《路透晚报》--11月23日

图为三星电子总部的公司logo。韩联社报导称，韩国检方周三突击搜查了三星集团的办公室，因该集团被指称与总统朴槿惠的密友崔顺实有关联。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国11月民间部门扩张步伐坚实，法国服务业快速增长

德国11月民间部门稳步增长，受助于服务业活动强于预期。这表明第四季德国经济料有稳健的表现。Markit称，德国11月综合采购经理人指数(PMI)初值小跌至54.9，10月终值为55.1，后者亦为10个月高位。

11月法国企业活动加快，受服务业快速增长带动，这抵消了制造业扩张的微幅放缓。数据编制机构Markit称，法国11月服务业PMI初值升至两个月高点52.6，10月终值为51.4。

--韩国检方突击搜查三星集团办公室及国家退休基金

韩国联合通讯社报导称，韩国检方周三突击搜查了三星集团的办公室，因该集团被指称与总统朴槿惠的密友崔顺实有关联。崔顺实因干政丑闻已被起诉。韩国国家退休基金(NPS)发言人表示，检方还突击检查了该基金。NPS是韩国最大的养老基金。韩联社报导称，调查人员正在审查该基金去年批准第一毛织与三星物产的80亿美元并购案的相关问题。

--欧盟草拟银行发行新品种债券计划，新债损失将由债权方承担

据路透看到的欧盟法律草案，欧洲银行业未来可以发行一种新的债券，在发生危机时这种债务可以勾销，其偿付优先级别仅次于股票和债券，但优先于有担保的工具，比如有保险的存款。该提议旨在促进银行提高资本缓冲，在股票和债券都失去价值时防范损失，迫使银行业者拿出更多资金建立必要的缓冲。这份法律草案称，该案将创立一种“非优先级”的新债券工具，只会在银行进入清算程序时才会用于自救--债权人将蒙受损失。

--欧洲央行主张成立“坏账银行”，帮助购买欧元区不良贷款

欧洲央行提出，让政府支持的“坏账银行”购买部分欧元区不良贷款。规模总计1万亿欧元(1.06万亿美元)的不良贷款已经抑制了欧元区部分地区的贷款和经济增长。欧洲央行称，成立资产管理公司来收购部分不良贷款，能够帮助缓解银行业的压力，并激活不良贷款市场。

但不良贷款市场难以发展起来。问题在于银行能够承受的售价与私募股权基金等买家的出价之间有落差。这在一定程度上是因为买家要为处置一笔不良贷款的时间和成本折价，尤其是在希腊和意大利这些司法系统效率较低的国家，而且买家有时候也很难给抵押品估价。

--英国退欧银行业过渡协议设想很美好，但现实很残酷

英国首相特雷莎梅暗示将推动达成一项过渡性协议，来帮助银行业者适应英国退欧。银行业高层对此表示欢迎，但又担心这样的协议在现实中可能行不通。高层们认为过渡性协议从政治上来讲太难操作，因为协议遭到疑欧派英国议员的反对，并且尚需其余27个欧盟成员国在议会通过立法。作为过渡性安排的核心，银行业希望政府能够达成一个快速协议，以便将欧盟通行证再保留最多五年。欧盟通行证允许英国银行业者在欧盟自由提供服务和金融产品。

[市场摘要]

--日本股市逢假期休市。

--中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力令大盘冲高回落

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日周期股获利回吐压力加大，令大盘冲高回落；午后以计算机板块为代表的中小盘股出现拉升，但短期内难以完成风格切换，跟风盘明显不足，场内分歧加大。

沪综指收报3,241.14点，跌7.21点或0.22%；今日上海A股成交2,777亿元人民币，上日为2,921亿元。沪深300指数收报3,474.73点，涨0.18%。

--香港股市：收盘持平，美股走势和中国大陆资金带来支撑

香港股市收盘持稳，从美国股市创纪录的走势中获得交投线索，人民币进一步走软导致大陆资金流入香港也带来帮助。但涨势受限，因人们担心美元走强，以及下月美国可能升息将引导资金从新兴市场流出。恒生指数收盘持平于22,676.69点，恒生国企指数涨0.2%至9,665.99点。

--汇市：美元持稳于13年高位附近，近期大涨后稍事喘息

美元持稳于近期所及的13年半高位附近，经历了近期的大涨后，于感恩节到来之前稍事歇息。离岸人民币跌至纪录低点，因交易员注意到在特朗普赢得美国大选之后，有迹象显示中国资本流出的速度在加快。美元兑日圆小跌0.1%至111.06日圆。日本股市周三因公共假日休市，市场交投淡静。

--欧元债市：德国两年期公债收益率创纪录新低，因担忧债券稀缺

德国两年期公债收益率触及纪录新低，因预期欧洲央行(ECB)的资产购买计划将延续至2017年3月之后，加剧市场上可交易债券稀缺的局面。两年期德国公债收益率低见负0.74%。10年期德债收益率报0.21%。

--国际油市：油价回落，对OPEC带头的减产协议疑虑再起

油价由升转跌，因对于OPEC下周部长会议能否就减产达成一致的疑虑再度浮现。美元强势也重压油价，美元在上周所及的13年半高位附近交投。周四将逢美国感恩节假期，在这之前市场交投偏淡。0830GMT，布兰特原油跌0.03美元至每桶49.09美元；盘中稍早一度升至49.42美元，因憧憬OPEC将达成减产协议。美国原油期货下跌0.02美元至48.01美元，稍早一度升至48.30美元。

--全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议记录

金价在窄幅区间波动，市场等待美联储本月稍早政策会议的会议记录，目前外界预期美联储将在12月升息。0831GMT，现货金持平于每盎司1,212.37美元。上日金价下跌0.15%，受股市强劲拖累。分析师告诫称，利率上调，加上对股市的信心好转，可能进一步打压金价。

--金属期市：伦铜守住涨幅，因有迹象显示美国通胀上升

伦敦期铜守住隔夜录得的涨幅，有迹象显示美国通胀上升而且人民币进一步贬值。0832GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.21%，至每吨5,625美元。上海期交所主力期铜合约涨0.3%，至每吨45,760元人民币(6,641美元)。(完)