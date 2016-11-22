《路透晚报》--11月22日

图为特朗普。美国总统当选人特朗普周一在曼哈顿办公室会见了有望进入内阁的人员。 REUTERS/Carlo Allegri

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普会见有望入阁人选，概述上任首日行动计划

美国总统当选人特朗普周一在曼哈顿办公室会见了有望进入内阁的人员，稍后并概述了上任首日的行动计划，包括退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和调查工作签证项目的滥用。特朗普称，他将以双边磋商的贸易协议取代TPP，并废除美国能源生产的一些限制。

--日本发生强震海啸，核电厂受到短暂影响

日本北部周二发生7.4强震，并引发海啸。气象厅发布三米高海啸预警。震后在福岛以北部约70公里处的仙台附近可观测到1.4米海啸。东京电力福岛第二核电厂废核燃料存储池的冷却系统曾暂停运行，之后不久就重新启动。日本金融市场受到的影响不大。

--新西兰央行称通胀上升受阻，归咎谨慎支出及全球通胀放缓压力

新西兰央行副总裁Geoff Bascand称，尽管家庭财富在增长，但国内消费者在支出方面变得更为谨慎，导致通胀更难以回归期望的水准。他表示，央行认为这种消费谨慎情绪将只是暂时现象。但他指出，全球其它因素也对物价上升产生阻碍。

--日本计划带头促成TPP尽速生效

日本内阁官房长官菅义伟表示，日本打算带头配合以确保TPP尽速生效。菅义伟表示，日本计划游说TPP的其他签约国，但称除此之外，他对美国总统当选人特朗普关于有意在上任第一天就退出TPP的言论不予置评。

--意大利央行总裁称若银行筹措资金遭遇困难，将采取行动

意大利央行总裁维斯科在一篇报纸专访中表示，意大利不可放任银行体系的不稳定风险恶化，如果寻求在市场筹措现金的银行业者遭遇困难，意大利将不得不采取行动。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创五日连涨，地震影响有限

日本股市周二在动荡交投中小幅收高，创下五日连涨，但今日涨幅有限，因投资者在日本全国假日来临前不愿大举建仓。日经指数涨0.3%收报18,162.94，为1月初以来最高收盘位。

--中国股市：沪综指连两日收创10个半月新高，周期股仍有续升空间

中国股市沪综指连两日收创10个半月新高。分析师指出，受大宗商品价格大幅反弹提振，今日大盘在周期股带领下高开高走；后市大宗商品价格料维持震荡或缓升态势，周期股板块仍有一定上升空间。沪综指收报3,248.35点，涨30.20点或0.94%。

--香港股市：恒指收高1.4%，美股上扬为亚洲市场奠定乐观基调

香港股市录得近两周来最大单日涨幅，因美国指标股指隔夜刷新纪录高位，为亚洲市场奠定乐观基调。港股市场还受到能源类股飙升提振，因预期产油国将同意限产。恒生指数收高1.4%至22,678.07点；恒生国企指数涨2.2%至9,651.45点。

--汇市：美元从13年半高位下滑，在连涨两周后稍事休整

美元稍事休整，投资者对涨势进行整固。在周一涨势终结之前，美元指数已连涨10日。0827GMT，美元指数下跌0.18%，报100.87，脱离周五触及的13年半高点101.48。美元兑日圆 持稳，报110.80日圆。

--欧元债市：德美公债收益率之差重回高点，因欧洲央行重申宽松政策承诺

德国与美国公债收益率之差再次上扬并触及数十年高位，之前欧洲央行政策制定者重申他们对宽松货币政策的承诺，帮助抑制了近期欧洲债市抛售狂潮。继过去几周大幅上涨之后，德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.26%。这导致德债与可比美债收益率之差扩大至206个基点，高于至少1990年以来任何一次市场收盘水平。

--国际油市：油价涨逾1%触及10月底以来高位，寄望OPEC带头减产

油价升至10月底以来最高水平，因市场消化石油输出国组织(OPEC)可能带头减产的消息，不过分析师警告称，若未能达成协议，则2017年初前供应过剩的情况可能加剧。布兰特原油高见每桶49.63美元，为10月31日以来最高。0831GMT，布兰特原油报49.08美元，涨0.33%。美国原油涨0.29%，报48.38美元。

--全球金市：现货金连续第二天上涨，得益于亚洲实货买盘及美元走软

现货金连续第二天上扬，受美元走软及亚洲实货买盘提振。0830GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,217.35美元。美国期金上涨0.6%，至每盎司1,217美元，稍早上涨高见1,220.90美元。

--金属期市：伦敦期铜触及一周高位，因通胀预期

伦敦期铜跳升2%至逾一周最高水准，因投资者押注能源价格上涨将引发通胀，从而增加其它大宗商品作为对冲手段的吸引力。0829GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨1.65%至每吨5,651美元，延续前一交易日2.5%涨幅。上海期货交易所期铜合约涨3.8%，至每吨46,210元人民币。(完)