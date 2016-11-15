《路透晚报》--11月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季经济增速放缓程度大于预期，受出口减弱拖累

德国7-9月国内生产总值(GDP)较上季增长0.2%。这低于路透调查预估的0.3%，经济增速放缓程度超乎预期，出口减弱拖累了德国整体经济活动。统计局称，当季的正面动能主要来自国内需求。家庭和政府支出都实现进一步增长。德国经济第三季同比扩张1.5%，亦不及路透调查预估的增长1.8%。

--BBC引述泄露的备忘录称，英国政府没有退欧的整体计划

据英国广播公司(BBC)和英国泰晤士报所见的一份备忘录显示，英国没有退欧的整体计划，由于英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府内部存在分歧，六个月内或许难以达成退欧策略。

--谷歌和Facebook将禁止假新闻网站使用其广告服务

美国Alphabet Inc旗下的谷歌和Facebook Inc宣布，将采取措施打击虚假内容供应商通过广告获利这个渠道，从而制止“假新闻”在互联网上的蔓延。谷歌、Facebook和推特正因为在美国总统大选中所起的作用而面临外界的强烈抗议，他们被指责允许虚假且往往是恶意的信息在网上蔓延，这或许使选民转为支持共和党候选人特朗普。

--《独家新闻》消息：国际数据集团洽商将自身出售给中国财团

知情人士透露，国际数据集团(IDG)正在洽商将自身以逾10亿美元出售给一个中国财团，该财团由IDG大中华区董事长熊晓鸽牵头。国际数据集团是一家领先的科技出版公司，还拥有PCWorld、市场调研公司国际数据资讯(IDC)等知名公司。知情人士称，这家私人持股公司之前一直寻求5亿-10亿美元的估值。

--沃达丰上半年核心获利增长4.3%，优于分析师预估

全球第二大移动通讯运营商--英国沃达丰(Vodafone)上半年核心获利增长4.3%，高于预期，受助于德国和意大利等欧洲市场业务改善。上半年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为79亿欧元，优于分析师预估的78亿欧元。

--智利Codelco将对中国2017年的铜销售溢价降至2009年以来最低

全球最大的铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)称，已将对中国的2017年长期供应溢价削减逾四分之一，实货交割价较伦敦金属交易所(LME)基准价每吨溢价72美元。这是自2009年以来该公司对中国销售的最低水平。交易员称这是Codelco对中国的销售溢价首次低于欧洲。Codelco溢价被视为全球合约的基准，其它厂商可能效仿其做法。

--澳洲央行会议记录：通胀预估的风险大致均衡

澳洲央行11月会议记录称，随着关键大宗商品出口价格上涨和经济运行接近潜在水平，核心通胀将逐步上升，暗示这轮降息周期可能结束。会议记录显示，澳洲央行维持利率在纪录低位1.5%不变，是因为更加相信通胀在一段时间内将回到“正常水平”。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收低，获利了结卖盘抵消掉银行股的涨幅

日本股市日经指数周二在动荡交投中微幅收低，因投资者对过去数日的强劲涨势锁定获利，从而抵消掉银行股的涨幅。银行股受优于预期的半年度财报提振而上涨。日经指数开盘一度走升，但终场微跌0.03%，收报17,668.15点。东证股价指数上涨0.2%至1,402.98点。自上周三美国大选结果揭晓以来，日经指数已经累计上涨近9%，因投资者期望特朗普的经济政策将推升美元，从而有利于日本出口商。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，商品期货重挫拖累煤炭股领跌

中国股市沪综指缩量小幅收跌，结束连续三日升势。分析师指出，短期获利盘抛压渐重，股指在3,200点整数关口附近，反复震荡整理蓄势；而受商品期货市场暴跌影响，此前短线领涨的煤炭等黑色系板块今天跌幅居前。沪综指收报3,206.99点，跌3.38点或0.11%，沪深300指数收报3,429.87点，跌0.01%。

--香港股市：收盘上涨，脱离上日创下的三个半月低点

香港股市反弹，脱离上日创下的近三个半月最低收位，因美国公债收益率近来的急涨趋势似乎已有所缓和。指标恒生指数收盘涨0.5%至22,323.91点；恒生国企指数收涨0.6%至9,398.10点。原材料类股跌逾1%，抵消了电信和金融类股涨势的拉抬效应。

--汇市：美元指数从11个月高位回落，六日连涨之后暂作喘息

美元指数自11个月高位回落，在之前的连涨后暂作喘息，0903GMT，美元指数跌0.5%，至99.598。欧元普遍上涨，兑英镑走高，市场正在消化被泄露的英国退欧备忘录内容。英镑兑欧元跌约1%至0.8675。

--欧元债市：公债中止六周跌势回升，收益率全线下跌3-6个基点

欧元区公债收益率(殖利率)全线下跌3-6个基点，公债市场长达六周的跌势暂告中止。0827GMT，德国10年期公债收益率跌3个基点至0.31%。周一领跌的意大利公债今日涨幅居前，该国10年期公债收益率一度跌5.5个基点至1.97%。

--国际油市：油价约涨2%，受页岩油产量下降预期和OPEC有望落实减产推动

油价上涨约2%，脱离昨日触及的数月低点。对页岩油产量下降的预期，以及石油输出国组织(OPEC)将兑现减产承诺的乐观情绪重现，合力推高油价。0833GMT时，美国12月原油期货攀升2.03%，至每桶44.20美元。1月布兰特原油期货涨0.68美元，或1.53%，至每桶45.11美元。有关美国12月页岩油日产量将降至450万桶的2014年4月以来最低位的预期，帮助支撑了油价。

--全球金市：金价反弹脱离近六个月低位，受低接买盘提振

金价小涨，在上日触及近六个月低位后，实货交易出现低接买盘。0834GMT，现货金涨0.8%至每盎司1,229.62美元。上日现货金触及6月3日以来最低的1,211.08美元。美国期金涨0.64%至每盎司1,229.5美元。交易员称，来自中国的需求在亚洲时段推高金价。

--金属期市：伦铜和沪铜大跌，结束持续一周的大涨趋势

铜期货在亚洲盘下跌，拖累伦敦期铜下滑，在上周铜价因特朗普赢得美国总统大选而大幅上涨后，交易员进行了获利了结。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌约2%至每吨5,448.5美元。上海期交所铜期货结算价跌4.3%至每吨43,670元人民币(6,371美元)。(完)