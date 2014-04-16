《路透晚报》--4月16日

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
--中国首季GDP同比增速回落但略高预期，结构调整初显成效
受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均 增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。
--日本央行总裁维持对经济乐观看法，预计经济成长将逐步加速
日本央行总裁黑田东彦确认对经济的乐观看法，即便眼下正值全球金融市场动荡。黑田东彦强调，随着上调消费税的影响逐步消退，经济成长将在年中前后加速。黑田东彦补充称，随着经济继续逐步改善，物价将普遍上升，他并重申其观点，日本正朝着约一年后实现央行2%的通胀率目标发展。
--美联储两位官员称应强化维持低利率的承诺
美联储立场最温和的两位官员表示，在美国经济非常接近于恢复实力之前，美联储都不应该加息。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，如果家庭和企业认为美联储接近于加息，他们可能会决定储蓄而不是消费，从而阻碍复苏进程。波士顿联储总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。
--中国承诺推进人民币汇率改革，此前美国提出批评
中国表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。
--必和必拓、Fortescue等矿商上调铁矿石产量目标
必和必拓(BHP)和Fortescue Metals Group等澳洲矿商面临全球最大矿企巴西淡水河谷的强力竞争，相继全力推进扩大铁矿石产量计划，以抢占更大份额的中国市场。必和必拓周三将其全年铁矿石产出预估上调500万吨至2.17亿吨，该公司正全力推进澳洲新矿场运作。Fortescue Metals Group FMG.AX则将今年产量提高57%，称需要铁矿石价格未来12-18个月稳定在每吨110-120美元，才能偿还25亿美元的目标债务。
--日本丰田汽车或实现大幅增长，高层谨慎看待前景
日本丰田汽车预计会在刚刚结束的财年中实现大幅增长，营业利润可能攀升100亿美元，但公司对前景看法谨慎，高层警告未来一年业绩增长将放缓。丰田汽车高层表示，随着日圆贬值和首相安倍晋三的刺激政策带来的高增长消退，公司正在转向更为缓慢但也更加稳定的增长阶段。丰田官方的财测将在5月8日公布。上述高管并未透露任何财务细节。
--日本股市：日经指数收盘大涨3%，软银受阿里巴巴业绩提振劲扬
日本股市周三大幅走高，隔夜美股表现转佳，且日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿(兆)美元的政府退休金基金发表了含糊评论，交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。日经指数收高3%，报14,417.68点，延续自本月稍早触及的六个月低位13,885点的反弹势头。日经指数上周创下三年来最大周线涨幅。东证股价指数上涨2.7%至1,166.55点。JPX-日经400指数400升2.6%，报10,611.76点。
--中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡
中国股市沪综指小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。沪深300指数收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。
--香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期
香港股市小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。恒生指数收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数也上涨0.1%。
--汇市：日本财相股市利多暗示打击日圆走跌，观望英国就业数据
日圆兑美元及欧元走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。日圆兑美元走软至102.20日圆，兑欧元跌至141.46，分别下跌0.3%和0.4%。英镑微升0.2%至1.6758美元。欧元对近期欧洲央行官员的利空言论展现更进一步的韧性，兑美元上涨0.2%。
--国际油市：油价升向110美元小跌，因乌克兰紧张局势升级
全球油价小幅升向每桶110美元，摆脱中国经济增长放缓和利比亚可能恢复石油出口的影响，因乌克兰紧张局势升温。0906GMT，布兰特原油期货6月合约涨0.69美元至每桶110.05美元，该期货的5月合约于周二到期。美国原油期货5月合约涨0.96美元至每桶104.71美元。
--金属期市：期铜经历上日大跌后有所反弹，但中国GDP数据仍带来压力
伦敦期铜上涨约0.5%，扳回上日部分跌幅，但期铜涨幅因中国经济成长放慢而受限。LME期镍连续第二天下滑，从14个月高位进一步回落。期铝则连跌四天至一周低点。0908GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.79%至每吨6,593美元。上海期交所主力期铜收跌0.9%至每吨46,180元人民币。
--欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势
意大利和西班牙公债收益率(殖利率)早盘下跌，因其相对安全且回报率高而持续吸引关注乌克兰局势的投资者。意大利和西班牙10年期公债收益率双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率升2个基点至1.49%。
--全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温
黄金扩大跌幅，降至每盎司1,300美元下方，受技术性抛盘以及中国需求放缓忧虑的影响。0910GMT，现货金报约每盎司1,302美元。现货金周二收低1.8%，盘中还触及一周半低点1,290.34美元。(完)
(整理 洪曦; 审校 艾茂林)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。