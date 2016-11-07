《路透晚报》--11月7日

2016年11月6日，美国总统大选投票日在即，希拉里一次竞选集会结束后空荡荡的讲台。亚洲股市反弹而美元强劲，因市场更加看好希拉里选情。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲股市反弹而美元强劲，因市场更加看好希拉里选情

亚洲股市反弹，美元走强。此前美国联邦调查局(FBI)表示维持原来立场，认为没有理由对希拉里提出刑事指控。该消息打消了希拉里竞选总统路上的一块阴云，并提振标准普尔500指数期货涨1.2%，可能终结该指数连续九天的跌势--此为逾35年来持续时间最长的跌势。但市场交投清淡，表明很多投资者已在大选投票前离场观望。

--日本央行9月会议记录显示，决策者承认实现物价目标需要时间

日本央行公布的9月会议记录显示，多数委员认为可能需要一些时间通胀预期才会走强。这凸显央行内部对新政策框架对于实现2%通胀目标的效果存在疑问。央行九位审议委员亦对央行大规模刺激计划能否帮助提振公众通胀预期看法分歧。这表明，9月央行调整政策框架基本上未能弥合内部分歧。

--OPEC秘书长称，OPEC将遵守阿尔及尔协议

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，该组织将遵守9月在阿尔及尔达成的减产协议。并称如果贯彻执行阿尔及尔协议，油市有望在2017年恢复均衡。

另外，阿联酋能源部长马兹鲁伊称，全球石油供应过剩情况基本已经消失。他认为当前油市已处在周期底部。

--德国9月工业订单意外较前月下滑0.6%，因国内外需求疲弱

德国公布的数据显示，国内外需求疲弱，使9月工业订单意外下滑，不过德国经济部表示，第三季整体工业订单略有增长。经济部称，9月工业订单较前月下降0.6%，路透调查访问的分析师平均预估为增长0.3%。8月工业订单下修至增长0.9%，前值为增长1.0%。

--调查发现，英国企业预期投资增长放缓，但不至于崩跌

行业组织表示，在英国6月公投退欧之后，英国制造商计划缩减在新设备方面的投资，但关于投资崩跌的担忧看来没有理由。英国工程雇主联合会(EEF)发布的8月所做调查显示，企业投资计划自3月以来没什么变化。在英国进行退欧公投之前，投资计划在3月已经变弱。英国央行预计，企业投资在退欧公投之后变弱，将是拖累明年英国经济成长的主要因素之一，不过央行现在预计放缓程度小于8月时的预估。

--英国10月房价意外上涨1.4%，升幅远高于预期

抵押贷款机构Halifax公布调查显示，英国房价10月意外大涨，与过去六个月楼市普遍放缓的迹象相左。10月房价较前月上涨1.4%，9月上修为增长0.3%。路透调查的分析师此前预计10月房价仅增长0.2%。截至10月的三个月，房价较上年同期增长5.2%，也高于路透调查分析师预计的增长4.8%。

--汇丰获利骤降但资本比率大幅上升，提升了派息前景

汇丰控股公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。核心资本率的上升提振汇丰在香港上市股票上涨，并缓解了分析师对于该公司建立资本缓冲、以维持派息的担忧。汇丰公布截止9月30日的第三季税前获利大幅降低86%，为8.43亿美元，因为出售巴西业务亏损17亿美元，且不利的汇率波动也打击获利。第三季8.43亿美元的税前获利远远低于分析师平均预估的24.5亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.6%，受风险偏好升温及日圆走软提振

日本日经指数上涨，受全球风险偏好回升提振；在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。日经指数收高1.6%至17,177.21点。东证股价指数收高1.2%至1,362.80点；JPX-日经400指数亦收高1.2%至12,212.46点。

--中国股市：沪综指小幅收升，个股走势分化煤炭、有色股再度领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，盘中热点分化比较明显，受期货价格暴涨影响，煤炭、有色股再度领涨。而大盘在目前位置迟迟难以上攻，除量能未能持续放大和技术阻力外，对市场外部环境的等待也是一个重要因素。沪综指收报3,133.33点，涨8.01点，或0.26%；沪深300指数收报3,356.59点，涨0.07%。

--香港股市：尾随亚股收高，受FBI邮件门调查落幕激励

香港股市跟随国际股市反弹收高。美国联邦调查局(FBI)完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，表示仍然相信没有理由指控希拉里，此消息激励全球股市。恒生指数收涨0.7%，至22,801.40点；恒生国企指数涨1.2%，至9,608.24点。

--汇市：美元跳涨，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里

美元周一跳涨，因有消息称美国民主党总统候选人希拉里不会因使用私人邮件服务器而面临刑事指控，在11月8日大选前的最后关头获得力挺。0834GMT，美元兑日圆涨1.31%至104.47，早前曾涨至104.530。美元兑日圆上周一度跌至102.550，因民调显示美国总统大选选情胶着。

--欧元债市：避险德债收益率走高，因美国大选忧虑减退

德国公债收益率早盘大幅走高，因即将到来的美国大选带来的不安情绪有所消退，之前美国联邦调查局(FBI)称，仍坚持稍早的建议，即没有充分理由对民主党候选人希拉里提起刑事诉讼。德国公债期货开盘下跌50个跳动点至162，德国10年期公债收益率涨4个基点至0.18%。

--国际油市：油价反弹逾1%，上周大跌后出现投机性买盘

油价上涨逾1%，交易商称油价在上周因基本面疲弱跌至8月初以来低位后，市场出现投机性买盘。0835 GMT，布兰特原油交投于每桶46.20美元，较上日收盘上涨0.62美元或1.36%。布兰特原油周五曾低见45.08美元，为8月11日以来最低。美国原油上涨0.69美元或1.59%，报每桶44.76美元。美国原油期货周五曾触及43.57美元，为9月20日以来最低。

--全球金市：金价走低，希拉里邮件门危机解除提振美元和股市上扬

金价下跌，因美元和股市上扬，在距离美国大选仅剩两天之际，联邦调查人员决定不对民主党总统候选人希拉里使用私人服务器对其提起刑事指控。0835 GMT，现货金下跌1.25%，报每盎司1,287.43美元；盘中稍早曾触及1,287.73美元的低点。美国期金跌1.25%，报每盎司1,288.2美元。

--金属期市：希拉里邮件门危机解除推动伦敦期铜上涨，锡、镍亦走强

伦敦期铜扳回稍早跌幅，随沪铜上扬，因美国总统候选人希拉里邮件门危机解除。镍和锡期货亦走强，受到对于制钢原材料炼焦煤和铁矿石的看涨预期提振。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.43%至每吨5,062.5美元。上海主力期铜合约收高3.04%，报每吨40,380元人民币。上海主力期镍和期锡均上涨5%左右。(完)