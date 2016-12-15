《路透晚报》--12月15日

图为雅虎的logo。雅虎警告称，又发现一起大规模互联网攻击事件，2013年8月时超过10亿用户的信息被盗。 REUTERS/Denis Balibouse

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国12月工厂活动创逾五年最快增速；德国第四季民间行业增速或录得两年半最佳

周四公布的调查显示，德国民间行业第四季增速有望录得两年半来最快的一个季度，因12月制造业的增长抵消了服务业的小幅放缓。德国12月制造业PMI初值为55.5，创35个月高点；虽然综合PMI初值小跌至54.8，但今年最后三个月的PMI数据暗示，第四季德国经济将创下2014年第二季以来的最好表现。

此外，法国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.5，服务业PMI升至52.6，综合PMI升至52.8创18个月高点，这显示法国年度末尾民间活动出人意料地展现出亮色，工业企业扩张速度在12月创下五年半来最快，因欧元汇率较低提振了出口。

--瑞士央行认为瑞郎汇率仍严重高估，必要时将参与汇市活动

瑞士央行宣布维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%-负1.25%不变，并发表声明称瑞郎汇率仍被严重高估，央行在必要时将入市干预。央行预计2017年全球经济将继续温和增长势头，但一些发达国家存在的结构性问题可能对经济前景产生负面影响。

瑞士政府维持该国今明两年经济增速预估不变，预计今年和明年分别增长1.5%和1.8%；并首次对2018年经济增长做出预估，预计增幅为1.9%。

--韩国央行维持利率不变，静观国内政治丑闻以及美联储升息

韩国央行维持政策利率在纪录低点1.25%不变，面对国内政治危机和美国联邦储备委员会(美联储)升息料快于预期的局面，决策者打算静观其变。韩国央行称经济面临的风险加剧，一些分析师认为再一次降息应能降低这种风险，但该行面临两难，因若进一步放松政策，可能触发资本流向收益较高的美元资产。

--雅虎新发现安全漏洞，2013年逾10亿账户信息遭窃

雅虎发出警告，又发现一起大规模互联网攻击事件，2013年8月时超过10亿用户的信息被盗，这将成为历来最大的网络信息盗窃事件。这次受影响的用户数量是雅虎9月披露2014年黑客入侵事件的两倍。

雅虎表示，被窃取的用户帐户讯息可能包括姓名、电邮地址、电话号码、出生日期、杂凑密码(hashed password)；有些被盗取的讯息还包括加密或未经加密的安全问答；支付卡数据及银行帐户讯息并未储存在据信受到影响的系统中。公司称正在通知可能受影响的用户，并采取行动保护其帐户。

--独家:中国投资者收购芝加哥证交所获美国外资审议委员会放行

据路透看到的美国财政部文件，美国外资审议委员会(CFIUS)本周批准了重庆财信企业集团牵头的中国投资者收购芝加哥证交所(CHX)的交易。美国证券交易委员会(SEC)还在审查该交易。如果也获得批准，将开创中国投资者购买美国交易所的先河。

--澳洲11月就业数据意外强劲，因全职就业人数增幅喜人

澳洲11月就业数据意外强劲，因经过十分艰难的一年后，全职就业人口实现反弹。这一利好数据缓解了近期发布的第三季疲弱经济增长数据带来的阴霾。澳洲统计局公布，11月就业人口增加3.91万人，远超过预估的增加2万人。关键是全职就业人口增加3.93万人，从而使9月以来的全职就业人口总共增加了8万人之多，几乎弥补了1月以来的所有降幅。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收涨盘中走势震荡，因日圆在美联储升息后走软

日经指数周四收盘小幅上涨，盘中走势震荡，在美联储进行今年来的首次升息，并暗示未来升息步伐可能快于市场预期后，美元兑日圆飙升。日经指数收盘涨0.1%至19,273.79点，盘中曾跌至平盘下方。

--中国股市：沪综指续收跌创近一个半月新低，美国升息令A股承压

沪综指续收跌，并创近一个半月收盘新低。分析师指出，美联储如预期升息并暗示明年加快升息脚步，令A股承压，今日大盘低开低走，银行股领跌，但个股表现仍较为活跃，盘面分化严重；料资金面压力未来仍会制约大盘走势。

沪综指收报3,117.68点，跌22.85点或0.73%；此前收盘低点为11月2日的3,102.73点。今日上海A股成交2,126亿元人民币，上日为2,189亿元。

--香港股市：恒指收在四个月低点，因美联储收紧货币政策

香港股市跌至四个月低点，追随亚洲股市的跌势，之前美联储上调利率并提高对明年升息步伐的预期。恒生指数扩大盘内跌幅，终场收低1.8%至22,059.40点。恒生国企指数下挫2.3%至9,479.16点。

--汇市：美元指数升至14年高点，美联储决策为美元涨势又注入动能

美元指数升至14年高点附近，在美联储提高2017年预计升息次数后获得极大提振，从而为特朗普胜选后持续一个月的涨势再度提供动能，并打压新兴市场货币。EBS数据显示，美元兑日圆在欧洲时段扩大涨幅，一度触及10个月高位117.87。0858GMT，欧元/美元下跌0.28%至1.0505，美元/日圆上涨0.51%至117.63。

--欧元债市：公债收益率上扬，因美联储暗示明年将加快升息

欧元区公债收益率上涨，此前美联储升息，并暗示2017年将加快升息。德国10年期公债收益率上升9个基点至0.39%。其他欧元区10年期公债收益率涨幅更大，其中西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率均上涨10个基点。

--国际油市：油价上日大跌后持稳，市场预期明年市场趋紧

油价趋稳，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯计划减产，2017年市况料将趋紧；此前美国升息带动投资人离开大宗商品市场，导致油价大跌。0816GMT，美国原油期货下跌0.14%，报每桶50.97美元。布兰特原油期货涨0.30%，报每桶54.06美元。

--全球金市：金价跌至逾10个月最低，因美联储暗示未来还有更多升息

金价跌至逾10个月最低，因为在美联储实施今年来首次升息并暗示2017年可能升息三次后，美元飙升至14年最高。0819GMT，现货金跌0.69%，报每盎司1,136.28美元。美国期金下跌2.25%至每盎司1,137.60美元。

--金属期市：伦铜上涨，逆转之前因美元走强而出现的跌势

伦铜上涨，受需求前景好转提振，之前曾因美元走强而下跌；在美联储今年首次升息后，美元曾上涨。0821GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小升0.29%，报5,738.5美元。上海期货交易所主力期铜合约收盘涨0.54%，至每吨46,790元人民币。(完)