《路透晚报》--10月20日

图为美国纽约联储总裁杜德利。杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美联储可能在今年稍晚升息。 REUTERS/Lucas Jackson

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲9月就业数据意外疲弱提升降息可能，打压澳元走低

澳洲9月就业人口意外减少9,800人，全职就业岗位减少达53,000个。这份令人失望的报告掼压澳元，且可能重新点燃进一步降息的揣测。澳洲统计局周四公布的数据显示，失业率持稳在三年低位5.6%，但只是因为有更多的人不再找工作了。实际上，就业参与率降到了2014年5月以来的最低点65.5%。

--纽约联储总裁预期今年稍晚升息，发出明确政策信号

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚升息。这可能是美联储迄今为止发出的最为明确的政策信号。

--欧元区8月投资净流入基本持稳，经常帐盈余扩大

欧洲央行周四表示，欧元区8月投资净流入基本在高位持平，不过经常帐盈余扩大。欧元区8月经季节和工作日调整后经常帐盈余升至297亿欧元，7月为277亿。8月未经季节调整直接投资/证券投资净流入持稳于798亿欧元。欧洲央行数据显示，8月证券投资净流入从前月的591亿欧元急剧降至340亿欧元，不过当月的降幅几乎被直接投资的大幅扬升所抵消。

--日本与巴西达成一致，将在基础设施开发方面展开合作

日本与巴西达成一致，共同探索日本在巴西基础设施领域的投资机会；巴西总统特梅尔(Michel Temer)正在寻求吸引外资，以摆脱当前的严重经济衰退。根据协议，日本和巴西官员将讨论在交通、物流、信息技术和能源等领域的投资合作。

--澳洲最新年中预算报告可能使标普下调其AAA评级--报载

澳洲的《澳洲人》报纸周四引述财政部消息人士称，政府公布的最新年中联邦预算报告，可能使该国失去标普的AAA信贷评级。此前标普已经将该国的评级置于负面观察名单。最近穆迪和惠誉均确认了澳洲的AAA评级，因此如果评级下调，只会是标普。

--美国侦测到朝鲜弹道导弹发射失败--美国战略司令部

美国战略司令部称，侦测到朝鲜于2200GMT在朝鲜西北部的龟城市附近发射导弹失败。美国战略司令部称，北美防空司令部(NORAD)认为，这次导弹发射不会对北美构成威胁，并补充称该枚导弹据信为舞水端中程弹道导弹。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.4%创近六个月最高收位，追随美股涨势

日本股市日经指数周四升至近六个月高点，受美国股市上涨提振，投资者已基本消化了美国总统大选最后一场辩论的预期结果。一项即时民调显示，民主党总统候选人希拉里赢得这次辩论。日经指数收盘涨1.4%至17,235.50点，创4月27日以来最高收盘点位。东证股价指数收涨1.0%至1,370.80点；JPX-日经400指数收涨1.0%至12,269.41点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，整体反弹动力不足中小盘股走势偏强

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，整体反弹动力不足。不过当前市场各方力量比较均衡，大盘调整幅度和压力不大，料短线沪综指仍将维持当前点位盘整。沪综指收报3,084.46点，跌0.26点或0.01%，上证A股今日成交1,774亿元人民币，上日为1,970亿元。

--香港股市：收高，受能源类股大涨带动

香港股市收高，能源类股领涨，因中国调高了汽油零售价。恒生指数收高0.3%报23,374.40点，恒生国企指数涨0.5%，报9,686.38点。

--汇市：欧洲央行会议前欧元接近三个月低位，美元走高

欧元/美元接近三个月低位，等待稍晚欧洲央行会议召开，市场焦点是欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示，央行准备缩减购债计划。欧元兑美元最新报1.0977，伦敦盘初曾跌至三个月低位1.0952，若跌穿这一7月25日触及的低位，欧元将创下6月24日英国公投退欧以来最低水准。

--欧元债市：欧元区公债收益率小涨，等待欧洲央行政策会议

欧元区公债收益率盘初小幅上涨，投资者情绪紧张，市场寻求从欧洲央行今日稍晚的政策会议上获悉未来货币政策的走向。市场预计欧洲央行总裁德拉吉将重申采取刺激政策的承诺，可能会暗示对央行资产购买计划的条件进行调整，以缓解可购债券短缺的问题。德国10年期公债收益率从9月底时的负0.16%上涨至周三收盘时的0.03%，周四微涨至0.04%，反映整个欧债市场走势。

--国际油市：油价在强劲上涨后遇获利了结而下跌，但人气依然坚稳

油价下跌，因投资者了结获利。油市在上日攀升，因美国库存下滑，且市场期待石油输出国组织(OPEC)牵头减产。0835GMT，美国原油期货报每桶51.10美元，较上日收盘价下滑0.50美元。布兰特原油期货下跌0.47美元至每桶52.20美元。

--全球金市：金价受技术性买盘推动上升，关注焦点转向欧洲央行会议

金价小升，受技术性买盘推动，上日曾触及逾两周高位。市场焦点转向日内稍晚的欧洲央行会议。欧洲央行料将维持货币政策不变，但有可能为12月进一步放松政策进行铺垫，因央行希望延续期待已久的消费通胀回升势头。

0840GMT，现货金微升至每盎司1,269.880美元。周三曾触及10月5日来最高1,273.34美元。美国期金每盎司1,270.50美元。

--金属期市：铜微跌，因中国采取措施给楼市降温

伦敦期铜在交投清淡中微跌，因中国采取措施给楼市降温，这打压了买盘兴趣。中国第三季经济成长率为稳健的6.7%，部分受地产价格大涨带动，目前中国政府正采取措施给楼市降温。0842 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.36%至每吨4,654美元。期铜徘徊在一个月低点每吨4,623.25美元上方，因中国的需求状况缓慢改善。(完)