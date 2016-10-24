《路透晚报》--10月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区10月企业活动扩张速度创今年最快，价格涨幅为逾五年最大

10月欧元区企业活动扩张速度创今年最快，即便企业涨价幅度为逾五年来最大。Markit编纂的欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值从9月的52.6跳增至53.7，为去年12月以来的最高水平，远高于荣枯分界线50。产出物价指数从50.0上涨至50.5，创2011年8月以来最高。

德国10月民间部门的扩张创下今年以来最快步伐，表明这个欧洲最大经济体在之前两个月失去成长动能后，于第四季开始调动起全部动能。Markit称，德国10月综合PMI初值从9月的52.8跳涨至55.1，为去年12月以来最高水平。

法国长期处于困境的制造业在10月意外回升至增长区域，但整体民间部门活动扩张速度放缓，受服务业活动低于预期影响。Markit称，法国10月制造业PMI初值升至10个月高点51.3，9月终值为49.7。但服务业PMI从9月的53.3回落至三个月低点52.1，低于预估的53.0。

--韩国总统提议修宪以允许总统连任数届，企划财政部长官称这不会损害经济

韩国总统朴槿惠在周一提出修宪，以允许总统连任数届。韩国企划财政部长官柳一镐对此表示，修宪不会对经济造成负面影响，甚至可能在长期带来正面影响。

--大型银行采用区块链技术进行了首笔跨境交易

澳洲联邦银行(CBA)和富国银行(Wells Fargo)表示，银行业首笔采用多区块链的跨境交易已产生，该交易是将一批棉花从美国运往中国。相关公司及其银行发布联合公告称，澳洲棉花贸易商--博瑞棉花有限公司(Brighann Cotton Marketing)购买了这批从博瑞棉花美国德州部门运往中国青岛港的船货。澳洲联邦银行向路透表示，这笔区块链交易涉及88包棉花，总金额为35,000美元。区块链是基于网络的交易处理和结算系统。银行业称，区块链的效率能够削减成本。

--菲律宾央行已批准将人民币纳入官方外储，10月13日生效

菲律宾央行周一称，货币委员会已批准将人民币纳入官方外汇储备货币，10月13日生效。“菲律宾央行可能会将人民币作为国际外汇储备货币之一，以确保在必要时可供银行业系统使用，”该行发布声明称。

--日本央行担忧房地产贷款热潮，警惕泡沫风险

日本央行表示，正在密切监测银行贷款流向房地产领域的情况，以防出现可能导致过热并对金融稳定构成风险的信贷过度问题。由于房地产投资占名义国内生产总值(GDP)比重处于令人不安的高水平，加上银行非常愿意向房地产开发商放贷，这令日本央行感到担忧。央行还对主要城市写字楼收益率下滑表示担忧。写字楼收益率下滑，表明投资者已将价格推得太高。

重要上市公司业绩和企业面消息：

--中国泛海控股集团同意以27亿美元现金收购美国保险企业Genworth Financial GNW.N。这是中资企业进行的一连串收购海外资产的最新交易。该交易已获得两家公司董事会的批准，正在等待监管机构的批准，交易可能在2017年中期完成。

--欧盟执委会表示，中国国有化学公司中国化工并未就其430亿美元收购瑞士先正达的交易做出让步。中国化工和先正达一周前会晤了欧盟反垄断机构，以期消解对此项并购交易的担忧，这也是中国迄今最大规模的海外并购。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨，医药类股上升抵消景气循环股疲势

日本股市在清淡交投中小幅收高，投资者因寄望年中获利强劲而买入医药类股，抵消了出口商等景气循环股受获利了结影响的疲弱走势。日经指数收高0.3%至17,234.42点，盘中交投震荡。东证股价指数上升0.2%至1,367.61点。成交量为14.07亿股，创两个月低点。

--中国股市：沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高，煤炭股领涨

中国股市沪综指放量收升1.2%，至逾9个月新高。分析师指出，今天大盘开盘后一路单边走高，两度摸高接近前期高点3,140点一线后略回落，煤炭股领涨大盘，短期市场情绪回暖，惟仍属存量资金活跃，后市仍以反复震荡为主。

沪综指收报3,128.25点，涨37.31点或1.21%。沪深300指数收报3,367.58点，涨1.20%。

--香港股市：在内地股市提振下收高，但人民币贬值担忧限制升幅

香港股市收高，受内地股市走升提振，不过对于人民币汇率下跌的担忧和美国12月加息的可能性令涨幅受限。恒生指数收高1.0%至23,604.08点；恒生国企指数上涨1.7%至9,852.90点。

--汇市：美元指数触及九个月高点，因预期FED升息且希拉里赢得大选

美元指数触及九个月高点，受对美联储(FED)今年将加息的预期，以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。美元指数盘初一度涨至98.846，为2月3日以来最高。英镑兑美元则守在1.22美元上方，受到全球各地市场的冒险意愿改善支撑，不过关于英国经济将会受到退欧决定打击的预期心理令涨势受限。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前DBRS维持其投资评级

葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前债信评级机构DBRS维持该国投资级评级，这使其得以留在欧洲央行的购债计划中。葡萄牙公债收益率早盘最多下跌15个基点，表现优于欧元区其他国家公债。西班牙公债收益率亦大跌，因市场寄望该国10个月来的政治僵局终于将结束。

--国际油市：伊拉克不愿参与OPEC减产计划但鼓励其他成员加入

伊拉克称希望获得石油输出国组织(OPEC)达成的任何减产协议的豁免，另外美国活跃钻机数增加，这令国际油价在早盘走低。但之后市场企稳，油价又有所回升。0853GMT, 布兰特原油报每桶51.95美元，较上日收盘上涨0.17美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货升0.09美元至每桶50.94美元。

--全球金市：金价下滑，受累于美联储升息前景

金价下跌，因美联储(FED)升息时机存在不确定性，而且美元走强进一步拖累金价。0858GMT，现货金报每盎司1,265.20美元。美国期金跌约0.1%至1,266.50美元。

--金属期市：伦铜上涨未受美元涨势压制，受中国市场吃紧支撑

伦敦期铜上涨，此前中国国内市场传出供应吃紧，盖过了美元走强及明年供应料充裕等效应。0900GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨21美元至每吨4,656美元。上海期货交易所期铜合约涨0.6%，至每吨37,350元人民币。(完)