《路透晚报》--10月27日

图为英国国旗。尽管受到英国公投退欧的冲击，但英国经济第三季几乎未见放缓，进一步削减了英国央行下周降息的可能性。 REUTERS/Phil Noble

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国第三季GDP稳健增长，打消会受公投退欧冲击的担忧

尽管受到英国公投退欧的冲击，但英国经济第三季几乎未见放缓，进一步削减了英国央行下周降息的可能性。7-9月国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，明显高于路透所调查分析师增长0.3%的预估中值。

受该数据影响，英镑和英债收益率均上涨。英镑兑美元触及一周高位，英国公债收益率则飙升至公投退欧之后的最高水平。

另外，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周四称，好于预期的GDP增长情况表明，英国经济具有韧性，有能力应对英国退出欧盟带来的挑战。

--黑田东彦称日本央行不会试图压低超长期公债收益率

日本央行总裁黑田东彦表示，央行并不打算试图压低超长期政府公债的收益率，即便其收益率进一步上涨，因为央行专注的目标是控制好10年期以内的收益率曲线。黑田东彦在国会表示，他认为目前无需改变负0.1%的短期利率目标以及近零水位的10年期公债收益率目标，暗示日本央行将在下周的利率审议会议上按兵不动，不会进一步放宽政策。

--欧元区9月对企业和家庭放款增速持稳，M3货供额年增率略为放缓

欧洲央行数据显示，9月对欧元区企业和家庭放款的增速持稳，同时衡量货币流通的一项广泛指标--M3货供额增速略为放缓。9月对企业贷款较上年同期成长1.9%，对家庭贷款成长1.8%，均与8月增幅相同。欧元区9月M3货供额较上年同期增幅放缓至5.0%，经济学家预计为增长5.1%，8月也为增长5.1%。

--三星盖乐世Note7事件的调查结果将于年底公布

三星电子的一家电池供应商--三星SDI称，预计这两家公司会在今年底宣布部分盖乐世Note7智能手机起火原因的调查结果。分析师称，三星SDI供应了Note7约60%的电池。三星SDI还表示，计划回购近3,000亿韩元(2.6307亿美元)的股票。

--丰田副社长承诺生产线续留英国，勉力渡过退欧冲击

日本丰田汽车副社长Didier Leroy指出，英国选择退出欧盟的决定，或许会影响丰田在欧洲的竞争力，但丰田不认为这将促使生产线移出英国。Leroy本周在东京向记者表示，他“相信英国政府在谈判协议以减轻英国退欧冲击时，将对所有企业提供公平待遇。”

--中通快递赴美上市筹资14亿美元，为今年最大规模美国IPO

中国快递公司中通快递(ZTO Express)宣布，通过首次公开发行(IPO)融资14亿美元，成为今年迄今最大规模的美国IPO。这也是电商巨头阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来规模最大的一次。中通快递总部位于上海，这次IPO使其市值超过120亿美元。中通赴美上市，使其在全球最大的快递市场抢占了先机，因为这使该公司更快地获得资金展开扩张。该公司想用IPO所得资金中的7.2亿美元来购买更多卡车、土地、设施和设备。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中下滑，投资者谨慎以待企业财报

日本日经指数在震荡交投中下滑，投资者谨慎以待大企业的财报，此前佳能因日圆近期的涨势发布了获利预警。日经指数跌0.3%，报17,336.42点，此前一直在平盘上下波动。东证股价指数跌0.1%，报1,382.01点。JPX-日经指数小滑0.1%，报12,387.14点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡盘整。大盘此前反弹上涨后面临一定调整压力，且市场缺乏支撑持续上涨因素，短线料进行3,100点整数关口到3,140点区间内窄幅震荡。

沪综指收报3,112.35点，跌3.96点，或0.13%；今日成交1,820亿元人民币，上日为2,155亿元。沪深300指数.CSI300收报3,345.70点，跌0.27%。

--香港股市：收低，中国9月工业企业利润增速大幅放缓打击人气

香港股市收低，因中国9月规模以上工业企业利润增速意外大幅放缓惊吓投资者。恒生指数跌0.8%收报23,132.35点；恒生国企指数跌0.9%至9,608.91点。

--汇市：澳元表现亮眼受通胀数据提振，美元由数月高点回落

美元/日圆接近三个月高位，美国公债收益率(殖利率)上升以及对美联储年内升息的预期升温给美元带来支撑。瑞典克朗跌至六年半低点，因该国央行维持货币政策不变，但称未来进一步降息的机率上升。挪威克朗上涨约0.5%，此前该国央行维持利率不变，而且暗示未来利率将维持在当前水准。

--欧元债市：西班牙公债收益率脱离三个月高位，等待议会投票结果

西班牙公债收益率小幅脱离三个月高位，等待西班牙议会就现任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)组建少数派政府的提案进行投票表决，结束持续10个月的政治僵局。

西班牙10年期公债收益率跌1个基点至1.13%，略低于10日前触及的三个月高点1.16%。欧元区其他国家公债收益率今日大多小幅下跌，也包括德国10年期公债收益率，尽管该收益率在亚洲时段曾触及四个月高点0.11%。

--国际油市：油价下跌逾1%，因有关全球供应过剩的忧虑重燃

油价小升至每桶50美元左右，因对石油输出国组织(OPEC)组织协调减产能力的疑虑带来拖累，同时坚挺的需求和围绕委内瑞拉局势的担忧为市场提供支撑。0910GMT，布兰特原油期货上升0.25美元，至每桶50.23美元。美国原油期货上涨0.12美元至49.30美元。

--全球金市：金价上涨，受印度节日前的实货需求支撑

印度节日前的实货需求帮助支撑金价，尽管美元走坚。与此同时市场等待更多有关美联储何时加息的线索。全球第二大黄金消费国-印度将迎来节日黄金买盘，因此未来几天金价预计会上涨。在排灯节等印度节日，黄金通常作为礼物送人。0910GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,268.90美元。

--金属期市：伦铜守在两周高点附近，受美国经济及中国钢铁业复苏提振

伦敦金属交易所(LME)期铜价格持稳在两周高点附近，受美国经济前景好转，以及中国钢铁产业复苏的提振。中国钢铁产业好转激励了基本金属的投机性买盘。0910GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.5%至每吨4,763美元。上海期铜则跌0.3%至每吨37,820元人民币。(完)