《路透晚报》--3月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--美联储官员布拉德称伴随退出宽松政策，经济可能出现泡沫风险

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，即使美联储退出宽松货币政策，美国经济也有可能形成泡沫。他并补充说决策者识别泡沫的能力已明显提高。布拉德说，美联储的非传统政策有效，不过他承认这些政策可能不是最好的，因此给全球市场带来不必要的波动。

--南印度洋天气恶劣，马航失联客机搜寻工作暂停

受恶劣天气影响，各方在南印度洋对马航失联客机的海上和空中搜寻工作暂停，尽快找到飞机残骸的希望受挫。澳大利亚海事安全局证实，由于天气原因，飞机搜寻已被取消，搜寻舰船也在驶离搜寻区域。目前加入国际搜救队的共有11架军用和民用飞机和五艘舰船。法国方面的卫星本周早些时候拍摄到的图像显示，在南印度洋有100多个疑似与失联客机有关的物体。

--中英下周签署人民币结算协议，伦敦成为首个西方结算中心

英国和中国将于下周签署协议，在亚洲之外建立首个人民币交易结算中心。这将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。英国财政部表示，英国央行与中国人民银行将于下周一签署人民币清算和结算协议，就双方在成立清算银行方面如何合作做出规划。欧洲主要金融中心激烈争抢人民币交易，法兰克福和卢森堡与伦敦争夺最大交易中心头衔。该协议旨在巩固伦敦的地位，使其成为亚洲时区以外进行交易结算的首选之地，从而吸引更多的交易量。

--IMF宣布与乌克兰达成140-180亿美元备用贷款协议

国际货币基金组织(IMF)表示，已与乌克兰达成一笔140-180亿美元备用贷款协议，这项协议将在未来两年进一步释出信贷，使总额达到270亿美元。“代表团已与乌克兰当局针对一项经济改革方案达成工作层级协议，改革方案可获得IMF一笔两年备用贷款协议支援，”IMF声明称。

--台湾央行宣布重贴现率连11季维持在1.875%不变，符合预期

台湾央行宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。

--中信泰富获中信集团借壳将成央企首例，复牌股价大涨30%

香港老牌中资企业中信泰富正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市，消息刺激中信泰富周四复牌股后，股价最多大涨30%，终场收高13%。这将是直属国务院的中央企业首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，或显示出新一轮国企改革深度和阔度。合并后的集团价值料达约420亿美元，是目前市值约530亿港元的中信泰富的六倍多。

--日本股市：由跌转升收于两周高位，受养老基金买盘激励

日本股市日经指数周四飙升，收于两周高位，市场人士指一公共养老基金重新投资布局，以及投资者空头回补股指期货，激励大盘自早前跌势中大幅反弹。日经指数上升1.0%至14,622.89点，尽管很多股票除息带来不利影响。市场人士估计，除息会拖累日经指数下滑约0.7%。

--中国股市：沪综指续收跌，市场分歧加大盘中震荡明显加剧

中国股市沪综指续收跌，市场分歧开始加大盘中震荡明显加剧，中小盘股受业绩影响大幅走低，而地产、银行等权重股则屡获护盘维持涨势。分析师指出，短期政策面偏暖，料经济数据进一步走弱前股指续维持震荡走势。沪综指收盘报2,046.588点，跌17.082点或0.83%，盘中最大振幅逾30个点。上证A股今日成交额949亿元人民币，上日为803亿元。

--香港股市：恒指收低，受腾讯下挫拖累

香港股市下跌，游戏开发商开发商King DigitalEntertainment在美挂牌首日重挫之后，港股投资者卖出科技权重股腾讯。恒生指数收低0.3%至21,834.5点。恒生国企指数上涨0.2%。腾讯股价下跌6.3%。该公司周三宣布，入股韩国CJ Games的28%股权，代价约5亿美元。

--汇市：欧洲央行官员重启宽松辩论后欧元走疲，日圆亦下滑

欧元兑美元持稳于近日低点附近，近日欧洲央行官员的评论，引发对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。日圆兑美元和欧元自稍早的日内高位回落，因亚洲午盘的风险人气企稳，日本股市也逆转稍早跌势。0833GMT，欧元兑美元小跌0.17%至1.3757，美元兑日圆微升0.01%报102.04，欧元兑日圆跌0.19%报140.37。

--国际油市：布兰特原油持稳107美元附近，美国暗示加强制裁俄罗斯

布兰特原油持稳于每桶107美元附近，投资人消化美国总统奥巴马的最新评论。奥巴马暗示可能对俄罗斯实施更严厉的制裁，包括能源领域。0835GMT，布兰特原油期货下滑0.22美元，报106.81美元。美国原油期货跌0.21美元至100.05美元。

--金属期市：伦铜持坚，受助于中国需求改善迹象

伦敦期铜持坚，有迹象显示中国需求改善，不过对中国债券和房地产市场的疑虑仍在，稍有风吹草动就可能拖累铜价。0837MT，LME三个月期铜上涨0.35%至每吨6,532.75美元。上海期交所主力6月期铜收低0.9%，报每吨45,730元人民币，为两日低位。

--全球金市：金价在1,300美元附近持稳，SPDR黄金持仓连续第二天减少

金价在略高于每盎司1,300美元的水准持稳，因股市疲弱提升了黄金的避险魅力，但黄金上市交易基金(ETF)持仓量连续第二天减少限制金价涨幅。0838GMT，现货金跌至每盎司1,299.00美元。

--欧元债市：西、意和葡三国公债收益率触及数年低位

西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率跌至数年低位，市场臆测欧洲央行(ECB)可能进一步放宽货币政策，最快可能在下周。西班牙10年期公债收益率较上日略微下跌，触及八年新低3.271%。意大利10年期公债收益率触及八年半新低3.327%。葡萄牙10年期公债收益触及四年新低4.091%。(完)

(整理 杜明霞；审校 高琦)

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