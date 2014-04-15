《路透晚报》--4月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--英国3月通胀率跌至逾四年低位，房价劲升

英国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.6%，符合市场预期，创2009年10月以来最低涨幅，进一步远低英国央行目标，减轻英国民众生活压力。物价温和表现，巩固市场预期央行能够持续维持宽松货币政策，而不必担心引发通胀。另一方面，英国房价较上年同期上涨9.1%，创2010年6月以来最大涨幅。CPI数据公布后，英镑短暂小跌，走势偏弱。

--雀巢第一季营收成长放缓，预期未来几季将回升

全球最大食品集团雀巢公布第一季营收成长率放缓至4.2%，但预估未来几季将回升。第一季营收表现是受到欧洲消费者信心仍弱、复活节假期落点较晚、以及北美气候寒冷影响。雀巢第一季营收增至208亿瑞郎(236.6亿美元)，低于路透调查分析师预估值214.6亿瑞郎。

--澳洲央行会议记录：鉴于经济前景，一段时间内将保持利率稳定

澳洲央行表示，过去一个月的经济情况并未动摇其一段时间内维持利率稳定的决心，并指出有进一步迹象显示低借贷成本支持了经济。澳洲央行在4月1日会议记录中表示，澳元汇率从历史水平看处于高位，近期澳元升值在帮助经济实现均衡成长方面成效不大。会议记录显示，“近期会议中，央行委员会认为维持利率不变是审慎的作法，而且委员们指出如果澳洲经济的发展一如预期的话，指标利率将有一段时间维持在当前水准。”

--新西兰财长证实下一财年将恢复预算盈余，将继续严控政府支出

新西兰财长英格利希表示，该国将在下一财年录得预算盈余，并将严控政府支出，以限制利率上升。英格利希再次证实，下月将发布的2014/15财年预算将显示，政府财政恢复盈余，结束六年的赤字状态。

--英国零售业联盟(BRC)调查显示，英国3月零售销售录得2013年4月以来最大年度跌幅，因今年复活节来得较晚使得同比数据不利。BRC表示，3月以价值计的总销售降低0.3%，为去年4月以来首个年度跌幅，2月录得0.7%的年度增幅。

--日本股市：日经指数弹离六个月低点，强劲美国数据和日圆走弱支撑人气

日本股市周二自六个月低点反弹，因美国零售销售数据强劲，帮助抚慰了乌克兰危机升级背景下的市场不安情绪，打压日圆走低并提振出口股走势。日经指数收高0.6%，报13,996.81点，自昨日触及的10月初以来低点反弹。东证股价指数上涨0.3%至1,136.09点。

--中国股市：沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅，宏观数据公布前趋谨慎

中国股市沪综指收挫逾1%，并创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，沪港通的利多效应已基本被市场消化，而国家统计局明日将公布国内生产总值(GDP)等重要经济数据，因此市场气氛偏谨慎，部分投资者先行退场。沪综指收盘报2,101.601点，跌29.938点或1.40%，与3月20日跌幅持平。上证A股今日成交额910亿元人民币，上日为864亿元。沪深300指数收报2,229.463点，跌1.73%。

--香港股市：恒生国企指数录得10周内最大单日跌幅，受银行股及汽车股拖累

在港挂牌的中资H股遭遇10周内最大单日跌幅，因汽车制造股受到获利了结，且在中国公布疲弱的货币供给数据之后，银行股大跌。恒生国企指数下跌2.1%，创下2月4日以来最大单日百分比跌幅。恒生指数收低1.6%报22,671.26点。

--汇市：美元持坚，德国ZEW数据可能拖累欧元

美元指数微涨，保持坚挺。此前公布的美国零售销售数据暗示该国经济前景更趋光明。美元指数小涨0.1%，至79.802，持于周一低点79.562上方；美国公债收益率上涨提振美元。美元兑欧元亦走强，交易商静待德国4月ZEW调查数据。美元兑日圆持平于101.82。欧元兑日圆微跌，报140.65日圆；欧元兑美元亦下滑，报1.3813美元，处在周五所及三周高点1.3906美元下方。

--国际油市：布兰特油价跌破109美元，因寄望外交努力缓解乌克兰危机

布兰特原油期货跌至每桶109美元下方，因投资者寄望日内瓦会议可以给不断升级的乌克兰危机提供政治解决方案。布兰特油价上日一度升至六周高位。0436GMT时，布兰特原油期货跌0.53美元，报每桶108.54美元，此前升近2美元收报109.07美元。美国原油期货跌0.71美元，报每桶103.34美元，受美国原油库存增加的预期打压。

--金属期市：期镍从14个月高位回落，期铜连续第二个交易日下跌

镍价小幅回落，在上日触及14个月高位后市场得以喘息。期铜进一步下跌，连续第二个交易日下滑，因供应增加以及中国需求放缓的忧虑打压市场。0748GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌2.6%，报每吨17,329美元，周一曾触及去年2月19日以来高位17,917美元。LME三个月期铜下滑0.6%至每吨6,629.75美元。上海期交所主力7月期铜跌0.3%至每吨46,560元人民币。

--欧元债市：意大利公债收益率降至纪录低位附近，得益于散户买需强劲

意大利公债收益率(殖利率)降至纪录低位附近，因意大利通膨保值债券发行获得来自散户的强劲需求。意大利10年期公债收益率开盘下跌1个基点，报3.17%，略高于上周触及的纪录低点3.14%。西班牙10年期公债收益率持平于3.15%。葡萄牙和希腊10年期公债收益率均下跌1个基点，分别报3.93%和6.42%。

--全球金市：金价自三周高点回落，因美元上升抵消避险买需的影响

金价跌逾1%，自三周高点回撤，因美元上涨及美国零售销售数据表现强劲，抵消了乌克兰紧张局势升级引发的避险买需的影响。0704GMT，现货金下跌1%至每盎司1,313.34美元，稍早时触及盘中低点1,311.64。周一时曾创三周高位1,330.90美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 蔡美珍)

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