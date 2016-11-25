《路透晚报》--11月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本计划仅温和增加支出，与英美步调不一

据路透看到的日本一份预算纲要显示，日本计划明年政府支出仅略微提高，因为首相安倍晋三选择不像西方政府那样转向财政刺激，希望在提振经济成长的同时控制日本的债务。安倍计划控制预算中增长最快的领域之一，也就是针对快速老龄化人口的社会福利支出。据制定过程参与人士透露，政府计划将下一财年这方面支出的增额削减至5,000亿日圆，较厚生劳动省要求的规模低1,400亿日圆。

--韩国总统朴槿惠支持率跌至4%创纪录最低，消费者信心降至逾七年低点

根据Gallup Korea的民意调查，随着政治危机加剧，韩国总统朴槿惠的支持率降至4%，创下所有民选总统中的最低。政治危机引发对政策瘫痪的担忧，重创了该国的消费者信心。韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国11月消费者信心指数降至近七年半最低。

--日本10月CPI连续第八个月下滑，日圆贬值或助日央行一臂之力

日本10月核心消费者物价指数(CPI)连续第八个月同比下滑，表明日本央行要在政策选项所剩无几的情况下，应对通缩和经济成长停滞，依然任重而道远。数据显示，10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，符合路透调查预估，9月为下降0.5%。该数据纳入了油品价格，但扣除波动较大的生鲜食品。

--马来西亚央行称有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行

马来西亚央行称，有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行。马国央行上周停止本币在离岸市场交易的举动，令本地及全球投资者感到不安。央行称，企业、全球资产和基金管理公司、清算及托管银行等非居民市场参与者继续在金融市场进行交易。

--日本政府退休金投资基金7-9月季度投资收益209亿美元

全球最大退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布第二财季收益2.37万亿日圆(209亿美元)，得益于全球股市的反弹。GPIF旗下管理着价值132.8万亿日圆的资产，当季回报率1.84%，账面收益2.37万亿日圆。在GPIF的四个资产类别中，日股投资组合回报率为7.14%，日债投资组合回报率为负1.34%。

[市场摘要]

--日本股市：连续第七个交易日收涨，因美股大涨且日圆走软

日本股市日经指数周五连续第七个交易日上涨，因美股大涨，且美元兑日圆进一步跃升，提升了企业获利改善的前景。日经指数涨0.3%至18,381.22点，延续2015年11月以来最长的连涨期。

--中国股市：沪综指收创近11个月新高逆转早盘跌势，受权重股护盘带动

中国股市沪综指收创近11个月新高。分析师指出，早盘股指出现一轮快速下跌，但之后在权重股护盘带动下，大盘由跌转升；而受深交所修改高送转方案信息披露要求的影响，中小盘股调整压力进一步加大。沪综指收报3,261.94点，涨20.20点或0.62%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；该指数本周累计上涨2.16%。沪深300指数收报3,521.30点，涨0.93%。

--香港股市：恒指收在两周高位，因深港通即将启动

恒指收在两周高位，部分受助于来自中国大陆的稳定资金流入，因深港通即将启动，港股本周录得一个半月以来最大周线涨幅。恒生指数涨0.5%至22,723.45点，为11月10日以来最高收位。恒生国企指数收盘涨1.2%至9,790.23点，受内地股市反弹提振。

--汇市：美元兑日圆升至八个月高点后回落，因美债收益率重拾升势

美元兑日圆升至八个月高位，美债收益率在亚洲盘恢复升势提振美元。但伦敦盘初，美元/日圆迅速跌至113下方。0850GMT，美元兑日圆下跌0.45%至112.78日圆，此前触及八个月高位113.900日圆。欧元兑美元涨0.44%至1.0598，远离上日触及的3月以来最低点1.0518。

--欧元债市：两年期德债收益率创新低，料录得2013年以来最大两周跌幅

短期德国公债收益率触及纪录新低，料将录得逾三年来的最大两周跌幅，凸显出在全球债市受创之际，市场对这类最高评级资产的需求。两年期德债收益率跌至负0.75%的纪录低位。该收益率料将录得2013年7月以来最大两周跌幅，下跌14个基点。

--国际油市：强势美元打压油价下跌，OPEC会议前市场交投淡静

油价下跌，受压于强势美元，但美国感恩节假期后交投活动清淡，且在下周的石油输出国组织(OPEC)会议前很多交易商不愿大举建新仓。0841GMT，布兰特原油期货报每桶48.59美元，较上日收盘跌0.84%。美国原油期货报47.68美元，较上日结算价跌0.79%。

--全球金市：金价触及九个半月低点后回升，周线可能三连跌

金价盘中一度下跌1%至九个半月低点，周线可能连续第三周下滑，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息，并且美元兑日圆延续升势。0838GMT，现货金涨0.75%至每盎司1,192.1美元。稍早下挫1%，触及2月8日以来最低的1,171.21美元。

--金属期市：伦敦期锌触及近九年高位，因需求增速料超过供应

伦敦期锌涨逾1%，触及近九年最高水准，因市场押注在基本金属全线上扬的背景下，其需求增速料快于供应。LME三个月期锌一度高见每吨2,767美元，为2008年3月6日以来最高。0843GMT时涨0.86%至2,746.5美元。LME期铜下跌0.48%至每吨5,840美元，上海期铜攀升1.7%至48,100元人民币。(完)