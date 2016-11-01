《路透晚报》--11月1日

2016年9月21日，日本东京，日本央行大楼。日本央行总裁周二未扩大刺激举措，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行：维持政策不变，再次推迟通胀率目标达成时间

日本央行周二未扩大刺激举措，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。尽管日本央行维持其经济温和改善的预测不变，但其再次推迟达到2%通胀目标的时间，并警告物价动能较三个月前来得疲弱。

--英国BP第三季获利高于预期，削减资本支出

英国石油巨擘BP第三季获利几近腰斩，并将2016年支出再削减10亿美元，因油价低迷侵蚀公司获利，不过该公司当季获利仍好于分析师的预估。BP第三季净利指标--基本重置成本获利降至9.33亿美元，高于分析师预估的7.8亿美元，但低于上年同期的18亿美元。

--索尼7-9月营业利润几近腰斩，地震冲击余波未平

日本索尼(Sony Corp)7-9月当季营业利润下滑48%，因地震受损灾情持续影响感光元件业务。索尼财年第二季获利降至457亿日圆(4.359亿美元)，上年同期为880亿日圆。分析师预估为462.7亿日圆。

--夏普预计将实现三年来的首个年度营业获利

日本夏普预计三年来将首次实现年度营业获利，得益于公司此前裁员和撤出亏损的北美电视业务。预计截至明年3月的财年将实现营业利润257亿日圆(2.45亿美元)。夏普上个财年亏损1,620亿日圆。夏普第二季录得营业利润25亿日圆，上年同期为获利35亿日圆。

--澳洲央行维持利率不变，看好经济增长接近潜力

澳洲央行连续第三个月维持利率不变，市场认为出口价格激增带来意外收获以及对火热楼市的担忧，可能意味着该央行五年宽松周期几乎已告一段落。在澳洲央行月度政策会议决定维持利率在1.5%纪录低位不变，且没有明确给出宽松倾向后，澳元走坚。

--韩国检方继续拘留丑闻主角崔顺实，因涉嫌不当影响国家事务

韩国总统亲信干政丑闻的主角--崔顺实连续第二天遭检方羁押讯问，昨晚她已因涉嫌对国家事务施加不当影响被拘留。崔顺实周二上午身穿黑色外套，戴着手铐和口罩抵达检察官办公室。一名检方官员和崔顺实的律师表示，她周一晚间被拘留。

--韩国10月出口降速减缓，通胀率触及2月来最高

韩国10月出口下降速度减缓，因半导体和船只出货抵消了三星盖乐世(Galaxy)Note7手机停产以及韩国最大车企罢工造成的影响。初步数据显示，10月出口同比下降3.2%，进口下降5.4%。韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.3%，触及八个月高位，受生鲜食品价格上扬推动。多数分析师预期，韩国央行将维持数据观察模式，明年初会一如市场预期再次降息。

[市场摘要]

--日本股市：央行维持政策不变后日经指数小涨，业绩展望不佳限制涨幅

日本股市日经指数周二震荡走高，之前日本央行一如预期维持政策不变，而一些领头羊企业令人失望的业绩预估限制大盘涨幅。指标日经指数小涨0.1%至17,442.40点，之前在平盘水平下方徘徊。

--中国股市：沪综指反弹收升，经济数据超预期市场氛围略有回暖

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日早盘股指震荡走高，午后涨幅扩大，建材、房地产等板块走势强劲。昨天大盘出现较长下影线，显示有资金拉动权重股支撑指数，今日经济数据超预期，市场氛围略有回暖。沪综指收报3,122.44点，涨21.95点，或0.71%。

--香港股市：恒指强劲反弹，因中国制造业和服务业都加速成长

香港股市创下一周来最大单日涨幅，因数据显示中国10月制造业和服务业都加速增长。恒生指数上涨0.9%至23,147.07点。恒生国企指数上涨1.5%至9,706.20点。

--汇市：美元小涨，市场对美国大选关注度超过其他主要事件

美元小涨，市场对美国总统大选的关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。日本及澳洲央行宣布维持政策不变，一如市场预期，日圆未受影响，但澳元跳涨。0838GMT，澳元兑美元交投在0.7670美元，上涨0.6%。美元兑日圆报105.07日圆，日内上涨0.25%。

--国际油市：油价从一个月低点反弹，此前OPEC通过一项产油长期策略

油价在亚洲盘上涨，脱离一个月低点，此前石油输出国组织(OPEC)同意了一项长期策略，这暗示该组织就产量管理达成了共识。但涨幅可能受限，因迹象显示，OPEC的产量位于纪录高位，这表明供应过剩状况并没有快速缓解。0829GMT时，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.23美元，报每桶47.09美元。布兰特原油近月1月期货上涨0.54美元至每桶49.15美元。

--全球金市：金价小跌因亚股走强，聚焦美联储会议

金价小幅走低，因亚股走强且美元持稳，投资者等待一连串央行会议的召开和美国经济数据公布。0833GMT时，现货金上涨0.18%至每盎司1,279.54美元；美国12月期金涨0.57%，至1,280.3美元。

--金属期市：LME期锌触及逾五年高点，铜价在一个月高点附近交投

伦敦金属交易所(LME)期锌连续第四个交易日上涨，触及五年多来最高，因嘉能可宣布关闭了澳洲的一座锌矿，市场预期供应将收紧。铜价在一个月高点附近交投，受中国需求前景好转支撑。0830GMT，伦敦指标期锌合约上涨0.02%至每吨2,458.5美元，此前升至2,485美元，为2011年8月以来最高。伦敦期铜上涨0.59%至每吨4,881.50美元，涨势延续到第七日。(完)