《路透晚报》--12月2日

2016年11月25日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京在克里姆林宫出席会议。说服伊朗与沙特搁置分歧，促使OPEC与俄罗斯达成15年来首份协议，普京功不可没。 REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：普京、哈梅内伊与沙特王子帮助达成OPEC减产协议

说服石油输出国组织(OPEC)内部两大对头伊朗与沙特搁置分歧，促使OPEC与俄罗斯达成15年来首份协议，俄罗斯总统普京功不可没。OPEC及非OPEC的消息人士称，在周三OPEC开会之前，普京、沙特阿拉伯副王储萨勒曼以及伊朗最高领导人哈梅内伊和总统哈桑·鲁哈尼在关键时刻出手干预。普京作为沙特与伊朗之间的中间人，发挥了关键作用，说明自从一年前军事干涉叙利亚内战之后，俄罗斯在中东的影响力不断增强。

--韩国反对党表示将于12月9日就弹劾总统朴槿惠的动议进行表决

韩国主要反对党--共同民主党的发言人Ki Dong-min表示，反对党已同意周五提出弹劾总统朴槿惠的动议，并于12月9日进行表决。韩国三大反对党在300人的议会中总共拥有165个席位，虽可提出弹劾动议，但仍需要达到三分之二多数才能获得通过。

--澳洲10月零售销售连三月跃升，缓解对经济放缓甚至衰退的担忧

澳洲10月零售销售再次跃升，对重要的圣诞购物季的消费者支出势头是个好兆头。10月经季节调整零售销售较前月增长0.5%，好于路透调查预估的增长0.3%，创下2014年中以来最好的三个月销售表现。该强劲数据帮助缓解企业投资和建筑数据疲软后，对更严重放缓甚至衰退的担忧。

--韩国第三季度GDP增幅下修，受三星智能手机危机影响

韩国第三季经济环比增幅略微放缓至0.6%；因为受三星电子今年稍早停产盖乐世Note7影响，韩国手机出口降幅超过预期。这份修正值略低于此前发布的初估增幅0.7%。央行数据显示，韩国第三季度国内生产总值(GDP)同比增长2.6%，亦小幅落后于10月25日公布的初估增幅2.7%。第二季度GDP环比增幅为0.8%，同比增幅3.3%。

--日本央行或必须将10年券收益率目标上调至0.5-1%--白井早由里

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，如果通胀开始回升，明年日本央行可能不得不允许10年期公债收益率(殖利率)升至0.5-1%。白井早由里在路透主办的研讨会上说，日本央行目前购买公债，以维持10年期公债收益率接近零水准，但从经济上来说该政策不合理，因为该水平不鼓励信贷投放。

[市场摘要]

--日本股市：投资者获利了结拖累日经指数收低，但实现四周连涨

日经指数周五下跌，因投资者选择在今日稍晚美国非农就业数据公布前锁定获利，但日经指数仍录得连续第四个周线涨幅。日经指数收低0.5%至18,426.08点，但周线涨0.2%。东证股价指数及JPX-日经400指数均收低0.4%，分别报1,477.98和13,258.60点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，权重股拉高不敌个股普跌大盘短线进入调整

沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，虽以中石油、中石化为代表的权重股盘中一度拉高试图护盘，但效果并不明显，个股以普跌为主，中小盘股跌幅较大，股指短线有进入调整迹象。沪综指收报3,243.84点，跌29.47点或0.90%，本周该指数累计下跌0.55%，今日上海A股成交2,814亿元人民币，上日为2,614亿元。

--香港股市：收低1.4%创两周最大单日跌幅，忧心意大利公投及美国就业

香港股市录得两周来最大跌幅，投资者对于意大利将在周末举行的公投感到担忧，加之今日稍晚美国非农就业数据公布前的焦虑，抵消了围绕深港通下周一将开通的乐观情绪。恒生指数收跌1.4%，至22,564.82点，本周累计下跌逾0.7%，恒生国企指数下跌1.1%，至9,781.23点。

--汇市：美元回落静待美非农就业数据，欧元在意大利公投前小涨

美元/日圆周五自九个半月高位小幅回落，投资者在美国就业报告出炉之前保持谨慎。该数据料将为未来几天的市场走势奠定基调。美元指数本周料收低，部分回吐近期强劲涨幅。0837GMT，美元指数跌0.19%，报100.85。

--欧元债市：意大利公债收益率下滑，周末公投前投资人保守操作

在意大利周末公投前，对于意大利和欧元区其他国家公债收益率的差距，投资人周五似乎在最后关头显得态度动摇。德国10年期公债收益率继续攀升，涨1个基点至0.34%，小幅接近10个月高点0.40%。意大利公债收益率小跌5个基点至1.99%。

--国际油市：油价下滑，关注焦点转向OPEC减产协议的实施

油价下滑，布兰特油价周四触及16个月高位后一些投资者选择了结获利，本周OPEC和俄罗斯达成减产协议带动的乐观情绪，被围绕实施协议面临“症结”的疑问取代。0839GMT，布兰特原油期货下跌0.29美元或0.54%，报每桶53.65美元。美国原油期货下滑0.12美元或0.24%，至50.95美元。

--全球金市：金价从10个月低点反弹，但周线料仍录得四连跌

由于美国就业数据公布之前美元走软，金价周五从2月初以来最低位反弹，但仍可能录得连续第四个周线跌幅。0843 GMT时，现货金涨0.37%，至每盎司1,175.20美元。上日曾跌至2月5日以来最低1,160.38美元。金价本周下跌0.8%。美国期金上涨0.63%，报每盎司1,176.8美元。

--金属期市：期铜下跌，因美国大选后的涨势消退

期铜下跌，交易员解除投机性仓位，因对美国大选后涨势后劲的怀疑加剧，不过油价上涨和全球制造业增长迹象限制铜价跌幅。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.89%至每吨5,739.50美元。上海期交所主力期铜合约下跌0.77%，至每吨46,630元人民币。(完)