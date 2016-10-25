《路透晚报》--10月25日

图为东京证交所。日本股市涨至六个月高位，因日圆走软激发对出口商获利回升的希望。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国第三季GDP增长好于预期，预示央行或按兵不动

韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期，支持了决策者所称，经济仍以预期速度增长。韩国央行估算，7-9月国内生产总值(GDP)经季调较前季增长0.7%，较第二季经济增长0.8%小幅放缓，但好于第一季的增长0.5%。韩国央行称，第三季国内生产总值(GDP)数据呈现的疲软现象，主要因三星电子盖乐世Note7事件和现代汽车罢工影响。

韩国企划财政部的一位官员向路透表示，三星电子决定停售盖乐世(Galaxy)Note7智能手机，可能将韩国第三季GDP较前季增幅拉低0.1-0.2个百分点。

--德国10月Ifo企业景气判断指数意外上升至110.5

一项调查显示，德国10月企业景气意外改善，表明企业高管对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。德国慕尼黑Ifo经济研究机构称，10月其企业景气判断指数从9月的109.5升至110.5。这是自2014年4月以来的最高水平，路透调查的预估是持平。

此外，德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)对路透表示，德国企业高管已消化了英国退欧的影响，另外中国和美国近期展现良好迹象，这令德国出口商感到欣慰。

--新加坡金管局认为GDP增长前景受抑，通胀压力亦微弱

新加坡金融管理局表示，该国经济增长疲软的前景料将令通胀压力保持微弱，突显出在全球需求疲弱的环境下，该国经济前路崎岖。金管局在半年度宏观经济评估报告中称，新加坡经济2016年产出缺口可能略微为负，明年缺口可能稍有拉大。报告还称，若全球需求持续疲弱，通胀前景恐有下调风险。

--独家：中国化工准备向欧盟做出让步，以顺利收购瑞士先正达

据直接了解情况的消息人士透露，中国化工准备做出更大让步，以赢得欧盟反垄断机构批准其以430亿美元收购瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)。北京的消息人士对路透表示，中国化工9月向欧盟执委会提交了方案，包括从其农业化学分支Adama Agricultural Solutions剥离约2,000万美元资产。但是据这位要求匿名的消息人士，欧盟执委会认为剥离计划还不够，并在上周与两家公司的会议上提出了“更为详尽的补救方案”。该人士并称，中国化工准备与欧盟执委会全面合作，并将提出一个可以满足监管机构要求的补救计划。

--IEA称尽管中国增加进口，但全球石油需求增幅将放缓

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在新加坡表示，2017年全球石油需求预计将增长120万桶/日，与2016年需求增幅持稳，尽管中国的消费会增长。比罗尔还表示，需求增长的放缓将可能意味着明年下半年以前，国际油市无法达到供需再平衡。比罗尔亦对石油输出国组织(OPEC)减产支撑油价计划的成效表达质疑，因减产可能导致别处增产，进一步破坏油市再平衡进程。

重要企业面消息：

--意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)决定核销坏账，解聘十分之一的雇员并在一次重组中筹资50亿欧元。此举或为意大利银行业的未来奠定基础。这项计划需要以低于账面价值的水平出售大约280亿欧元坏账，并在12月底之前筹集新资本。考虑到投资者对意大利银行业体质的担忧，以及西雅那银行的政治前景，这堪称是一项宏大的目标。

--中国福建宏芯基金(FGC)表示，德国政府撤回对FGC收购德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)的批准，并不意味着FGC将放弃收购。据FGC称，德国经济部引用的信息显示，爱思强拥有与安全相关的技术，尤其是与国防相关，并购可能导致这种技术公开。FGC没有提供进一步的细节。FGC希望在周四公布针对爱思强的收购要约的结果。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创六个月最高收位，JR九州上市首日飙升15%

日本股市涨至六个月高位，因日圆走软激发对出口商获利回升的希望。九州旅客铁道(JR九州)上市首日跳涨15%。指标日经指数收高0.8%至17,365.25点，创4月25日以来最高收盘点位。东证股价指数收高0.7%至1,377.32点。

--中国股市：沪综指小升续创逾9个月新高，大盘技术性整固煤炭股继续上涨

中国股市沪综指小幅收升，续创逾9个月新高。分析师指出，继昨日股指大涨后，今天大盘在昨日收盘点位附近窄幅震荡，进行技术性调整，尾盘股指翻红。沪综指收报3,131.94点，涨3.69点或0.12%；沪深300指数收报3,367.45点，跌0.13%。

--香港股市：收盘下跌，受中国股市不振及美联储升息前景影响

香港股市小幅收低，此前中国股市表现迟滞，而投资人对于美国12月升息的可能性保持警惕。恒生指数收盘下跌0.2%至23,565.11点，国企指数亦下跌0.2%至9,837.70点。

--汇市：离岸人民币触及纪录低位，美元接近九个月高点

人民币触及2010年开始离岸交易以来的最低位，因美元仍全线保持强势，接近九个月高位，市场预期美国将在今年底前升息。9月底以来，人民币跌逾1.5%，这促使一些市场人士再度臆测人民币可能将进一步下滑。由于美元持坚，欧元兑美元徘徊在上周五触及的七个月低点1.0859附近。

--欧元债市：奥地利加入其他欧元区国家队伍，发行首批70年期公债

奥地利长期公债收益率(殖利率)持于16个月高点附近，该国推进发售首批70年期公债的计划。汤森路透旗下的IFR称，奥地利政府周二对这批债券制定了初步价格指导，该国政府还向投资者推介新的七年期公债。很多欧元区其他国家今年也借利率处于历史低位以及投资者追求收益的机会，发行超长期公债。

奥地利30年期公债收益率维持在略高于1%的水平，自周一宣布可能的发债计划以来已攀升6个基点，距本月早些时候触及的16个月高点1.09%不是很远。

--国际油市：油价涨跌不定，OPEC内部在减产分配问题上出现意见分歧

油价走势动荡，涨跌起伏不定，石油输出国组织(OPEC)内部围绕各国应减产多少的问题意见不一。0845GMT时，布兰特原油期货报每桶51.73美元，较上日收盘上涨0.27美元。西德克萨斯中质油(WTI)期货上升0.32美元至每桶50.84美元。

--全球金市：金价受稳健需求提振微涨，然美联储升息预期施压

金价受稳健需求的支撑价格微涨，但美国升息可能性加大以及美元持坚，使金价在区间波动。0845GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,269.60美元，美国期金上涨0.5%至每盎司1,270.10美元。

--金属期市：上海期锌触及5%的涨停板至五年高点，尾随钢价上扬

上海期锌高挂5%涨停，至2011年以来最高位，因中国钢铁及煤炭行业产能缩减，提振制钢原料价格。此前美国和欧洲制造业调查都创下今年以来最佳表现，也令工业金属获得支撑，伦敦金属价格涨幅多在1-2%，铜价则是创下月中以来最高。上海螺纹钢期货价格涨至每吨2,587元人民币的两个月高位，上海期锌一度触及2011年9月以来最高位19,045元，最终收涨4.8%，报每吨19,010元(2,805美元)。LME期铜升1.6%，报每吨4,713美元，期锌涨2%。(完)