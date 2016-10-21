《路透晚报》--10月21日

图为2014年4月30日资料图片，显示英美烟草在德国的工厂。英美烟草已提出以现金加股票收购美国烟草公司Reynolds American，涉资470亿美元。 REUTERS/Michaela Rehle

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英美烟草提议全面收购美国同业Reynolds，涉资470亿美元

英美烟草已提出以现金加股票收购美国烟草公司Reynolds American，涉资470亿美元。这将令Newport, Kent和Pall Mall品牌香烟同归其麾下，取得美国市场领导地位。英美烟草在Reynolds已持有42%的股份。收购价对Reynolds每股的估值为56.50美元，与Reynolds普通股10月20日收盘价相比，溢价20%。若收购成功，将是今年英国企业的最大收购案。英美烟草早盘股价劲升逾2%。

--日本央行总裁暗示实现通胀目标的时间可能延迟

日本央行总裁黑田东彦表示，鉴于物价增长基本疲弱，央行可能在本月的利率评估会议上推迟实现通胀目标的时间。黑田东彦并未说明推迟时间表可能会对日本央行的政策决定产生何种影响，但他强调如果10年期公债收益率(殖利率)跌至远低于零左右目标的水平，央行将来可能放慢购买公债的速度。

--欧洲央行调查显示欧元区长期通胀预估稳守在目标附近

公布的欧洲央行对专业预测机构调查显示，欧元区长期通胀预测仍稳稳守在欧洲央行目标附近，但区内生产总值(GDP)增长率将弱于此前预估。对47家预测机构的调查显示，欧元区通胀率到2021年料将触及1.8%，与此前预估一致。目前欧元区通胀率为0.4%。调查还显示，2016年通胀率料为0.2%，低于之前预估的0.3%。018年及更长期的GDP增长前景恶化。预计2018年和2021年GDP分别增长1.5%和1.6%，均较三个月前的预估值低0.1个百分点。

--泰国央行总裁称经济正在逐步复苏，泰铢汇率稳定

泰国央行总裁威拉泰表示，泰国经济在逐步复苏，但复苏势头强于其他许多国家。外界担心对普密蓬国王长达一年的哀悼期可能会影响旅游业和消费。泰国央行预测今年和2017年该国经济都会增长3.2%。去年泰国经济增速为2.8%。

--马来西亚政府预计本国经济2017年增长将加快，预算赤字降低

东南亚第三大经济体--马来西亚冀望于内需及全球大宗商品价格的复苏，来帮助其在2017年成长略微加快，并降低大规模的预算赤字。该国政府预计明年本国经济增幅应该在4-5%左右。今年1月，由于油价跌至每桶30美元，导致该国经济收入骤降，政府不得不下调2016年预算，并将今年增长预期调低至4.0-4.5%。政府还预计，2017年预算赤字为403亿马币或占国内生产总值(GDP)的3%。

重要上市公司业绩和企业面消息：

--戴姆勒第三季营业利润增长，因乘用车业务获利上升，抵消了卡车需求下降的影响，帮助集团维持对全年获利将小幅增长的预估不变。截至9月的三个月，经特殊项目调整后的息税前利润(EBIT)增至40.1亿欧元(43.7亿美元)，高于路透调查预估的38亿欧元。

--全球最大的移动网络设备生产商--爱立信公布，第三季北美营收下滑，上周爱立信还刚刚发布了获利预警，凸显该公司已深陷危机。爱立信周五证实，季度营业利率从上年同期的51亿瑞典克朗降至3亿瑞典克朗，降幅达93%，营收(销售)下降14%至511亿。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结令日经指数收低，终止五日连涨

日经指数周五在震荡交投中小跌，终止五日连涨，投资者拭目以待下周日本企业将公布的半年度财报。日经指数收低0.3%，报17,184.59点，为六个交易日来首跌。本周日股累计上涨1.9%。东证股价指数跌0.4%，报1,365.29点。JPX-日经400指数下滑0.3%，报12,231.17点。

--中国股市：沪综指小幅收升，“一带一路”概念股领涨带动权重股护盘

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，整体反弹动力不足。不过当前市场各方力量比较均衡，大盘调整幅度和压力不大，料短线沪综指仍将维持当前点位盘整。沪综指收报3,084.46点，跌0.26点或0.01%，上证A股今日成交1,774亿元人民币，上日为1,970亿元。

--香港股市：因台风休市。

--汇市：美元料连续第三周录得周线上涨，因美国升息预期升温

美元指数料连续第三周录得周线上涨，因对美国在12月升息的预期升温。另一方面，欧洲央行总裁德拉吉的言论，平息有关央行已在考虑如何逐渐减少购债的揣测，也令欧元反弹的迹象降温。0845GMT时，美元指数日内涨0.28%，报98.590。欧元兑美元跌0.42%，目前已跌破1.09，为3月以来首见。

--欧元债市：欧元区公债收益率小涨，等待欧洲央行政策会议

葡萄牙公债收益率持于略高于六周低点的水平，分析师预计该国政府能通过一项关键的评级复评，从而得以留在欧洲央行的资产购买计划中。加拿大评级公司DBRS将在市场收盘后对葡萄牙仅剩的一个投资级评级进行复评，欧洲央行总裁德拉吉周四确认，如果葡萄牙评级被下调，则该国将退出量化宽松计划。根据Tradeweb数据，葡萄牙10年期公债收益率日内持平于3.23%，周四曾触及六周低点3.16%。

--国际油市：油价持稳，美元走强及市场收紧多空效应相抵

油价持稳，美元上涨带来压力，但迹象显示经历两年的供应过剩后，实货市场正在收紧，这支撑油价。美元指数涨至3月以来最高，可能抑制对石油的需求。0850GMT，美国原油期货报每桶50.65美元，较上日收盘价微升0.02美元。布兰特原油期货报每桶51.48美元，上升0.1美元。

--全球金市：金价因美元上涨而微跌；本周料录得四周来的首次周线上涨

金价因美元上涨而微跌，不过受中国和交易所上市基金(ETF)稳定的实货买盘提振，金价本周仍有望实现四周以来的首次周线上涨。0854GMT，现货金微跌0.13%至每盎司1,264.15美元。金价本周周线料将收高1%。

--金属期市：伦铜周线恐录得连三跌，受需求下滑疑虑拖累

伦敦期铜小跌，料将连续第三周录得跌幅，因市场忧心需求下滑；期铝小涨，但仍料创下至少两个月来最大单周跌幅，因受供应过剩疑虑打击。期铜本周维持在一个月来低位附近，市场担心中国压抑楼市措施，可能打击金属需求。

0855 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.32%至每吨4,637美元。LME期铝脱离一个月低位，涨0.22%至每吨1,615.50美元，但周线仍料将跌约3%，因中国生产商加大供应。(完)