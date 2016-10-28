《路透晚报》--10月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本9月核心CPI同比下滑0.5%，支出疲弱令前景蒙阴

日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)连续第七个月下降，而且家庭支出下滑，支持日本央行关于通胀率需要一些时间才会升向2%的看法。这意味着，日本央行下周会议可能暂缓扩大刺激，不过料下调物价预估，最新预估可能显示央行总裁黑田东彦在2018年任期结束前不会看到通胀率达到2%。日本9月全国核心CPI较上年同期下滑0.5%，符合市场预估中值。9月扣除食品和能源价格的“核心-核心CPI”与上年同期持平，显示通胀连续第三个月放缓，受累于支出疲弱以及强势日圆对进口物价产生的下行压力。

--欧洲央行执委科尔称，政策回旋空间已有所压缩

欧洲央行执委科尔表示，随着欧洲央行利率政策逼近实际极限，央行的回旋空间已经有所压缩，因此各国政府必须开始分担重振欧元区经济的重任。科尔认为，欧洲央行史无前例的刺激措施目前为止仍属适当，但他也警告货币政策的极限及副作用，要求各国政府接棒努力。

--比利时打破内部僵局，同意通过加欧自由贸易协定

比利时各区同意通过欧盟和加拿大之间的自由贸易协定，结束了数周的不确定性；此前比利时一国的内部分歧令欧盟无法签署这一里程碑式的自贸协定。比利时首相米歇尔(Charles Michel)称各个地区和各语种社区已草拟出了一份四页、回答其疑虑的协定附录。“这是比利时的单边宣言，将不寻求或需要加拿大批准，”一名熟悉谈判的消息人士称，表明最终达成协议的道路已扫清。

--中房置业联手澳洲女首富竞购澳洲S. Kidman胜算增大，因对手退出

澳洲媒体报导，该国一个畜牧业家族团体退出竞购S. Kidman & Co，这使得澳洲女首富Gina Rinehart与上海中房置业股份有限公司联手收购的胜算加大。据澳洲广播公司报导，该国四个富有的畜牧家族撤回3.86亿澳元的竞购计划。Gina Rinehart和上海中房置业股份有限公司本周将他们的收购价提高至3.865亿澳元(2.95亿美元)。S. Kidman & Co从事农场和畜牧业，它拥有的土地相当于韩国的面积。该公司的命运引发外界关注，因为涉及将澳洲农业和其他重要资产出售给外国投资者这个敏感议题。

--欧系银行并购活动停歇，尽管经营面临压力

欧洲央行数据显示，欧盟银行业并购活动在今年上半年停歇，尽管面临利润率萎缩以及来自欧洲央行的压力。今年前六个月，欧盟银行业交易累计不到10亿欧元，仅相当于2015年全年成交量的9%，而且根本没有一家外国买家购买欧元区银行的并购交易。与此同时，银行业股价锐降，因担心银行业利润率萎缩、一些国家坏账水平较高，以及德意志银行面临数以十亿美元计的诉讼。

--苹果新MacBook Pro触控屏新功能吸睛，定价跳涨也令人咋舌

苹果推出新款MacBook Pro笔记型电脑，增加了指纹识别器，并用一个较小的触控屏“Touch Bar”代替了功能键，且价格也上调了数百美元。这是多年来苹果首度对MacBook Pro进行的重新设计，表明苹果仍较重视该款产品，虽然iPhone已是该公司的旗舰产品。在推特上，许多潜在的购买者表示对新功能不感兴趣，还贴出了人们为新定价大哭的图片。另一些人发推文称希望看到更多新产品。

--瑞银第三季净利大降，预计艰难市况持续并加大诉讼成本拨备

瑞银公布第三季净利大幅下滑，维持对市场环境的黯淡前景预估，并加大了对抵押贷款支持证券不当销售相关诉讼成本的拨备。瑞银将抵押贷款相关诉讼拨备从截至6月底的9.88亿美元上调至14.1亿美元。截至9月底的第三季净利为8.27亿瑞郎(8.327亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至六个月高位，全球公债收益率上扬提振金融股

日本股市日经指数涨至六个月高位，因全球公债收益率上扬帮助提振了金融股走势，反映出在日本低收益率的环境下，投资者寄望金融机构加大对海外债券的投资。日经指数上涨0.6%至17,446.41点，为4月22日以来最高收位。日经指数本周也录得1.5%的涨幅。东证股价指数上涨0.8%至1,392.41点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，后市不确定性因素较多个股跌幅加大

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日开盘后股指短暂冲高后震荡下挫，终以全日最低点收盘。沪综指在目前点位上方面临较大技术性压力，且11月后市场面临不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。

沪综指收报3,104.27点，跌8.08点，或0.26%；该指数全周上涨0.43%；今日成交2,124亿元人民币，上日为1,820亿元。沪深300指数收报3,340.13点，跌0.17%。

--香港股市：收于两个月低点，因美联储年底升息的预期打压人气

香港股市跌至两个月低点，由于市场越加预计美联储将在年底前升息，人气因而受到打压。恒生指数收低0.8%至22,954.81点，恒生国企指数下滑1.0%，至9,515.32点。恒指及恒生国企指数周线均下跌1.8%。

--汇市：美元兑日圆升至三个月高位，等待重要的美国GDP数据

美元兑日圆升至三个月高点，兑多数主要货币可能录得月度涨幅。投资者静候今日稍晚公布的美国第三季GDP数据。交易商称，若数据强劲，则美联储11月上调经济评估机会增加，12月升息的可能性上升。股市也会感到安心，进而支撑美元兑避险日圆。但若数据表现令人失望，则可能引发美元下跌。

--欧元债市：公债收益率触及数月高位，央行缩减宽松措施臆测加剧

欧元区公债收益率(殖利率)升至数月高位，市场等待一系列经济数据出炉，为通胀及货币政策预期提供线索。指标10年期德国公债收益率(殖利率)早盘涨4个基点至0.22%，创5月初以来最高水准。周四曾触及英国退欧公投后的高点。

--国际油市：油价料录得周线跌幅，OPEC能否协调减产依然存疑

油价持稳，但周线料录得逾2%跌幅，因围绕石油输出国组织(OPEC)是否能协调出足够力度的减产仍存在不确定性。0832GMT，布兰特原油报每桶50.32美元，下跌0.15美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.24美元，至每桶49.48美元。两个指标油价周三均触及大约三周低点，且可能出现9月以来最大单周跌幅。

--全球金市：金价持稳，关注美国GDP数据

金价持稳，美元在接近三个月高位的水平持稳，亚股受抑；今日稍后美国将公布GDP数据。金价或将录得连续第二个周线涨幅。0832GMT，现货金交投于每盎司1,265.51美元。本周迄今涨约0.4%。

--金属期市：LME期铜跟随沪铜反弹，市场憧憬中国需求回暖

伦敦期铜价格反弹，跟随上海期铜走势，因市场预期中国实货需求将回暖。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，至每吨4,808美元。上海期货交易所主力期铜合约上涨1.2%，至每吨38,270元人民币(5,645美元)。(完)