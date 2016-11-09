《路透晚报》--11月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普意外击败希拉里当选美国总统，全球金融市场为之震动

美国共和党总统候选人特朗普击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

因担心特朗普胜选可能带来经济和全球不确定性，投资者全面逃离股票等风险资产。海外市场交易中，标准普尔500指数期货跌5%并触及跌停，在周三美国股市常规交易时段之前不能再下跌。与此同时，金价一度涨近5%，创下6月以来最大涨幅，油价则触及数月低点。

--日本官员称当前日圆汇率波动是单向、快速和投机性的，做好干预准备

日本内阁官房长官菅义伟称，政府正极其密切关注汇市走势，当前汇率波动是单向的、快速和投机性的。他在记者会上说，如果汇市过度且无序的波动持续，“日本准备好采取必要行动”，暗指东京方面准备好入市干预限制日圆过度涨势。

另外日本财务省财务官浅川雅嗣也有类似言论。浅川雅嗣告诉记者，“(汇市)波动相对大，”并称他正在以紧迫的心情密切关注市场。

--交易商称，韩国当局疑似干预以抑制韩元跌势

韩国外汇当局疑似干预汇市，以抑制韩元兑美元的急跌走势。受陆续出炉的美国大选投票结果影响，市场走势震荡。首尔两位外汇交易员对路透表示，他们怀疑当局在韩元兑美元触及1,149.4时，采取了一些安抚市场的行为。

另外，韩国企划财政部长官称，美国总统大选引起的全球市场波动料将持续一段时间，当局可能考虑向市场注入外汇流动性。

--法国央行预计该国第四季GDP增速加快至0.4%

法国央行公布第四季经济初估，预计第四季GDP将增长0.4%，继前一季恢复增长后进一步加快速度。法国央行称，10月工业信心指数持稳在99不变，9月数值也从初值98上修。服务业信心持稳在97，建筑业信心上升至99，为2011年9月以来最高。所有三个行业的高管均预期11月经济活动将增长。

--消息人士称百威英博出售啤酒品牌，至少吸引六方求购

熟知内情的消息人士表示，百威英博(Anheuser-Busch InBev)出售的一批啤酒品牌，至少收到六份由同业与并购基金所提交的指示性要约。消息人士表示，日本朝日啤酒与捷克投资公司都提交了收购要约；另外，私募股权投资者Bain Capital以及欧洲的Advent也加入竞标行列；中国华润集团也对该资产感兴趣，但尚不清楚该公司是否提交了竞争性投标。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌5.4%创英退来最大单日跌幅

日本股市大跌逾5%，录得6月英国退欧公投以来最大单日跌幅，因媒体预估共和党候选人特朗普接近胜选。日经指数收低5.4%至16,251.54点。日经波动率指数一度跳涨35%至30.58，为7月29日以来最高。东证股价指数跌4.6%至1,301.16点；JPX日经400指数跌4.6%至11,662.18。

--中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，美国大选推升避险情绪致波动加剧

中国股市沪综指收盘跌幅缩窄。分析师指出，今日A股走势跟随美国总统大选进展上下波动，场内避险情绪有所升温，沪综指一度跌逾1.6%，不过午后逐级回升；目前市场板块间分化较严重，料后市仍以震荡为主。沪综指收报3,128.37点，跌19.52点或0.62%；沪深300指数收报3,353.05点，跌0.54%。

--香港股市：恒生指数收跌2.2%，因特朗普赢得大选打击风险资产

香港股市触及三个月低点，回吐稍早涨幅终场收低逾2%，因特朗普赢得美国总统大选，促使投资人逃离风险资产。恒生指数收低2.2%，报22,415.19点，恒生国企指数跌2.9%，报9,378.66点。

--汇市：美元大跌，因特朗普在胶着选情中意外胜出

美元兑其他主要货币大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位，因为美国共和党候选人特朗普意外胜选，令全球金融市场大幅波动。美元兑日圆一度大跌逾3%，0832GMT时下跌1.8%至103.25日圆；欧元兑美元涨0.84%至1.1114美元，一度触及两个月高位。

--欧元债市：避险德债收益率跌至两周低点

避险德债收益率欧洲盘初跌至两周低点，当时美国共和党总统候选人特朗普愈发接近赢得总统大选，导致全球市场出现震荡。德国指标10年期公债收益率盘初最多跌7个基点至0.10%。

--国际油市：油价大跌，特朗普在美国大选中获胜

油价大跌，因计票显示，美国共和党总统候选人特朗普在大选中获胜，令全球市场紧张不已。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货一度跌至盘中低位每桶43.07美元，较前一交易日收盘价跌逾4%，为9月以来最低水准，0835GMT时跌1.16%至每桶44.46美元。布兰特原油期货跌0.98%至每桶45.59美元。

--全球金市：金价录得英国公投退欧后最大单日盘中涨幅

金价一度跳涨近5%并触及六周新高，因共和党候选人特朗普在大选中领先希拉里令市场震荡，投资者寻求避险。现货金一度上涨4.9%至每盎司1,337.40美元，创9月27日以来最高水准，到0837GMT时涨2.1%至每盎司1,302.06美元。美国12月期金涨2.24%至每盎司1,303.2美元。

--金属期市：伦铜先跌后涨，特朗普意外赢得大选

伦敦金属交易所(LME)期铜最初下跌，一度由上日所及一年高点回落，因从美国总统大选选情来看，特朗普可能意外获胜。最终特朗普确认胜选，期铜价格却反冲而上，到0842GMT时，LME三个月期铜上涨2.32%，报每吨5,357美元。(完)