《路透晚报》--4月3日

图为北京一家市场内的手机销售柜台，店家在等待顾客上门。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--中国政策调整窗口试探性打开，稳增长意图明显

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

中国采取刺激措施提振经济，推动日股日经指数站上三周高位。但这项消息并未激发铜市的热烈反应。分析师指出，这些并非新措施，而比较像是将今年的计划支出提前了。

--中国3月官方非制造业PMI小幅回落，节后需求变淡

中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。旅游和餐饮等行业受节后需求淡季影响出现回调；但就业指数持续增长、收费价格指数回升，表明非制造业仍处在适度较快增长区间。

汇丰(HSBC)/Markit公布的数据显示，中国3月服务业PMI升至去年11月以来最高水准。就业分项指数升至九个月最高点。

--欧元区第一季民间部门活动三年来最强

Markit报告称，欧元区3月综合PMI降至53.1，但仍站在荣枯分界线50上方。2月综合PMI触及32个月高点53.3。调查显示，欧元区企业在2014年初迎来三年来最繁忙的一个季度，但依赖的手段是降价，这加重了区内一些国家物价跌势可能扩散至整个欧元区的担忧。

德国数据：3月民间部门活动增速降至五个月低点

法国数据：3月服务业扩张速度创2012年1月以来最快

英国数据：3月PMI显示服务业稳定扩张，第一季经济料强劲成长

--澳洲零售和贸易数据亮丽，预示第一季经济强劲

澳洲2月零售销售连续第10个月增加，同时由于对中国的出口较上年同期成长近三分之一，贸易顺差再度相当可观。数据显示，第一季经济有望实现强劲增长。

--英国央行总裁称可能在下次大选前上调利率--报导

英国央行总裁卡尼对报纸The NorthernEcho表示，可能会在下次大选前上调利率，但他希望看到英国东北部就业上升后才会干预。卡尼指出，“英国经济出现复苏已经一年，但复苏还不均衡，我们的任务是帮助经济呈现强劲、可持续和平衡的扩张。这不仅是要防止重现2008年的境况，我们的期望要高得多。”

--巴西央行升息至两年高位，因通胀高企

巴西央行货币政策委员会一致决定将指标Selic利率调高25个基点至11%，来到逾两年高位。这是该行连续第九次升息，延续其紧缩周期，此前食品价格飙涨在大选年推升已然高企的通胀。央行称下次货币政策举措将取决于整体巴西经济如何发展。

--日本股市：涨至三周高点，受中国有望刺激经济及美元走强拉动

日本股市涨至三周高位，有消息称中国将采取措施刺激经济，提振建筑机械制造商类股上涨，此外稳健的美国数据激励美元兑日圆触及10周高点。日经指数收涨0.8%，至15,071.88点，为3月11日以来最高收位。东证股价指数涨0.5%，至1,216.77点。

--中国股市：沪综指收跌结束两日反弹，地产股全线回调

沪综指结束连续两日反弹收跌。此前领涨的地产板块全线大幅回调带动大盘走低。分析师表示，经济数据与市场预期差异程度和政策出台力度将决定短期市场走向。沪综指收盘报2,043.702点，跌15.286点或0.74%，上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为778亿元。

--香港股市：收高，受中国铁路建设消息等利多激励

香港股市升至三周收盘新高，受中国加快铁路建设消息激励，且市场憧憬内地投资人可能扩大通过港交所买卖股票的管道。恒生指数收高0.2%，至22,565.08点，为3月7日以来收盘新高。国企指数上涨0.7%，稍早触及2月20日以来盘中高位。

--汇市：欧元持稳静待ECB决策，美元势头增强

欧元兑美元小幅下滑，稍晚欧洲央行(ECB)将公布月度政策决议并召开新闻发布会，市场将关注ECB是否有意作出更多努力来提振经济。与1月和2月不同，鲜有人预期欧洲央行将通过降息或其他行动向欧元区经济或银行业注入更多资金。0841GMT，欧元兑美元微跌0.04%至1.3760，美元兑日圆升0.12%报103.97，欧元兑日圆涨0.06%报143.10。

--国际油市：布兰特原油在105美元下方仍近五个月低位，关注利比亚供应

布兰特原油周四小涨，但仍处于105美元下方，且接近五个月低位，市场预期利比亚供应将上升，此前该国政府接近与叛军就重启油港达成一项协议。0845GMT，布兰特原油期货下滑0.05美元，报104.74美元。美国原油期货跌0.42美元至99.20美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，中国刺激措施引发失望情绪

伦敦期铜下跌，此前中国当局宣布了一个力度温和的经济刺激方案，但其中未有对铜的新需求。这是中国当局今年第一次采取稳增长措施。分析师指出，这些并非新措施，而比较像是将今年的计划支出提前了。0847MT，LME三个月期铜下跌0.59%至每吨6,635.75美元。上海期交所主力7月合约下跌0.8%至每吨46,330元人民币。

--全球金市：金价受空头回补提振续涨，待美国就业报告

金价延续上日涨势，投资者打算在美国非农就业报告出炉前轧平仓位，该报告可能提供更多有关美国经济体质、以及美联储刺激举措前景的线索。0849GMT，现货金报1,287.0美元。

--欧元债市：西班牙公债标售料获得良好需求，关注欧洲央行政策会议

西班牙周四的公债标售料会吸引强劲需求，西班牙公债收益率目前仅略于八年半低点。西班牙将标售2019、2024和2026年到期的公债，预计会轻松完成55亿欧元的预定筹资规模。0850GMT，10年期西班牙公债收益率升3.8个基点，报3.308%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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