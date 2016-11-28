《路透晚报》--11月28日

图为希拉里和特朗普。美国威斯康辛州对总统选举展开验票，民主党候选人希拉里克林顿阵营将参与，赢得大选的共和党人特朗普周六称验票是“荒谬的”。 REUTERS/Charles Mostoller/Jonathan Ernst

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印度央行上调现金存款准备金率，带动公债收益率跳升

印度公债及银行类股周一下滑，此前印度央行下令银行暂时提高央行现金存款准备率，以吸收因政府废除大额钞票所造成的过剩流动性。印度央行周六称，银行业者需将9月16日至11月11日间吸纳的存款按100%的央行存款准备金率(CRR)转至央行，称这是一项暂时性举措，将在12月9日或之前进行评估。

印度媒体周日援引央行总裁帕特尔的话称，一旦政府发行足够的市场稳定计划债券以吸纳流动性，央行将重新审视存款准备金率。

--泰国央行总裁称，预计今年该国经济仍料增长3.2%，泰铢比其它区域货币稳定

泰国央行总裁威拉泰周一称，今年泰国经济仍料将增长3.2%，一如预期，尽管之前一季的增长率不及预估。威拉泰对记者说，泰铢汇率比本地区其它货币更为稳定。

受全球需求迟滞、消费不振和家庭负债高企影响，泰国经济近来一直难有强劲表现。泰国经济去年增长2.8%。

--韩国央行预计出口下滑放缓，因电子产品出货量改善

韩国央行在一份例行报告中称，韩国出口下降将大幅放缓，因电子产品出货量好转抑制最近的跌势。根据对全国约250家出口商的调查，韩国央行的报告估计2017年资讯科技(IT)、石化和石油提炼部门的出口将好转，这将帮助缓解过去两年大部分时间的出口下滑。该央行还称，国内需求在未来几个月将会升温。

--希拉里阵营将参与威斯康辛州验票，特朗普痛斥荒谬

美国威斯康辛州对总统选举展开验票，民主党候选人希拉里克林顿阵营将参与，赢得大选的共和党人特朗普周六称验票是“荒谬的”。威斯康辛州选举委员会周五批准绿党总统候选人Jill Stein提出的验票申请。Stein表示，她希望确保美国投票系统的完整性，因11月8日大选遭到黑客攻击。特朗普在一份声明中说，他在这三个州以大幅优势获胜，重新计票是“绿党的骗局”。

--媒体称三星电子将因维权投资人建议考虑拆分

韩国媒体Seoul Economic Daily援引未具名消息人士报导，全球最大的智能手机生产商三星电子将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。拆分将使得创始家族李氏的继承人加强对三星电子的掌控。Elliott在10月份时曾提议拆分，以提升股东价值。该报称，三星董事会将在周二召开会议，正式回应Elliott的建议。韩国交易所也要求三星在0900GMT之前说明是否计划拆分。三星电子未立即对上述报导置评。

这家对冲基金希望三星电子拆分为一家控股公司和一家运营公司，派发260亿美元的特别股息，并承诺将至少75%的自由现金流返还给投资者，且同意任命部分独立董事。李氏家族和三星集团均未就重组计划置评，但该企业集团在李在熔担任实际领导人以来已在加速重组。

--沙特石油部长称即便产油国不减产，市场也可自行恢复平衡

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)称，他相信即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。OPEC石油部长周三将在维也纳召开会议，以最后敲定该协议。OPEC还希望俄罗斯等非OPEC国家限制产量来协助对市场的干预。

[市场摘要]

--日本股市：逢低买盘推动大盘抹去稍早跌幅

日股周一抹去早盘跌幅，因国内投资者买入金融和防御类股，提振日本东证股价指数(TOPIX)连涨第12天。日经指数收低0.13%至18,356.89点，东证股价指数涨0.3%至1,469.58点。该指数从11月10日以来一直上涨，为2015年年中以来最长连涨周期，此间该指数累计上涨了12.9%。

--中国股市：沪综指续收创近11个月新高，受工业企业利润数据向好提振

沪综指收盘续创近11个月新高。分析师指出，受周末公布的工业企业利润数据向好提振，今日大盘高开高走，煤炭、建筑等强周期性股票继续逞强；目前市场热点仍以权重股为主，不过深港通即将开通，需关注市场风格能否向中小盘股切换，并形成热点接力。沪综指收报3,277.00点，涨15.06点或0.46%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交3,002亿元人民币，上日为2,588亿元。

--香港股市：触及近三周最高收位，深港通推升中小型股人气

香港股市攀升至近三周最高收位，中国证监会和香港证监会周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制下的股票交易将于12月5日开始，这推动小型股大涨。恒生指数收升0.5%，报22,830.57点，恒生国企指数升0.9%，报9,875.54点。

--汇市：美元下滑，因美国公债收益率扩大跌势

美元下滑，进一步远离近14年高位，因美国公债收益率从近期高点回落。在本月多数时候一路上扬之后，美元指数在0850GMT跌约0.67%至100.82，扩大周五的跌势。美元兑日圆跌1.07%，报约111.88。欧元兑美元上涨约0.76%至1.0664。

--欧元债市：公债收益率下降，因油价下滑抑制“特朗普通胀”押注

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，之前油价下滑，因担心主要产油国本周会议上可能无法就减产达成一致，这抑制了因预期通胀上升而引发的交易。多数欧元区公债收益率日内下跌2个基点，德国10年期公债收益率报0.22%，法国10年期公债收益率下跌2.2个基点，报0.77%。

--国际油市：油价下跌，因市场再次怀疑产油国能否达成减产协议

油价下跌，延续上周五的跌势，因市场再次怀疑周三将召开的会议上，主要产油国能否达成减产协议。减产旨在遏制全球石油供应过剩局面会。布兰特原油期货一度下跌2%，但随后收复部分失地，0842GMT下跌0.51美元报每桶45.55美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货也收复稍早部分失地，下跌0.42美元至每桶45.64美元。

--全球金市：金价上涨逾1%脱离数月低点，因美元走软

金价从九个半月低点回升，上涨逾1%，因美元延续跌势。上周美元曾触及近14年高点。0844GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,197.1000美元；盘中稍早曾高见1,197.54美元。

--金属期市：伦敦期锌和期铅分别涨至九年和五年新高

伦敦金属交易所(LME)期锌涨至九年新高，期铅触及五年高点，美元走软和通胀预期令金属价格大涨势头更添动力。0907GMT时，期锌涨2.50%至2,888.50美元。LME期铅上涨4.33%至2,495.00美元，稍早涨幅一度达到逾6%，追平周五的涨幅。(完)