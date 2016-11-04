《路透晚报》--11月4日

2016年11月4日，韩国首尔，韩国总统朴槿惠含泪为密友崔顺实干政丑闻道歉，称自己万分心痛，并承诺将配合检方的调查。 REUTERS/Ed Jones

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股市下滑而美元整理跌势，美国大选迫近牵动人心

亚洲及欧洲股市周五下滑，美元下跌后稍事喘息。本周围绕美国总统大选结果的前景愈发扑朔迷离，投资者考虑对冲特朗普可能当选的风险，这盖过了对周五美国非农就业报告等其他事件的关注。。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.4%，此前一度测试8月初以来低位。欧洲主要股指开低走低，制药股领跌。

--美国10月料增17.5万个就业岗位且薪资增幅小升，支撑升息理据

美国雇主10月料加快聘雇并提高劳工薪资，这或能有效确定美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的理据。据路透对分析师的调查，美国10月非农就业岗位料增加17.5万个，高于9月的增加15.6万个；失业率料下降0.1个百分点至4.9%。

--韩国政治：总统朴槿惠为密友干政丑闻含泪道歉，称“难以原谅自己”

韩国总统朴槿惠周五含泪为密友崔顺实干政丑闻道歉，称自己万分心痛，并承诺将配合检方的调查。在一场电视转播的简短记者会上，朴槿惠表示检方应该彻底查清事实真相，如果被查出有过错，包括她自己在内，相关人员应该承担相应责任。主要反对党共同民主党党魁朱美爱称，朴槿惠的道歉毫无诚意。

--消息人士：日本高田考虑让美国分支破产，但短期内料不致提出申请

一名消息人士表示，日本安全气囊生产商高田一直在考虑是否让美国分支申请破产，但短期内料不致提出申请。高田周五提高了全年获利预估，期待出售资产所得将提振获利。高田因在全球范围大规模召回气囊带来的相关成本而陷入困境。

--土耳其东南部最大城市发生爆炸，媒体称可能系汽车炸弹引起

土耳其东南部最大城市迪亚巴克尔的中心区发生爆炸，一位安全部门消息人士称，爆炸发生在一个警察局附近。几个小时前，警方拘留了11名亲库尔德的国会议员，带往该警察局。NTV电视台报导显示，爆炸造成一人死亡，超过30人受伤。爆炸可能是汽车炸弹引起的。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.3%创两周半最低收位，并创四个月来最大周线跌幅

日经指数周五跌至两周半低点，汽车生产商等大型股都下跌，因围绕下周美国总统大选的不确定性持续打压人气。日经指数收低1.3%至16,905.36点，为10月17日以来最低收位。日经指数本周挫低3.1%，创下四个月来最大周线跌幅。

--中国股市：沪综指小幅收跌，盘中创近10个月新高后逐级回落

沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘创近10个月盘中新高后逐级回落，当前缺乏持续热点板块，热点转换较快持续性较差，行情仍以存量资金主导，场内观望氛围较浓。沪综指收报3,125.32点，跌3.62点，或0.12%；本周该指数累计升0.68%，为连续第四周上涨。

--香港股市：恒指触及两个半月低点，美国大选临近令市场不安

港股收于两个半月低点，因对于美国总统大选的担忧继续令投资者紧张不安。恒生指数下跌0.2%至22,642.62点，恒生国企指数上涨0.1%至9,491.51点。。

--汇市：美元周线恐创12周来最大周线跌幅，关注非农就业数据

美元自四周低位小幅回升，等待今日稍晚的美国非农就业报告公布，但料将录得12周以来最差周线表现，因投资者担心特朗普有可能会在下周的美国总统大选中胜出。美元指数本周已下跌1.2%。美元/日圆持平于103.080，周四曾触及一个月低点102.55。美元兑日圆周线下跌1.6%。

--欧元债市：德债收益率下滑，与10年期美债利差触及9月以来最低

美国和德国10年期公债利差触及9月以来最窄水平，因在下周美国总统大选前夕，市场愈发感到不安，推动避险资金流入债市。德国10年期公债收益率在欧洲早盘下滑1个基点至0.16%，追随美债收益率的跌势。德/美公债利差目前报约165个基点，是9月21日以来最窄。

--国际油市：油价可能连续六日下跌，受累于美国库存大增及需求低迷

油价可能连续第六个交易日录得跌幅，美国原油库存大增、需求低迷以及对产油国协调减产能力存在怀疑，对油价造成拖累。0855GMT，布兰特原油几近持平，报每桶46.38美元。美国原油期货持稳，报44.67美元。。

--全球金市：黄金小跌，但美国大选不确定性仍支撑避险买需

黄金价格下跌，因美元在美国非农就业数据公布前走强，但金价本周仍有望录得2%的涨幅，由于美国总统大选选情胶着，投资者对黄金的避险买需仍然强劲。0856GMT，现货金下滑0.18%至每盎司1,300.86美元，美国期金跌0.08%至1,302.3。

--金属期市：伦敦期锌从逾五年高位拉回，市场等待美国就业报告

伦敦期铜在三个月高位略下方持稳，伦敦期锌则从逾五年高位拉回，今日稍后美国将公布非农就业数据，美元走软及中国需求强于预期抑制了跌势。0856GMT，LME期铜小跌0.06%，上日铜价曾触及7月22日以来高位4,965.50美元。LME期锌下滑1.05%至每吨2,461美元，因浮现获利了结操作。(完)