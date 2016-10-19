《路透晚报》--10月19日

图片中央为世界银行的logo。世界银行官员表示，未来几年新兴市场面临的最大威胁可能是发达国家民粹主义和孤立主义的兴起。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--世行官员称新兴市场受到美国和欧洲民粹主义兴起的威胁

世界银行金融咨询及银行业部门主任Axel Peuker周二表示，未来几年新兴市场面临的最大威胁可能是发达国家民粹主义和孤立主义的兴起。Peuker称，若此类情绪继续在美国、欧洲及其它地区蔓延，新兴经济体的贸易和传导机制将受到不利影响。许多新兴经济体都极为依赖出口。另外，Peuker表示，随着发达国家政治领导人脱离全球化主义，这将催化新兴国家领导人的类似情绪，加剧贫困和收入不均。

--每日电讯报报导称英国财政大臣哈蒙德向首相表示不会辞职

据英国每日电讯报引述报导，英国财政大臣哈蒙德一位未具名的盟友称，哈蒙德已向首相特雷莎梅表示，他不会辞职。之前有媒体报导称，内阁大臣在退欧问题上存在分歧。据一些英国报纸之前报导，特雷莎梅的内阁存在明显的意见分歧。英国每日电讯报之前报导称，哈蒙德因为敦促对控制移民的举措要谨慎，令一些阁员不满，他可能会因此辞职。

--英国就业增长放缓，但劳动力市场抵御住了公投退欧冲击--统计局

英国公布的官方数据显示，截止8月三个月的岗位新增速度放缓，但也几乎没有迹象显示，英国的退欧决定给就业市场造成重大打击。6-8月就业人口增加106,000人，而前三次数据均增长超过170,000人。失业率持稳在近11年低点4.9%，与路透调查访问的分析师预估一致。

--家乐福第三季营收增长加速，因巴西和法国表现好转

全球第二大零售商--家乐福表示，第三季营收增长加速，受巴西营收强劲及核心法国市场的表现好转提振，尽管法国经营环境艰困。由于消费放缓，中国业务依然面临困难，该国当季同店营收下降7.8%。这家欧洲最大的零售商表示，第三季营收为217.81亿欧元(239.1亿美元)，略高于汤森路透调查的分析师给出的预估中值217.09亿欧元。

--夏普年度获利预估远高于市场预期；股价飙涨10%

日本夏普表示，公司预计年度获利将有大幅提高，得益于重组以及与新东家台湾鸿海之间的协同效应。该消息导致夏普股价飙涨10%。夏普发布该声明之前，日本经济新闻报导该公司预计本财年将实现大约400亿日圆(3.85亿美元)的营业利润，远高于汤森路透I/B/E/S对11名分析师调查中预估的66亿日圆。这将标志着夏普三年来首次在营业层面实现盈利。夏普目前正在新东家台湾鸿海麾下重建。台湾鸿海8月对夏普股份增持至66.07%。但夏普在声明中称，虽然利润料将提升，但营收可能会下降。

--日产汽车将任命CEO戈恩出任三菱汽车会长--日经

据日经周三报导，日本第二大汽车厂商日产汽车收购三菱汽车34%股权之后，已决定任命日产执行长戈恩担任三菱汽车7211.T会长。戈恩还请求三菱汽车会长兼社长及CEO益子修留任社长。三菱汽车因舞弊丑闻而陷入困境后，日产收购三菱控制股权。两家公司发言人拒绝就报导置评。受报导影响，三菱汽车股价一度跳涨逾10%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美股带动连续第四日收高，夏普和三菱汽车闪耀

日经指数周三连涨第四日，从美股反弹中获得线索；夏普股价大涨11%，之前该公司预计年度利润将实现大幅增长。日经指数收涨0.2%至16,998.91点。东证股价指数涨0.1%至1,357.20带你，JPX-日经400指数小涨0.1%至12,145.36点。Jasdaq市场涨0.6%至115.82点，为10个月来最高收盘水平。

--中国股市：沪综指收盘近持平，后续冲劲不足股指年线附近受阻

中国股市沪综指收市近持平。分析师指出，在昨日拉出一根中阳线后，今日早盘股指虽一度惯性上冲突破年线3,087点阻力，但后劲不足，成交量未有效配合，而且新公布的经济数据亦基本符合预期，不足以打破震荡格局，大盘今天基本维持整理走势。沪综指收报3,084.719点，涨0.844点或0.03%，全日波幅仅20点；昨日沪综指收升1.4%至逾一个月新高。上证A股今日成交1,970亿元人民币，上日为1,954亿元。

--香港股市：收盘下跌，中国第三季GDP未能提振人气

香港股市周三收盘下跌，回吐了上日的部分涨幅，因中国国内生产总值(GDP)数据几乎未能提振脆弱的投资者人气。恒生指数收跌0.38%至23,304.97点；恒生国企指数收跌0.81%至9,641.22点。

--汇市：美元走软，投资者揣摩美联储12月加息前景

美元指数表现沉闷，因美国消费者物价数据暗示基础通胀温和，美国公债收益率随之下跌，促使投资者削减对美联储今年晚些时候加息的押注。0840GMT时，美元指数跌0.18%至97.772。美元兑日圆则下跌0.35%至103.50。

--欧元债市：欧债收益率早盘持稳，市场走势企稳

欧元区公债收益率(殖利率)早盘持稳，经历过本周稍早的抛盘后，市场走势企稳。之前的抛盘曾推动德债收益率升至四个月高位。继英国公债市场回升后，德国指标10年期公债收益率持平于0.04%附近，仍低于0.1%略上方的周一高点。

--国际油市：油价上涨，受美国原油库存下降和中国产出减少的提振

油价反弹约1%，因一项报告显示美国原油库存下降，并且中国产出下滑，与此同时OPEC对减产计划发布的一份乐观声明也支撑市场。美元指数稍稍走弱，也利好油价。0833 GMT，布兰特原油期货报每桶52.47美元，较上日收盘价上涨1.55%。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货涨1.51%至每桶51.05美元。

--全球金市持于一周高位附近

继上日触及逾一周以来最高水准后，金价今日保持坚挺。由于美国总统大选结果存在不确定性，且市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月升息，美元周三持稳。0853GMT时，现货金涨约0.13%，报约每盎司1,264.16美元。

--金属期市：伦铜下滑，中国经济增长符合预期但楼市可能降温

伦铜下滑，虽然中国第三季经济增长符合预期，但楼市增长可能放缓，令金属需求前景存在不确定性。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨4,668美元，过去两日均持稳，并守在周五所及一个月低点4,623.25上方。(完)