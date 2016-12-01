《路透晚报》--12月1日

图为瑞士种子及农药公司先正达的logo。消息人士称，中国化工集团公司正在设立一家基金，拟藉此筹资50亿美元，助其收购先正达。 REUTERS/Edgar Su/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC减产协议推动油价、美元、能源股及债券收益率齐扬

油价及能源股周四全面上扬，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议以消除石油过剩。在此同时，美元及公债收益率大幅上扬，因油价上涨带来的通胀压力料将促使利率上升。OPEC周三达成2008年以来的首份减产协议，对过去两年来油价下滑逾半局面终于采取行动。美国原油隔夜飙升逾9%，触及略低于每桶50美元的一个月高点。

--中国化工设立一50亿美元基金，为收购先正达提供融资支持

两位了解情况的消息人士对汤森路透旗下的基点表示，中国化工集团公司正在设立一家基金，拟藉此筹资50亿美元，助其收购瑞士种子及农药公司先正达。消息人士称，在此融资架构下，投资者可以向基金投资，而该基金将进而拥有先正达的股权。通过这种方式，可帮助中国化工降低这笔430亿美元收购案所带来的债务负担。消息人士还称，中国化工计划总共承担约250亿美元的股权承诺，为这笔有史以来最大的中企海外收购案提供融资支持。

--日本央行将继续购买大量公债以控制利率

日本央行审议委员樱井真表示，即便新政策框架以利率作为政策目标，央行仍将继续购买大量公债。樱井真还敦促政府和企业发挥更大作用，通过提高薪资并促进创新，帮助日本经济摆脱低通胀及成长不振的颓势。樱井真在日本大津对当地商界领袖发表讲话时称，并不存在将日本经济拉出低谷的“魔杖”。

--英国11月房价增速创下1月来最慢

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，11月英国房价上涨年率创下1月来最慢，不过有迹象显示需求正在开始走坚。Nationwide称，英国11月房价较前月上涨0.1%，较上年同期上涨4.4%，低于10月的上涨4.6%。路透调查预估分别为涨0.1%和上涨4.6%。

--日本第三季企业资本支出同比减少，为近四年来首见下滑

日本第三季企业资本支出同比减少，为2013年初以来首见下滑，显见经济前景充斥变数正侵蚀企业信心。这份数据突显日本经济复苏力道薄弱的疑虑，该数据将被用来计算定于12月8日公布的国内生产总值(GDP)修正值。上月发布的日本第三季GDP环比年率初值为增长2.2%，远高于分析师的预估，因出口反弹抵消了内需低迷。但近期出炉的出口、工业生产及家庭支出等连串疲弱的数据，则令人愈发担忧经济成长的可持续性。

--中国对中蒙边境口岸入境大宗商品征收新费用

中国在中蒙边境的噶顺苏海图口岸对入境的大宗商品征收新的费用。力拓旗下的奥尤陶勒盖铜金矿的铜、以及塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)矿的煤炭，都经由该口岸运往中国。根据由当地政府发布、并在蒙古矿业杂志刊登的通知，中国内蒙古将对通过该口岸的每辆车次收费10元人民币(1.45美元)，对运送的商品每吨再收8元。根据通知，对于每吨价值超过10,000元人民币的贵金属和铜精矿，出口商还要支付商品总价值的0.2%，新规定自12月1日生效。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.1%至去年12月以来高点，受OPEC协议提振

日经指数周四收于去年12月以来的最高水准，矿业类股领涨，因之前石油输出国组织(OPEC)达成2008年以来的首个减产协议，同时日圆疲软也提振了整体人气。日经指数收盘涨1.1%至18,513.12点，为2015年12月30日以来的最高收位。东证股价指数收涨0.9%至1,483.27点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃

沪综指收涨。分析师指出，今日大盘在权重股带动下反弹冲高，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃。受原油价格暴涨刺激，中国石油、中石化股价走强，对指数亦有较大贡献。但上档压力依然沉重，年底前资金面偏紧将成为常态，料后市震荡可能性大。沪综指收报3,273.31点，涨23.28点或0.72%，今日上海A股成交2,614亿元人民币，上日为2,625亿元。

--香港股市：恒生指数收涨触及三周高位，油价飙涨带动能源股劲升

港股收在三周来最高位，受能源股劲升拉抬，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，带动油价飙涨。恒生指数回吐稍早部分涨幅，但终场仍收高0.4%，至22,878.23点，恒生国企指数上涨0.6%，至9,892.31点。

--汇市：美元兑日圆创九个半月高位，得益于油价大涨和努钦讲话

美元兑日圆触及九个半月高位，因OPEC达成减产协议后油价大涨，提升了通胀预期和美国公债收益率。美国总统当选人特朗普提名担任财长的努钦(Steven Mnuchin)，在获得提名后发表的首次讲话中，没有给出任何对于强势美元感到不安的暗示，这让交易商获得了买进美元的新动力。0837GMT，美元指数最新报101.37，日内下跌0.2%。周三曾高见101.83，接近上周创下的13年半高点102.05。

--国际油市：油价大涨且成交量刷新纪录，因OPEC与俄罗斯同意减产

油价大涨13%，成交量刷新纪录。此前OPEC与俄罗斯同意减产以消除全球过剩供应。但分析师警告称，由于其它产油国会补上缺口。减产协议宣布后，布兰特原油期货周三从不到50美元的水平跳涨13%。0839GMT，布兰特原油期货报每桶51.88美元，美国原油报49.44美元。

--全球金市：金价脱离近10个月低点，因美元走软

金价略微复苏，此前在早盘触及近10个月低点，因美元指数下跌。但美国升息可能性增大抑制了黄金涨势。0843GMT，现货金微跌0.21%，报1169.70美元；美国期金下跌0.09%，报1169.8美元。

--金属期市：沪铜劲扬近2%，油价飙升点燃大宗商品涨势

上海期铜上涨近2%，扳回上日大跌的部份失地，因油价劲升带动其他大宗商品走强。“工业金属走强，受到能源商品涨势刺激，”澳新银行一份报告称，但同时警告，这波由油价带动的涨势可能很快触顶。上海期货交易所主力期铜上涨1.8%至每吨47,060元人民币(6,827.12美元)。0900GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.82%至每吨5,777美元。(完)