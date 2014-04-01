《路透晚报》--4月1日

资料图片：安徽合肥马鞍山钢厂车间。3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，但和上月相比升幅仅有0.1点，远低于往年同期水平。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--中国官方制造业PMI回升乏力，经济下行压力加重

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。经济增速不容乐观，可能促使政府微调政策。国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，但和上月相比升幅仅有0.1点，远低于往年同期水平。

--欧元区3月制造业扩张放缓，企业降价策略带来隐忧

欧元区3月制造业活动放缓，一如市场预期，但区内产出呈现普遍增长，反映出欧元区经济复苏基础似乎更为稳健。不过企业再度采用降价策略来提振业绩，这种现象料令欧元区决策者们感到不安。制造业PMI终值为53.0，与初值一致，但低于2月的53.2，产出价格指数跌落50，为8月以来首见。法国出现更多复苏迹象，德国维持强劲成长。意大利PMI升至两个月高点，西班牙升至47个月高点。

德国3月失业人口连续第四个月下滑，失业率持稳于6.7%。

--英国3月制造业PMI降至八个月低点，投入价格分项指数重挫

--日本央行短观调查显示企业景气复苏缓慢，前景黯淡

日本央行季度调查显示，3月止当季日本企业信心几无改善，且下季料将恶化，凸显首相安倍晋三重振经济的努力面临挑战。大型企业预计资本支出仅温和增加，反映出企业还不确定4月开始上调的消费税将会对脆弱的经济复苏有多大影响。

--澳洲央行维持利率不变，货币政策将维持宽松

澳洲央行维持利率在纪录低位不变，称货币政策将维持宽松，以提振需求，并抵消矿业降温造成的拖累。该行表示，失业率还可能还会小幅上升，但消费者支出回升和房屋建筑活动强劲扩张，让人有理由感到乐观。

--FBI证实对高速交易正展开调查

美国联邦调查局(FBI)发言人证实，联邦探员正在调查高速交易公司是否有违美国法律。这些公司可以利用快速流动的市场讯息，而其他交易员则无法取得这些资讯。FBI高级官员及发言人对华尔街日报说，FBI一年前针对此问题展开的调查仍在初期阶段。

--通用汽车面临国会听证会，点火开关隐患调查引人瞩目

美国国会周二将举行公开听证会，就通用汽车对有缺陷的车载点火开关问题反应迟缓一事进行讨论，藉以努力厘清过去十年13起汽车相关死亡事件背后的责任方。迄今为止，通用已经召回260万辆汽车，以更换点火开关。问题开关可能会意外导致发动机熄火、安全气囊无法打开，或是让动力刹车和转向系统无法操作。

--日本股市：日经指数下跌，公用事业类股下滑

日股日经指数周二下跌，自三周高位回落，日本企业信心调查结果不佳抑制人气，此外公用事业类股下滑。之前有报导称，北海道电力将从国有银行获得资金注入。日经指数在震荡交投中收跌0.2%至14,791.99点。东证股价指数小升0.1%，至1,204.25点。

--中国股市：结束四连跌，PMI数据刺激大盘反弹

沪综指收升，结束此前连续四日下跌。受3月官方PMI数据略转好刺激，今日个股出现普涨反弹，但成交量仍处萎缩状态。分析师认为，本月IPO或重启将对市场造成较大压力，并对反弹行情形成制约。沪综指收盘报2,047.460点，涨14.154点或0.70%，上证A股今日成交额644亿元人民币，上日为714亿元。

--香港股市：恒指收高在逾三周高点，腾讯跳涨

香港股市收高1.3%，博彩股大涨，腾讯也劲扬，带动大盘收在逾三周最高收位。恒生指数收报22,448.54点，为3月7日以来最高收位。恒生国企指数收升0.2%。

--汇市：日圆走跌，但美元受FED主席叶伦宽松谈话拖累

日圆走软，因日本消费税今日起调升，但美元未能明显受益，此前美联储主席叶伦为超宽松政策辩解，并强调经济的闲置产能。0838GMT，欧元兑美元小涨0.17%至1.3793，美元兑日圆微升0.15%报103.34，欧元兑日圆涨0.28%报142.53。

--国际油市：布兰特原油持稳在108美元之下

布兰特原油几无变动，在每桶108美元之下持稳，此前中国公布制造业数据，符合市场预期。交易商等待本周稍晚将公布的美国就业数据，来评估全球经济景气和燃料需求状况。0837GMT，布兰特原油期货下滑0.09美元，报107.67美元。美国原油期货跌0.26美元至101.32美元。

--金属期市：伦铜自高点下滑，因中国制造业显露疲软迹象

伦敦期铜持稳，脱离上个交易日触及的三周高点。中国制造业数据喜忧参半，重新引燃市场对这个全球第二大经济体同时亦是铜最大消费国的担忧。0842MT，LME三个月期铜上涨0.13%至每吨6,653.75美元。上海期交所主力6月期铜下跌0.09%，报每吨46,730元人民币。

--全球金市：金价在七周低点附近，黄金ETF资金外流

金价触及七周新低，此前录得今年来首次单月跌幅，投资人撤出黄金上市交易基金(ETF)，转投入股市等较高风险资产。0844GMT，现货金报1,287.40美元。

--欧元债市：意大利及西班牙公债收益率跌向低位

意大利及西班牙公债收益率朝历史性低位回落，因投资人预期欧洲央行本周将暗示，未来几个月准备推出刺激措施，以击退通缩威胁。0845GMT，意大利10年期公债收益率下跌0.8个基点，报3.292%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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