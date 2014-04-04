《路透晚报》--4月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--美联储费希尔抨击美国政客拖累经济增长

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五在香港表示，政治僵局正拖慢美国经济增速，冲击全国企业信心和预算。他表示，如果财政政策正确，美国经济将“非常迅速地发展”。他说，美联储应该保证前瞻性指引足够弹性，以便应对情况的变化；基于目前的缩减力度，量化宽松(QE)将在10月结束；不过即使买债活动终止，美联储资产负债表规模仍将“相当大”。

--美联储理事史坦下月离任

根据周四宣布的消息，美联储理事史坦将于5月28日离任，从而留下又一个重要空缺。他现在决定离开是因为若继续呆在华盛顿，可能会失去在哈佛的职位。在联储试图撤回有史以来最宽松的政策之际，失去史坦可能会让理事会的状况变得更为复杂。

--中国去年国际收支双顺差总量增1.77倍，促平衡压力仍在

中国外管局发布2013年国际收支报告称，去年国际收支总顺差达5,090亿美元，较上年增长1.77倍。在年中新兴市场出现局部振荡时，跨境资本仍呈现净流入，显示国际收支总体不平衡问题依然突出。展望2014年，外管局预计国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存。经常项目顺差将保持一定规模，与国内生产总值（GDP）之比维持较低水平；国内外宏观环境中的不确定因素较多，资本和金融项下总体将呈现振荡走势。

--汇丰调查显示，3月新兴市场产出连续第四个月放缓

调查显示，3月新兴市场企业活动连续第四个月下降，四大新兴经济体中，中国、印度及俄罗斯等三国产出均呈现衰退。3月汇丰新兴市场制造业及服务业综合指数降至50.3，上月则为51.1。3月指数低于2013年均值51.7及长期水准54.0。这项对17国约8,000家企业采购经理人所作调查显示，中国连续第二个月下滑，印度跌入萎缩，而俄罗斯产出降幅则为2009年5月以来最大。3月新兴市场产出即在八个月来首度下滑，而服务业活动增速则为7月以来最低。

--中国上周取消购买22.14万吨美国玉米，11月来已拒收逾百万吨

美国农业部周四公布，上周中国取消购买22.14万吨美国玉米，自去年11月以来中国已拒收逾100万吨玉米，因其中涉及未经中国批准的转基因玉米。有贸易报导称，中国还推迟批准进口乾酒糟，即玉米产生乙醇的副产品，主要用于牲畜饲料。分析师和交易商称，玉米库存充足、谷物价格高涨，禽流感造成的需求降低，以及中国经济放缓是中国决定取消购买的其他原因。

--中国黄金过去一个月进口减少，因需求降温且人民币走贬

银行业消息人士及贸易商指出，过去一个月中国的银行业者减少进口黄金，因春节过后需求减弱。人民币走贬拖累国内金价，亦打压进口。中国黄金进口量若大幅下滑，可能压低国际金价。国际现货金价3月下跌3%，因投资人转入表现较佳的股市。银行业消息人士指出，进口和将黄金运送至中国的成本在每盎司2.50-3美元之间，因此溢价要高于这个水准银行才会再开始积极买进。

--日本股市：日经指数自三周高点下滑收跌，人气谨慎

日本股市日经指数周五脱离三周高点并收低，在美国公布非农就业报告之前，市场保持谨慎。但有关日本央行或在下周推出更多刺激举措的揣测，支撑了房地产和券商类股票。日经指数下滑0.1%，收报15,063.77点。昨日曾站上阻力位15,158点，此处亦是日线云区的顶部。东证股价指数下跌0.1%，收报1,215.48点。

--中国股市：沪综指收盘上涨，投资者尝试配置低估值周期股

中国股市沪综指收盘上涨。分析师指出，稳增长的政策预期有助大盘企稳，部分机构尝试配置一些估值较低的周期类股票，推动大盘反弹，不过市场气氛仍谨慎，成交维持较低水平。沪综指收盘报2,058.831点，涨15.129点或0.74%，本周沪综指累计涨0.84%。上证A股今日成交额663亿元人民币，上日为794亿元。

--香港股市：恒生指数收低，受科技股及腾讯跌势拖累

香港股市收低，受科技股下滑及腾讯大跌拖累。恒生指数收低0.2%，至22,510.08点，本周累计上涨2%。恒生国企指数今日收高0.2%。腾讯跟随美国科技股跌势，因投资人益发忧心科技股估值过高。腾讯盘中一度重挫6.3%，终场收低4%。

--汇市：美元指数触及五周高位，聚集美国就业数据

美元指数获买需支撑，在五周高位附近交投，投资者为今日稍晚出炉的美国3月非农就业数据增幅可能超过预期做准备。美元指数升至80.532，为2月27日以来最高水准。美元受到对利率敏感的美国短期债收益率近期升势的提振，两年期美债收益率接近七个月高点。欧元兑美元跌至一个月低位1.3695美元，延续周四的跌势。

--国际油市：布兰特原油守于106美元上方，关注利比亚产出情况

布兰特原油期货在每桶106美元上方进一步走高，因投资者对于利比亚重要油港即将重启的报导感到怀疑。0830GMT时，布兰特5月原油期货上涨0.25美元，报每桶106.40美元。美国原油5月合约上涨0.60美元，报100.89美元。美国近月合约料将创下三周来首见的周线下跌。

--金属期市：伦敦期铝创逾五个月高位，可望录得16个月来最大单周涨幅

伦敦期铝涨至逾五个月高位，可望录得16个月以来最大单周涨幅，因主要生产企业一系列的削减产能措施支撑了市场。0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝涨0.7%，至每吨1,846.75美元，创11月初以来最高。本周期铝涨逾5%，创2012年11月末以来最大涨幅。期铜升0.6%。

--全球金市：黄金可能创下六个多月以来的最长周线连跌时间

黄金投资者正紧张的等待着美国非农就业报告的出炉。鉴于股市走坚并且围绕美国经济前景的乐观情绪升温，金市有可能创下六个多月以来的周线连续下跌最长时间。若美国就业报告疲软，可能提振黄金的避险魅力。若报告强劲，将引发市场揣测美联储或提早升息。0830GMT，现货金升至每盎司1,291美元左右。本周金价有可能连续第三周下跌。这将是去年8-9月以来的最长周线连跌。

--欧元债市：市场预期穆迪上调希腊评级，该国公债料大涨

希腊债券有望大幅上升，市场广泛预期评级机构穆迪至少或上调希腊的评级展望。这将加速希腊重返债市的计划。汤森路透旗下IFR报导，希腊周四委聘多家银行安排发行20亿欧元五年期公债事宜，消息人士表示，发行时间将在4月。西班牙及意大利10年期公债收益率皆下跌4个基点，分别报3.19%及3.22%。爱尔兰及葡萄牙10年债收益率各跌5个基点，至2.97%及3.93%。(完)

(编译 高琦 审校 张涛)

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