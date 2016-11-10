《路透晚报》--11月10日

图为2015年3月资料图片，显示东京证交所入口处的日本交易所集团logo。日本股市飙升，录得九个月最大涨幅，逆转昨日暴跌行情，因市场在重新评估特朗普意外胜选的经济面影响。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股上扬，从特朗普意外胜选的震惊中迅速反弹

亚洲股市周四反弹，美元持坚，从特朗普意外胜选美国总统的震惊中大幅回弹，不过反弹速度令一些市场观察人士摸不着头脑。尽管全球市场起初大幅震荡，但美国投资者选择聚焦于特朗普的关键政策主张，包括大举减税、提高基础设施和国防支出，以及放松银行业管制。澳洲西太平洋银行分析师Imre Speizer表示，“市场似乎在重新评估特朗普执政的经济前景，认为会朝着经济增长加速且通胀上升方向发展。”

--美国旧金山联储总裁称，美联储最重要的是保持独立

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储最重要的是超然于政治，并将继续保持这种状态。“保持独立至关重要，”威廉姆斯表示，并称对美联储的批评是民主的一部分，也是可以预料的。“我们专注于经济，专注于达成我们的目标，这不是一个政党性的行为。”

威廉姆斯在旧金山大学发表谈话时表示，美国经济已接近充份就业，通胀率有望朝美联储的2%目标回升，因此现在是美联储逐步升息的适当时机。

--日本9月核心机械订单较前月下降3.3%，凸显资本支出脆弱

内阁府公布的数据显示，日本9月核心机械订单降幅超过预期，显示资本支出脆弱。资本支出被视为推动经济持续增长的关键。9月核心机械订单较前月下降3.3%。这样的降幅超过路透调查分析师预测的下降0.8%。8月核心机械订单下降2.2%。未来前景甚至更为暗淡。内阁府调查的企业预测，10-12月核心订单将较上季减少5.9%。7-9月订单上升了7.3%。

--专访：前财务省官员称若日圆急涨，日本应毫不犹豫出手干预

日本前财务省官员渡边博史表示，如果日圆急涨，日本应毫不犹豫地干预汇市，即便美国总统当选人特朗普反对这一行为。渡边博史在接受路透专访时表示，尽管美国关切这种行动，“如果日圆大涨3日圆或更多，日本应毫不犹豫地干预”，并称他最近已向日本财务大臣麻生太郎和财务省财务官浅川雅嗣表达此一看法。他说“如果日本顾忌(特朗普)而对干预感到犹豫，那日本未来四年都无法行动了。”

--英国10月房价上涨速度为4月以来最快，供应短缺加剧

调查显示，英国10月房价上涨速度 为4月以来最快，因新屋供应短缺加剧。这进一步显示最近的楼市放缓正在减轻。皇家测量师学会(RICS)称，10月房价差值升至正23，比路透调查分析 师的平均预估高出4点。9月差值上修至正18。RICS表示，需求温和增长的同时，新屋出售量进一步小幅下降。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，“英国可用房屋严重短缺，这种情况正推高价格，尽管围绕退欧谈判存在不确定性。”

--独家：高盛考虑英国脱欧后转至法兰克福，接受欧央行监管

三名了解情况的知情人士说，美国投资银行高盛正考虑将部分资产和业务从伦敦迁至法兰克福，该行力争能够在英国脱离欧盟时，确保获得欧盟市场准入。高盛考虑将部分业务置于欧洲央行的监控下，从而使自身具备由欧洲央行来监管的资格。

高盛发言人称，英国退欧协商的结果存在“大量不确定性，我们将继续仔细研究退欧公投可能引发的所有影响...至于最终如何应对，我们还没有作出决定。”

--菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变

菲律宾央行周四维持指标利率在3.0%不变，一如预期，称国内需求保持强劲。该央行维持隔夜借款利率在3.0%不变。自6月3日引入利率走廊以来，该利率便一直保持在这一水准。同时菲律宾央行还维持利率走廊的下限和上限分别维持在2.5%和3.5%不变。之前受访的17位分析师均预计菲律宾央行本次会维持利率不变。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高6.7%录得九个月最大涨幅，逆转昨日暴跌行情

日本股市飙升，录得九个月最大涨幅，逆转昨日暴跌行情，因市场在重新评估特朗普意外胜选的经济面影响。日经指数收高6.7%至17,344.42点，创2月中以来最大单日百分比涨幅。周三下跌5.4%，为6月英国公投退欧来最大单日跌幅。东证股价指数大涨5.8%至1,376.35点，所有33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数上升5.9%至12,351.63点。

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾10个月新高，受美股走势强劲提振

中国股市沪综指收升1.4%，至逾10个月新高。分析师指出，隔夜美股走势强劲，今日A股跳空高开后一路上扬，个股普涨，成交量略有放大，金融地产股表现较强。沪综指收报3,171.28点，涨42.91点或1.37%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点。沪深300指数收报3,390.61点，涨1.12%。

--香港股市：恒生指数涨近2%，市场重估特朗普胜选的影响

香港股市从昨日触及的三个月低点反弹，在特朗普意外胜选引发跌势后全球市场上演U型反转。恒生指数涨1.9%，至22,839.11点；恒生国企指数涨1.8%至9,545.85点。

--汇市：美元剧烈波动后尝试企稳，市场仍预期美联储12月加息

美元反弹后又回落，全球市场有些企稳。之前24小时随着特朗普赢得美国大选，全球市场上演过山车式行情，风险资产遭遇沉重抛压，之后又完全逆转跌势。0828GMT，美元兑日圆涨0.09%至105.74，盘中走势震荡，最低曾跌至104.99，最高则触及7月27日以来最高水准105.95。

--国际油市：油价止跌回升，市场从特朗普胜选冲击中恢复

油价扳回稍早跌幅转而走高，因市场从特朗普意外胜选带来的冲击中恢复过来，不过交易员称油市基本面依然疲弱。0830 GMT，美国原油期货上涨0.18美元，或0.4%，报每桶45.45美元。布兰特原油期货报每桶46.77美元，较上日结算价上涨0.41美元，或0.88%。

--全球金市：金价走高，市场在特朗普胜选冲击后稍事喘息

金价上扬，市场从风险资产大跌中暂获喘息，并消化特朗普在美国大选中意外胜出的影响；不过亚洲股市走高令金价涨势受限。0832 GMT，现货金上涨0.86%至每盎司1,288.45美元，美国期金攀升1.2%至1,288.8美元。

--金属期市：伦铜跳涨4%至16个月高点，寄望美国增加基础设施支出

伦敦期铜劲扬4%至近16个月高位，因预期美国新当选总统特朗普任内将进行一系列基础设施支出。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨4.04%，至每吨5,631.5美元，上日已上涨3.4%。上海期货交易所期铜延续隔夜涨势，上涨6%触及涨停，每吨43,910元人民币。(完)