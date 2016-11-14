《路透晚报》--11月14日

图为日本央行总裁黑田东彦。美国奥巴马政府已放弃任内通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，黑田东彦表示，如果TPP失败，则美国和日本经济将错失巨大益处。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季GDP在出口带动下加速成长，但内需前景疲弱

日本内阁府周一公布数据，7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。数据凸显出日本依赖出口的国内经济复苏可能脆弱。第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。外需对GDP的贡献程度为2014年4-6月当季以来最大，因出口增加2.0%，创下一年来最大增幅。

--西门子同意以45亿美元收购美国软件公司Mentor Graphics

西门子(Siemens AG)同意以每股现金37.25美元的价格，收购美国软件生厂商Mentor Graphics，较上周五收盘价溢价21%，对Mentor的总体估值达45亿美元。西门子表示，预计此项交易所带来的节约，会在四年内对公司的息税前获利(EBIT)带来逾1亿欧元(1.08亿美元)的提振效应。

--韩国三星电子以80亿美元收购哈曼，抢攻车用电子市场

韩国三星电子宣布，同意以约80亿美元收购哈曼国际工业，这项交易将使三星得以扩张在车用电子市场版图。与哈曼上周五收盘价相比，每股112美元现金的收购价溢价幅度为28%。

--日本央行总裁称若TPP失败，美日经济将错失巨大益处

美国奥巴马政府已放弃任内通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，日本央行总裁黑田东彦表示，如果TPP失败，则美国和日本经济将错失巨大益处。TPP旨在建立全球最大的自由贸易区之一。黑田东彦表示，TPP是一个具有里程碑意义的协议，如能签署，将非常有利于日本经济，如果TPP协议未获通过，意味着达成协议带来的巨大利益将无法实现。

--韩国企划财政部长官称若有必要，政府会出手稳定金融市场

韩国企划财政部长官柳一镐表示，面对美国总统大选结果带来的波动性上升局面，韩国政府准备好在必要时采取行动稳定金融市场。新兴市场正遭遇货币大幅贬值以及“资本外流，因为新兴经济要受到发达经济体政策决定的影响”。他还指出，同其他新兴经济体相比，韩国拥有强劲的基本面。但他也补充道，政府将继续监视货币市场和外汇市场的流动性状况，特别是在当前全球形势不确定的背景下。

--欧洲顶级卡车制造商可能因价格操纵面临1,000亿欧元索赔

诉讼融资公司Bentham Europe计划为一宗针对欧洲顶级卡车制造商的索赔诉讼提供资金。这些卡车厂商承认实行了14年之久的价格卡特尔，此案索赔金额可能高达1,000亿欧元(1,100亿美元)。Bentham表示，打算为一桩代表卡车买家的集体诉讼提供支持。这些买家因为制造商的协同定价行为而深受其害，参与价格卡特尔的厂家有沃尔沃、戴姆勒、Paccar旗下DAF、CNH Industrial旗下Iveco和大众汽车(Volkswagen)旗下MAN。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创逾九个月最高收位，日圆贬值提振出口股

日本股市周一收高，日圆贬值提振出口股，日经指数涨1.7%至17,672.62点，创2月2日以来最高收盘位。对特朗普政府政策将推升美国通胀的预期，及日本国内公布的乐观经济数据，支撑金融股和市场前景。东证股价指数收高1.6%至1,400.00点，JPX-日经400指数收升1.6%至12,583.05点。

--中国股市：沪综指连三日收升续创逾10个月新高，领涨板块持续性存疑

中国股市沪综指连三日收升，续创逾10个月新高。分析师指出，从最近商品的表现看，短线领涨的有色、煤炭板块持续性可能仍存疑，大盘今日呈现冲高回落走势，短线料会有一定的调整要求。沪综指收报3,210.37点，涨14.33点或0.45%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。沪深300指数收报3,430.25点，涨0.38%。

--香港股市：恒指收低1.4%触及8月来最低位，受美元走强拖累

港股市触及8月5日以来最低，因特朗普当选美国总统后，美国公债收益率飙升，由此带来的美元走强继续产生负面影响。恒生指数收盘跌1.4%至22,222.22点，恒生国企指数下跌1.0%至9,342.87点。

--汇市：美元指数追随美债收益率升势触及11月高位，料继续走强

美元指数在欧洲上午交易时段进一步走高，触及11个月新高，借助美国公债收益率攀升的势头，英镑兑美元回落至1.25美元以下， 欧元兑美元跌逾1%，失守1.0730，创1月初以来最低。0858GMT，美元指数涨约1%，至100.40。

--欧元债市：德债收益率涨至1月以来最高，特朗普胜选后涨势延烧

德国公债收益率涨至1月以来最高位，在创下今年最大周线涨幅的基础上续涨，因投资者持续认为美国总统当选人特朗普的政策将推高通胀。0836GMT，德国10年期公债收益率涨6个基点至0.37%，上周在特朗普胜选之后已跳涨了18个基点。

--国际油市：油价在近数月低位持稳，受供应过剩疑虑拖累

油价在接近数月低位处持稳，受供应过剩疑虑拖累。此前石油输出国组织(OPEC)公布上个月产量创纪录高位，而且美国活跃钻机数再度增加。0836GMT，伦敦1月布兰特原油期货涨0.17美元至每桶44.92美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货涨0.02美元至每桶43.43美元。

--全球金市：金价缩减跌幅，盘中一度触及逾五个月新低

金价亚洲时段盘中一度下跌1%并触及逾五个月新低，受美元走强和美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月将升息的预期影响。0839GMT，现货金跌0.68%至每盎司1,217.43美元，盘中一度跌1%至每盎司1,212.26美元，为6月3日以来最低。美国期金跌0.61%至每盎司1,216.8美元。

--金属期市：铜价上涨，因数据显示中国增加固定资产投资支出

上海金属期货全线开低后盘中走势涨跌不一，数据显示中国固定资产投资强劲。伦敦和上海的期铜和期锌上涨，镍和锡则下滑。上海期货交易所主力期铜合约转为上涨，因数据显示，中国1-10月固定资产投资增长8.3%。在此数据提振下，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜亦回升，0842GMT时上涨1.45%至每吨5,629.5美元。LME期锌一度涨4.5%，0842GMT报每吨2,548美元。上海期交所期锌收高2.68%至每吨21,275元人民币。(完)