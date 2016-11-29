《路透晚报》--11月29日

2016年11月29日，深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠对国民发表讲话。她要求国会拟定出让她交出权力的方式，以及她何时应该退下总统职位。但反对党称，她只是试图逃避弹劾。 REUTERS/Jeon Heon-Kyun

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--三星电子考虑转型为控股公司，并提高派息 韩国科技业巨头三星电子表示，公司将考虑是否转型为控股公司架构，长期以来外界一直预期公司将采取这一举措，作为李氏家族继承人下一步的接班行动。这家全球顶尖智能手机、存储晶片和电视机制造商表示，公司对于是否推进架构改革是“绝对中立”的，这次可以说是对韩国最大综合性企业拳头部门的一次史无前例的改革。三星电子表示，已聘请顾问帮助制定相关计划。分析师和投资者一直认为这是合理举措，有助于李氏家族实现对其庞大商业帝国的稳固掌控。

--独家：塔塔钢铁与蒂森克虏伯考虑削减英国最大钢厂产能--消息

行业消息人士表示，印度塔塔钢铁(Tata Steel)和德国钢铁生产企业蒂森克虏伯考虑削减位于威尔士Port Talbot的英国最大钢厂的规模。这两家公司正推进合并双方欧洲钢铁业务，并因应钢铁行业产能过剩。此举可能令Port Talbot钢厂的两个高炉关闭一个，从而将产能减半。该钢厂工人多达4,000人。一位接近蒂森克虏伯董事会的行业消息人士称，蒂森克虏伯预计合并后将削减该受困钢厂的规模，但未具体说明将削减多少。

--韩国总统朴槿惠对辞职松口，但反对党指其试图逃避弹劾

深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方式，以及她何时应该退下总统职位。但反对党称，她只是试图逃避弹劾。现年64岁的朴槿惠此前两次致歉，但至今仍抗拒民众要求其下台的不断高涨的呼声。与此同时，国会议员也准备发动弹劾程序。“我的未来将一切交由国会决定，包括缩短任期，”她在电视转播的讲话中表示。

--独家：芝加哥证交所公布收购交易细节，撇清交易与中国政府无涉

美国芝加哥证券交易所(Chicago Stock Exchange Inc，CHX)公布有关中国重庆财信企业集团牵头的一家财团洽谈收购该交易所的最新信息。这样做的部分目的在于，澄清这宗交易并不涉及中国政府。CHX的出售计划在2月几乎是一经公布便立即遭受质疑，46位美国议员集体发声，担忧中国政府对美国这家属于最古老的交易所会产生何种程度的影响。

--OPEC与非OPEC产油国会议召开时间仍在讨论--俄罗斯能源部

俄罗斯能源部发言人向路透表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国讨论全球石油产量协议的会议时间，目前仍在讨论。她并表示，俄罗斯能源部长诺瓦克一直以来都说俄国不会参与OPEC会议。油价下跌，市场担忧周三举行的石油输出国组织(OPEC)会议是否能达成减产协议。

--法国第三季GDP确认按季增长0.2%，消费者支出停滞

法国国家统计局公布，法国第三季国内生产总值(GDP)较上季成长0.2%，与上个月公布的初估值相符，企业库存大幅增加，但遭国内需求普遍迟滞所抵销。路透调查26位分析师的预测亦为第三季GDP增长0.2%。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强打击日股收跌，获利了结压抑保险类股

日本股市周二在清淡交投中收低，隔夜美国股市收低。日圆走强打击人气，保险类股近来的涨势陷入停顿。日经指数收低0.3%，报18,307.04点。东证股价指数跌0.1%，报1,468.57点，有19.56亿股成交，为两周最低水平。

--中国股市：沪综指连四日收升再创近11个月新高，但获利盘压力加大

中国股市沪综指连四日收升，再创近11个月收盘新高。分析师指出，今日大盘低开高走，资金流入食品饮料等防御性板块和金融股；但短期获利盘出清压力愈加明显，料后市震荡幅度将加大。沪综指收报3,282.92点，涨5.92点或0.18%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交3,478亿元人民币，上日为3,002亿元。沪深300指数收报3,564.04点，涨0.82%。

--香港股市：下跌，能源类股拖累大盘

港股下跌，受能源类股拖累，因有关石油输出国组织(OPEC)本周能否达成减产协议的疑虑使油价下跌。由于全球股市隔夜表现不佳，投资者风险偏好也受到抑制。恒生指数收盘跌0.4%至22,737.07点，恒生国企指数跌0.3%至9,846.21点。

--汇市：美元扳回部分跌幅，投资者观望美国数据及OPEC会议

美元扳回一些跌幅，意大利政治不确定性打压欧元，但美元仍低于近期高位，因美国公债收益率(殖利率)从数月高位回落。OPEC本周召开会议前，油市走势震荡，抑制投资者冒险意愿。OPEC周三将在维也纳开会讨论减产事宜，以抑制供应过剩。0811GMT，欧元兑美元微跌0.05%，报1.0608美元。美元兑日圆上涨0.25%，报112.21日圆。

--欧元债市：意大利公债收益率跌至一周低点，因银行股价回升

意大利政府公债收益率跌至一周低点，因该国陷入困境的银行股价从最近所及低点回升。据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率下跌多达4个基点至一周低位2.02%。

--国际油市：油价下跌近1%，市场紧张关注OPEC会议

油价下跌，市场担忧周三举行的OPEC会议是否能达成减产协议。0814GMT，布兰特原油期货报每桶47.78美元，较上日收盘下跌0.46美元或0.95%，美国原油期货下跌0.41美元，或0.87%，报每桶46.67美元。

--全球金市：金价小幅下滑，市场关注焦点转向OPEC会议

金价下滑，因美元持稳，且在主要产油国本周开会前市场谨慎以对。0818GMT，现货金下跌2.98美元，或0.26%至每盎司1,190.36美元。美国期金下跌1美元，或0.08%，报每盎司1,189.8美元。

--金属期市：期铅扬升，其它基本金属则暂缓涨势

上海期铅跳涨最高9%，表现超过其他交投更活跃的基本金属，这增加了有关投机性建仓正推高大宗商品价格的忧虑。工业金属普遍下滑，伦敦期铜下跌1%，部分回吐稍早录得的涨幅。之前，得益于美元涨势暂歇、股市持稳和欧洲浮现的政治风险，金属期货得到支撑。上海主力期铅合约在开盘后的数分钟内即大涨7.4%，下午收盘时涨幅缩减到4%，报每吨21,865元人民币。LME期铅跌3.01%至每吨2,447美元，LME三个月期铜跌2.0%至每吨5,765美元。(完)