《路透晚报》--11月24日

图为印度卢比。印度央行周四多次入市干预，稳定卢比汇率，但印度卢比兑美元仍跌至68.86纪录新低。 REUTERS/Mukesh Gupta

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季GDP季成长率腰斩至0.2%，受疲软贸易拖累

德国第三季经济季成长率腰斩至0.2%，尽管民间消费上升且政府提高支出，但对外贸易疲软，拖慢了德国整体经济活动。德国联邦统计局周四确认成长数据与初值相符，并称净外贸造成国内生产总值(GDP)成长率减少0.3个百分点，出口较前季下滑0.4%，进口较前季增长0.2%。

--韩国检方突击搜查乐天集团与SK集团办公室，扩大亲信门调查

韩国检方调查人员突击搜查了乐天集团与SK集团的办公室，针对总统朴槿惠密友崔顺实干政丑闻的调查行动持续扩大。韩联社报导称，这两家企业疑似向崔顺实控制的两家基金会提供资金，以换取免税店牌照的特别待遇。韩联社称，主管免税牌照业务的企划财政部与关税厅也遭到搜索。主要在野党共同民主党表示，正力争展开弹劾总统程序，目标是下个月初表决动议。

--印度卢比兑美元创纪录新低，央行入市干预

印度央行周四多次入市干预，稳定卢比汇率，但印度卢比兑美元仍跌至68.86纪录新低。受美元全线走强、资金从新兴市场外流，以及印度停用旧货币等因素影响，印度卢比承压。卢比的新低点，跌破了2013年8月所创的旧纪录低位68.85。之后央行再度干预，推动卢比由低点小幅反弹。

--新加坡第三季GDP萎缩，调降2016年经济增长及出口预估

新加坡确认第三季经济萎缩，调降了对于2016年经济增长及出口的预估。在特朗普当选美国总统后，全球贸易浮现新的不确定性，最新数据提高了新加坡发生衰退的风险。新加坡贸工部公布，7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率终值为萎缩2.0%，预计今年经济增长1.0-1.5%，上次预估为增长1.0-2.0%。分析师表示，国内外不利因素导致新加坡面临经济衰退的风险，增大了近期出台财政或货币刺激措施的可能性。

--英国公投脱欧后汽车需求停滞，10月产量一年多来首次下降

受国内需求放缓影响，上月英国汽车产量一年多来首次出现下降，促使行业游说团体再次呼吁英国政府在脱欧后保持自由贸易。英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)称，10月英国汽车总产量同比下降1%至151,795辆，但年初至今累计产量仍有望打破2015年创下的十年最高水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连六日上涨，日圆汇率下滑提振出口商获利前景

日本股市周四连续第六日上涨，因美元兑日圆跳涨有望提振出口商的获利。隔夜美国公布的数据靓丽，进一步支持美联储在下月上调利率，美元因而上涨。日经指数收涨0.9%收报18,333.41点，连续第六日收高，创下7月中旬以来最长连涨势头。

--中国股市：沪综指微收升，周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今天早盘大盘一度保持强势，做多动力主要来自于和大宗商品相关的周期股，但市场追涨意愿不强且中小盘个股走势偏弱，显示市场风格切换仍不成功，股指震荡幅度有所加大。沪综指收报3,241.74点，涨0.60点或0.02%。沪深300指数收报3,488.74点，涨0.40%。

--香港股市：恒生指数下跌，投资者注意力转回美国可能升息的影响

香港股市指标股指下跌，未受美股强势带动。新兴市场投资者注意力重新转回美元上涨和美国下月可能升息的影响。恒生指数跌0.3%至22,608.49点，恒生国企指数小涨0.1%至9,678.77点。

--汇市：美元继续飙升，隔夜美国耐用品订单数据带来提振

美国发布又一波强劲数据后，美元延续涨势，美元兑欧元升破2015年4月高点，美元指数触及近14年高位，美元兑日圆升至八个月高位，美元兑印度卢比、土耳其里拉和离岸人民币等一系列新兴市场货币隔夜也创下纪录高点。0814 GMT，日圆兑美元下跌0.9%至113.49。欧元/美元持稳于1.0530美元，之前曾触及1.0518低位，美元指数亦持稳于101.95，略低于早盘高位102.05。

--国际油市：油价持稳，拟议的减产协议仍存不确定性

油价变化不大，因拟议中石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议达成之前仍有不确定性，且美国感恩节假日之前交投清淡，交易员不敢大举建仓。0852GMT布兰特原油期货报每桶48.86美元，较上日收盘跌0.18%。美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶47.90美元，较上日结算价跌0.13%。

--全球金市：金价下跌，因美国加息前景提振美元上涨

金价下跌，因美国公布乐观经济数据后，对美国联邦储备理事会(美联储，FED)12月加息的预期升温，提振美元上涨。0853GMT，现货金跌0.13%报每盎司1,186.05美元。美国期金回落0.32%报每盎司1,185.5美元。。

--金属期市：中美通胀预期推动金属价格上涨，伦敦期铜逼近6,000美元

伦敦期锌周四触及八年高位，期铜连续第四个交易日跳涨，投资者因看好中国和美国通胀形势及美国制造业益发强劲的迹象，将更多资金投入大宗商品。0855GMT，伦敦期铜跳涨2%至每吨5,855.50美元。上海期铜扬升5.4%，收报每吨48,210元人民币。伦敦期锌一度升2%至每吨2,749美元，之前曾触及2008年以来最高位，从而引发更多的动能买盘。(完)