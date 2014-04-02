《路透晚报》--4月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--智利沿海发生8.2级强震，刺激铜价上涨

智利沿海发生8.2级强震并引发海啸，冲击到该国北部地区，但政府表示尚无严重损失及伤亡报告。智利是全球第一大铜生产国，但主要矿业公司称，目前其运营没有受到严重影响。地震引发供给疑虑和技术性买盘，伦铜周三攀升至三周多最高点。

--日本企业通胀预期低，央行可能需提供更多刺激

日本央行公布的3月短观调查详细结果显示，日本企业预计消费者物价在未来一年的涨幅仅为1.5%，暗示日本央行要在2015年4月实现2%的通胀目标可能非常困难。调查还发现，企业预期三年后与五年后消费者物价的年升幅都将只有1.7%。这暗示日本央行两年内将消费者物价涨幅提高到2%的目标过于激进，或需要更多刺激举措。

另一份调查显示，接近70%的日本家庭计划在消费税于周二上调后缩减消费，凸显经济可能开始失去民间消费支撑的忧患。

--韩国央行总裁与财长认为经济持续复苏，但存在不确定性

韩国央行总裁和企划财政部长一致认为经济继续在复苏，但美国削减刺激举措和中国的经济情况存在不确定性。这是企划财政部长官玄旿锡首次拜会新上任的央行总裁李柱烈后，发表的评论。

--中粮集团斥资15亿美元，收购来宝农业51%股份

中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(NobleGroup)农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案，企图强化在全球的市场地位。来宝表示，两家企业计划成立合资公司，从而将中粮集团的粮食加工与销售业务，与来宝农业的粮食种植与交易业务结合起来。来宝集团将在合资公司中保留49%的股份。

--苹果再度与三星对薄公堂，索赔约20亿美元

苹果公司的一位律师对陪审员表示，三星抄袭其iPhone手机产品，应向其赔偿约20亿美元，但三星一位律师则认为，苹果只是在为丢掉智能手机市场老大的地位寻求补偿。此轮审判将涉及一批新的苹果专利，包括iPhone手机滑动解锁和搜索科技等。苹果再次寻求三星几款手机禁售，其中包括Galaxy S III。

--日本股市：日经指数创三周新高，日圆下滑提振人气

日经指数上涨至三周新高，日圆下滑提振日股人气。瑞萨电子股价跳涨，因有报导称苹果拟收购瑞萨电子持有的液晶显示芯片设计部门股权。瑞萨电子最高跳升19%并触及2011年3月来最高，终场收高6.0%。日经指数涨1.0%，报14,946.32点，是3月11日以来最高收位。东证股价指数上涨0.6%至1,211.36点。

--中国股市：沪综指收升，房地产及相关板块上扬

沪综指连续第二日收升。受部分城市房地产限购政策或松绑等利好消息刺激，今日房地产及相关板块整体上扬，深圳本地股亦受国资改革消息走强。分析师表示，短期大盘反弹受政策预期推动较为明显，但后市走势仍需视政策力度而定。沪综指收盘报2,058.987点，涨11.528点或0.56%。

--香港股市：恒指微升，地产股大涨

香港股市收高0.3%，地产股创两年多来最大单日百分比涨幅。官方媒体报导称，部分中国城市可能放宽购房限制。恒生指数收报22,523.94点。恒生国企指数下跌0.8%。

--汇市：美元和欧元兑日圆均走坚

美元兑日圆在接近10周高位处交投，因市场预期美国将出炉的就业报告料显示改善，并且有迹象表明中国政府可能采取行动来应对经济增长放慢。同美元一样，全球经济走强的前景亦令欧元得到支撑。此外，有关欧洲央行(ECB)不会在周四放宽政策的预期也提振欧元。0837GMT，欧元兑美元微跌0.01%至1.3791，美元兑日圆升0.20%报103.85，欧元兑日圆涨0.19%报143.21。

--国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，关注美国库存报告

布兰特原油在每桶105美元上方持稳，上日跌至近五个月低点；与此同时，投资者等待美国公布石油库存数据，以研判美国的燃料需求状况。0810GMT，布兰特原油期货下滑0.16美元，报105.46美元。美国原油期货跌0.10美元至99.64美元。

--金属期市：伦铜触及三周多高点，智利强震

伦铜攀升至三周多最高点，此前智利沿海发生8.2级地震，并发布海啸预警，这引发供给疑虑和技术性买盘。受此消息影响铜价跳涨1%，随后回吐升幅。价格自上个月跌至三年半低位后缓慢反弹，但由于主要消费国中国的需求迟滞，一直反弹乏力。0814MT，LME三个月期铜上涨0.43%至每吨6,688.50美元。

--全球金市：微涨但仍接近七周低位，中国浮现需求

金价持稳，此前连跌两日，但金价仍接近七周最低水平。美国制造业数据强劲，损及黄金的避险需求。最大黄金消费国中国的实货需求稍有上升，当地金价较伦敦现货金价格自3月初以来首见升水。0818GMT，现货金报1,283.60美元。

--欧元债市：德债收益率上扬，关注五年债标售

德国公债收益率小幅走高，稍后将迎来小于正常规模的五年公债标售，其结果将透露投资者对欧洲央行降息几率的预估。多数路透调查的分析师认为，欧洲央行将在周四会议维持利率不变，但3月欧元区通胀率为0.5%，低于预估，于是对其放宽政策的臆测得以维系。0825GMT，10年期德国公债收益率上涨1.8个基点，报1.599%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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