受中国股市反弹提振，上海B股指数在上日大跌后企稳。恒生指数收盘涨1.6%至23,394.39点；恒生国企指数收涨1.88%至9,720.20点。

--汇市：美元指数脱离七个月高位，因债市跌势暂停

美元指数脱离七个月高位，此前全球债市一波跌势暂停，美债收益率(殖利率)下降。美元自9月底以来已累计上涨3%左右，美债收益率则同步涨至1.8%以上的四个月高位，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息预期升温。不过在触及3月10日以来的最高位以后，美元指数最新下滑0.2%至97.711，追随美国公债收益率的跌势。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率触及一个月低点，周五DBRS公布评等复评

葡萄牙政府公债收益率(殖利率)触及一个月低点，本周评级机构DBRS将公布对葡萄牙评级的重要复评。上周五葡萄牙公布2017年赤字/GDP之比目标为1.6%，低于今年预估的2.4%，另外德国商报的一篇报导称，葡萄牙政府计划成立一家坏账银行以解决银行业的问题。这两个消息令市场增强了预期，即DBRS周五将维持葡萄牙保有仅剩的一个投资级别评级。0904GMT，葡萄牙10年期指标公债收益率报约3.244%。

--国际油市：油价上涨，因市场可能比人们预期的更接近平衡状态

原油价格上涨，因一些分析师称油市可能并不像很多人认为的那样供应过剩，并且在北半球即将迎来冬季取暖需求高峰之前，全球石油库存的增速低于预期。美元指数自七个月高位回落也支撑了油价。

0908GMT，布兰特原油期货报每桶51.80美元，较上日收盘价上涨0.28美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货涨0.36美元至每桶50.30美元。

--全球金市：金价上涨，因美联储何时升息的不确定性导致美元下跌

金价连续第二天上涨，因美国联邦储备理事会何时升息的不确定性拖累美元走软，金价因而获得支撑。0848GMT时，现货金涨约0.5%，至每盎司1,262.38美元。美国期金也升约0.5%，至1,263.3美元。

--金属期市：铜价受美元下滑支撑，供给缺口支撑镍价

伦敦期铜上涨，因美元下滑，期镍则从镍矿供给下降的数据中寻获支撑。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.67%，报每吨4,706.50美元，上交易日为下跌0.8%，触及9月12日以来低位4,623.25美元。期镍则上涨0.97%报10,390美元。(完)