《路透晚报》--4月8日

2014年4月8日，日本央行总裁黑田东彦在东京召开的记者会上称，日本经济正在产生良性循环，积攒的能量料可帮助经济承受消费税上调的影响，并会达到央行的通胀率目标。 REUTERS/Issei Kato

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日本央行按兵不动，总裁坚称正面循环推动经济发展

日本央行周二维持货币政策不变，央行委员一致同意以每年60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币，符合市场预期。总裁黑田东彦坚称，称经济正在产生良性循环，积攒的能量料可帮助经济承受消费税上调的影响，并会达到央行的通胀率目标。

--G20公报侧重经济与新兴市场，不太可能涉及乌克兰危机

G20官员表示，全球金融领导人可能会讨论乌克兰危机对欧洲经济构成的潜在风险，但是没有计划在最终会议文件中涉及该问题。G20公报将涉及新兴市场正面临的问题，并且有可能讨论采取何种举措来应对美联储缩减货币刺激政策的影响，还料提及各个国家施行的“有争议的”政策措施。

--韩国三星电子第一季业绩初估略逊预期，智能手机销售增长放缓

三星电子公布，公司很可能连续第二季出现利润下滑，因为智能手机销量增长放慢继续压低获利。三星初估1-3月当季营业利润下滑4.3%至8.4万亿(兆)韩元(79.6亿美元)，略低于汤森路透I/B/E/S访问40名分析师平均预期的8.5万亿韩元。

--日本2月经常帐五个月来首次回归盈余，但前景不乐观

日本2月经常帐五个月来首次回归盈余，但分析师警告可能再度转为赤字，因为对新兴市场的出口依然疲弱。财务省公布，日本2月经常帐盈余为6,127亿日圆(59.4亿美元)，略低于分析师的预估中值盈余6,280亿日圆，上月录得创纪录的赤字1.6万亿日圆。

--严重旱灾将降低泰国农业出口收入，可能影响GDP

泰国农业部表示，受严重旱灾影响，稻米和橡胶等商品产量预计将降低，在经济增速受政治危机压制之际，出口收入将减少。农业部长YukolLimleamthong对路透表示，“我们并不确切知道(产量)减少的幅度有多大，但我们预计将在6月稍后出炉官方预估。这取决于旱季持续时间的长短。”

--日本股市：日经指数下滑1.4%至两周低位，武田药品拖累制药类股

日股日经指数下滑1.4%，跌至两周低位，武田药品工业 4502.T重挫，因此前美国一陪审团判定，武田需为隐瞒其糖尿病药品Actos相关风险的索赔，支付60亿美元赔偿。日圆上涨也打压市场信心；科技股则连续第二日下滑。日经指数收低201.97点，至14,606.88点，为3月26日以来最低收位。

--中国股市：沪综指收升1.9%至一个半月新高，银行股受消息刺激领涨大盘

中国股市沪综指收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。沪综指收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，此前收盘高位为2月21日的2,113.69点。上证A股今日成交额1,079亿元人民币，较上一交易日大增六成,上日为663亿元。

--香港股市：恒指收高1%，银行类股升势带动恒生国企指数至两个半月高位

香港股市攀升，受市场权重股腾讯升势提振，银行类股升势将恒生国企指数推至两个半月高位。恒生指数收高1%至22,596.97点。恒生国企指数则上涨1.6%，创1月23日以来最高收位。

--汇市：日圆兑美元触及10日高点，日本央行未暗示将放宽政策

日圆上涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措，并且日本央行总裁黑田东彦未暗示近期可能放宽政策，这促使一些投资者削减日圆空仓。美元/日圆下跌0.4%至10日低点102.615，欧元/日圆跌0.2%至141.30。

--国际油市：布兰特原油升到每桶106美元上方，乌克兰局势再度紧张

布兰特原油升到每桶106美元上方，因俄罗斯和西方在乌克兰问题上再度紧张对峙。与此同时，有报导称利比亚将在重新开启的港口装运原油，这令油价涨幅受限。0809GMT，布兰特原油5月期约上涨0.55美元，报每桶106.37美元，周一结算价为下跌0.90美元。美国原油5月期货上涨0.91美元至每桶101.35美元，周一结算价为下跌0.70美元。

--金属期市：伦铜在中国重返市场后持稳，价格在窄幅区间波动

伦敦期铜持稳，因最大消费国中国假日结束后重返市场，交易商预计中国买入意愿增强将有助于在近期激发一波技术突破行情。0812GMT，伦敦金属交易所三个月期铜升0.45%至每吨6,705美元，前日上涨0.9%。

--欧元债市：欧元区债券收益率上升，因市场重新评估欧洲央行QE前景

欧元区债券收益率上升。欧洲央行决策者警告称，距离采取任何通过印钞来推高通胀的举措都很遥远，投资者对此作出反应。0817GMT，意大利10年期公债收益率上涨1.6个基点，报3.207%。

--全球金市：技术面助力金价涨逾1%，乌克兰紧张局势提供支撑

金价涨逾1%，技术性买盘提供助力，此前升穿每盎司1,300美元关口。与此同时，乌克兰地缘政治紧张局势升温，增强了黄金的避险魅力。0820GMT时现货金报1,309.56美元。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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