《路透晚报》--11月8日

图为日本财务大臣麻生太郎。他表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要对汇市波动做出应对。 REUTERS/James Lawler Duggan

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财相麻生太郎称若美国大选导致日圆急升，有必要做出应对

日本财务大臣麻生太郎表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要对汇市波动做出应对。麻生太郎是在被问到关于市场臆测，若美国共和党总统候选人特朗普11月8日胜选，避险的日圆可能急遽上升时做出此番表述的。

“我不会对他国的选举结果置评。但如果结果会影响汇率，我们将需注意并加以应对，因为汇率的稳定性一直都很重要，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。

--OPEC预计市场份额将上升，竞争对手供应放缓但仍不容小觑

石油输出国组织(OPEC)预期，未来三年全球对OPEC原油的需求将增长，表明2014年任由油价下跌、以遏制美国页岩油等高成本竞争性供应的决定正在为OPEC带来更高的市场份额。在其2016年全球石油展望报告中，OPEC预计，到2019年全球对OPEC原油需求量将达到3,370万桶/日，较2016年增加100万桶/日。

报告称，全球致密油产量到2020年将达到455万桶/日，到2030年将触及峰值673万桶/日，因阿根廷和俄罗斯将加入北美国家行列，成为致密油生产国。

--第三季全球黄金需求降10%，因消费者与央行买需大减

世界黄金协会(WGC)公布的数据显示，第三季全球黄金购买量下降10%，因消费者需求下降、央行购买规模减半，不过黄金投资有所增长。WGC在最新的需求趋势报告中表示，由于供应量也增加4%，整体黄金市场季度供应过剩达166.3吨，为2009年初来最高水平。消费者对金饰、金币与金条的需求大减25%，因为金价上涨令中国与印度等主要实货市场的买家却步。

--英国10月零售支出增加，围绕通胀率上升的担忧升温

调查显示，英国消费者在10月增加支出，但部分增幅归因于汽油价格上涨和对通胀率攀升的疑虑升温。英国零售业联盟(BRC)称，10月零售支出较上年同期上升2.4%，为1月以来最大按年增幅。另外巴克莱旗下的信用卡分支Barclaycard进行调查显示，该公司客户刷卡支出较上年同期增加5.5%，为此项调查于2011年开始以来的最大升幅。民调机构YouGov一项衡量消费者信心的指标显示，81%的英国人对物价上涨前景感到担忧。

--德国9月工业生产环比降1.8%，出口较上月下滑0.7%

德国经济部公布的数据显示，9月工业生产较前月下降1.8%。这是2014年8月以来的最大单月降幅，也弱于路透调查所预估0.5%的降幅。

另据德国联邦统计局公布的数据显示，德国9月经季节调整出口较前月减少0.7%，而进口较前月减少0.5%。出口的下降使经季调贸易顺差收窄至213亿欧元，8月修正后为顺差216亿欧元。

--韩国经济增长迟滞，面临的不确定性增加

韩国企划财政部指出，韩国的生产及消费普遍仍迟滞，美国总统大选和英国退欧后续发展等因素，给经济带来的不确定性增加。企划财政部在月度经济评估报告中称，10月出口下降速度减缓，与此同时，国内消费和生产的复苏依然疲软，这是因为三星电子决定暂停旗舰Note7智能手机生产等因素使然。

另外，韩国产业通商资源部表示，一项政府发起的全国折扣销售活动，将使韩国第四季国内生产总值(GDP)年增率提高0.13个百分点，并将使第四季民间消费较上年同期增幅提高0.27个百分点。

--韩国检方突击搜查三星电子办公室，调查是否涉及总统密友丑闻

韩国检方突击搜查了三星电子办公室，这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友的政治丑闻调查的一部分。总统密友被指控干预国政。检方官员对路透说，搜查行动与总统密友崔顺实涉及的丑闻有关，但拒绝进一步评论。韩国联合通讯社报导称，检察官想查证三星电子是否曾经不当金援崔顺实的女儿。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收平，投资者在美国大选前夕保持谨慎

日本日经指数在震荡中基本收平，在美国总统大选之前，谨慎的投资人选择在场边观望。日经指数收低0.03%至17,171.38点，盘中一度涨至平盘上方。东证股价指数收高0.1%，报1,363.49，JPX-日经400指数也上涨0.1%，报12,218.25。

--中国股市：沪综指收升至10个月新高，外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点

中国股市沪综指小幅收升至10个月新高。分析师指出，今日大盘高开后震荡盘升，走势平稳。美大选选情等外部环境有所改善，助大盘持续挑战阶段性高点，料后市将继续稳中有升。沪综指收报3,147.89点，涨14.56点或0.46%。沪深300指数收报3,371.12点，涨0.43%。

--香港股市：收高，市场审慎乐观预期希拉里赢得美国总统选举

香港股市收高，投资人未受中国贸易数据逊于预期影响，专注于希拉里有望赢得美国总统大选的迹象上。恒生指数上涨0.5%，至22,909.47点，恒生国企指数上涨0.5%，至9,659.85点。

--汇市：美元持稳，市场押注希拉里将胜选

美元在亚洲交易时段持稳，守住上日涨幅，市场押注美国民主党总统候选人希拉里将胜选，此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。美国大选即将登场，路透/益普索最后进行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。0827GMT，美元兑日圆持稳于104.44，远高于上周四触及的一个月低位102.54。

--欧元债市：德债收益率小升，市场看好希拉里胜选但审慎心态浓厚

高评级欧元区公债收益率(殖利率)小升，市场预期希拉里将赢得美国总统大选，但市场对英国退欧公投意外结果的记忆犹新，令收益率涨势受限。德国10年期公债收益率周二盘初小幅升向0.18%，路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。

--国际油市：美国总统大选前油价持稳，中国数据疲弱带来压力

油价持稳，金融市场投资者和交易员谨慎地为希拉里或赢得美国总统大选做着准备。0822 GMT，美国原油期货报每桶44.98美元，几乎持平于上周五结算价。该合约上个交易日跳涨近1.9%。布兰特原油期货上涨0.15美元至每桶46.30美元。

--全球金市：金价持稳陷于狭幅区间，投资人观望美国总统大选

金价亚洲时段陷于狭幅区间，投资人仍对美国总统大选结果的可能影响感到忧心。0823 GMT，现货金上涨0.28%至每盎司1,284.88美元。黄金周一曾触及1,277.70美元的低点。美国期金上涨0.47%，报每盎司1,285.4美元。

--金属期市：伦铜下跌，静待美国大选结果

伦铜在平盘上下展开拉锯，前夜大涨，因越来越多的迹象显示希拉里将战胜特朗普、赢得美国总统大选。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%至每吨5,093美元，之前曾收复早先的跌幅并触及3月以来最高水平5,110美元。上海期交所主力期铜合约上涨1.43%至每吨40,450元人民币(5,968美元)。(完)