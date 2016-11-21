《路透晚报》--11月21日

图为韩国总统朴槿惠。韩国反对党--国民之党发言人表示，将开始收集对总统朴槿惠弹劾案提议的连署签名；主要的在野党共同民主党发言人也称，将检视弹劾的条件。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股呈守势，围绕特朗普当选的押注令新兴市场承压

亚洲股市周一呈守势，因市场担心，特朗普当选美国总统之后美元走强和美债收益率上升，可能导致资金加速撤离新兴市场。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，接近四个月低点。在特朗普推高通胀的政策之下，外界越发预期美国或将不得不以较预期更快的步伐升息。因此市场已向美元资产转移，同时抛售新兴市场资产。欧洲股市盘初小跌，防御类股走弱抵销矿业股涨势。

--《独家新闻》消息：安邦保险洽谈向黑石集团购买23亿美元日本房地产

据两位参与磋商的消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈从美国黑石集团手中购买高达23亿美元日本住宅物业资产，这将是全球金融危机以来日本最大的一笔房地产交易。这将是安邦首次跨入日本房地产业。消息人士称，这笔交易可能卖得约2,600亿日圆，为2007年摩根士丹利向全日本空输买下13家旅馆以来，日本最大一笔房地产交易。

--英国首相将公布产业战略，计划将公司税降至15%以下

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)即将公布新的产业战略，每日电讯报报导，特雷莎·梅将告诉商界领袖，希望将公司税降至20个最大经济体中的最低水平。报导称，特雷莎·梅可能将公司税降至15%以下，这是特朗普在美国大选之前承诺的水平。

--韩国反对党拟提议弹劾总统朴槿惠

韩国反对党--国民之党发言人表示，将开始收集对总统朴槿惠弹劾案提议的连署签名；主要的在野党共同民主党发言人也称，将检视弹劾的条件。国民之党发言人表示，已展开弹劾准备工作，将与其他党派会谈，以取得弹劾案提议的同意连署。在国会拥有121个席位的共同民主党周一表示，将开始评估弹劾程序的条件，但没有承诺启动弹劾动议。

--日本10月出口连13跌且降幅超预期，寄望日圆贬势扭转后续表现

日本10月出口连续第13个月下跌，降幅超过预期，受强势日圆及外需低迷拖累。财务省数据显示，10月出口较上年同期下降10.3%。路透调查分析师原本预期为下降8.6%。9月为减少6.9%。分析师指出，数据再次显示全球经济复苏并非一路顺风，但也有分析师认为，美国总统大选之后的日圆大幅贬值，有可能会协助扭转日本出口表现。

--赛门铁克将以23亿美元现金收购LifeLock

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)表示，将收购美国身份盗窃保护服务公司LifeLock，交易价值为23亿美元。收购LifeLock后，赛门铁克提供杀毒软件的消费者部门将得到加强。赛门铁克称，收购LifeLock的交易预计不会对其明年的财务状况产生实质影响，并确认了2017和2018财年的财测。

[市场摘要]

--日本股市：连续第四日收高，日圆疲弱提振人气

日本股市日经指数周一上涨，为连续第四日收高，日圆进一步贬值提振整体人气，矿业类股大涨，因油价上涨。日经指数上升0.8%至18,106.02点，创1月5日来最高收位。该指数已经连涨四日。东证股价指数上扬1.0%至1,442.93点。

--中国股市：沪综指收创10个半月新高，保险股等金融板块领涨

中国股市沪综指收创10个半月新高。分析师指出，受深港通临近和养老金入市预期提振，今日以保险股为代表的金融板块领涨；目前市场仍以存量资金主导，但已有增量资金入场迹象，后市大盘运行节奏取决于资金面松紧程度。沪综指收报3,218.15点，涨25.29点或0.79%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。沪深300指数收报3,441.11点，涨0.69%。

--香港股市：小幅收高，中国股市强势盖过资金外流担忧影响

香港股市小幅上扬，受到中国股市强劲走势提振，但涨幅有限，因投资者担心，美元走强及美债收益率(殖利率)上升可能加速投资资金流出新兴市场。恒生指数收高0.1%至22,357.78点；恒生国企指数涨1.0%至9,444.71点。

--汇市：美元守在13年半高位附近，对特朗普政策预期带来支撑

美元兑一篮子货币守在13年半高位附近，投资者坚持认为，美国总统当选人特朗普将实施扩张性财政政策，这将推高利率。美元指数上周五触及101.48的高位，为2003年4月以来高点。0847GMT，美元指数跌0.18%报101.03，美元兑日圆近持平，报110.83日圆，稍早一度升至6月初以来高位111.190。

--欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率涨至九个月新高

葡萄牙10年期公债收益率涨至逾九个月最高水平，因欧元区二线国家承受全球债市下挫冲击。意大利及西班牙等南欧国家公债收益率(殖利率)盘初上涨4-6个基点，葡萄牙10年期公债收益率涨至3.89%，为2月以来最高。

--国际油市：油价上涨逾1%，因寄望OPEC牵头达成减产协议

国际油价上涨逾1%，因石油输出国组织(OPEC)接近于达成减产协议以抑制供应过剩。过剩问题已导致油价逾两年来处于低位。0841GMT，布兰特原油期货报每桶47.52美元，上涨1.4%。美国原油期货上涨1.4%，报每桶46.33美元。

--全球金市：现货金上扬弹离五个半月低点，受实货买盘提振

金价在亚洲交易时段上扬，中止连续三天跌势，受实货买盘提振。金价上周五跌至五个半月低点。0840GMT，现货金上涨0.41%，至每盎司1,213.7美元。美国期金上涨0.4%，至每盎司1,213.80美元。

--金属期市：铜价领涨工业金属市场，料将进一步走高

伦铜跳涨逾2%，领涨工业金属市场；最大消费国中国需求前景向好，供应增长也可能下降。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜已攀升2.57%至每吨5,562.5美元，扳回了上周2.3%的跌幅。上海期交所主力期铜合约上涨2.1%至每吨45,120元人民币(6,542美元)。(完)