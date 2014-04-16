《路透晚报》--4月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--中国首季GDP同比增速回落但略高预期，结构调整初显成效

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均 增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

--日本央行总裁维持对经济乐观看法，预计经济成长将逐步加速

日本央行总裁黑田东彦确认对经济的乐观看法，即便眼下正值全球金融市场动荡。黑田东彦强调，随着上调消费税的影响逐步消退，经济成长将在年中前后加速。黑田东彦补充称，随着经济继续逐步改善，物价将普遍上升，他并重申其观点，日本正朝着约一年后实现央行2%的通胀率目标发展。

--美联储两位官员称应强化维持低利率的承诺

美联储立场最温和的两位官员表示，在美国经济非常接近于恢复实力之前，美联储都不应该加息。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，如果家庭和企业认为美联储接近于加息，他们可能会决定储蓄而不是消费，从而阻碍复苏进程。波士顿联储总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。

--中国承诺推进人民币汇率改革，此前美国提出批评

中国表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。

--必和必拓、Fortescue等矿商上调铁矿石产量目标

必和必拓(BHP)和Fortescue Metals Group等澳洲矿商面临全球最大矿企巴西淡水河谷的强力竞争，相继全力推进扩大铁矿石产量计划，以抢占更大份额的中国市场。必和必拓周三将其全年铁矿石产出预估上调500万吨至2.17亿吨，该公司正全力推进澳洲新矿场运作。Fortescue Metals Group FMG.AX则将今年产量提高57%，称需要铁矿石价格未来12-18个月稳定在每吨110-120美元，才能偿还25亿美元的目标债务。

--日本丰田汽车或实现大幅增长，高层谨慎看待前景

日本丰田汽车预计会在刚刚结束的财年中实现大幅增长，营业利润可能攀升100亿美元，但公司对前景看法谨慎，高层警告未来一年业绩增长将放缓。丰田汽车高层表示，随着日圆贬值和首相安倍晋三的刺激政策带来的高增长消退，公司正在转向更为缓慢但也更加稳定的增长阶段。丰田官方的财测将在5月8日公布。上述高管并未透露任何财务细节。

--日本股市：日经指数收盘大涨3%，软银受阿里巴巴业绩提振劲扬

日本股市周三大幅走高，隔夜美股表现转佳，且日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿(兆)美元的政府退休金基金发表了含糊评论，交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。日经指数收高3%，报14,417.68点，延续自本月稍早触及的六个月低位13,885点的反弹势头。日经指数上周创下三年来最大周线涨幅。东证股价指数上涨2.7%至1,166.55点。JPX-日经400指数400升2.6%，报10,611.76点。

--中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

中国股市沪综指小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。沪深300指数收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。

--香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期

香港股市小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。恒生指数收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数也上涨0.1%。

--汇市：日本财相股市利多暗示打击日圆走跌，观望英国就业数据

日圆兑美元及欧元走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。日圆兑美元走软至102.20日圆，兑欧元跌至141.46，分别下跌0.3%和0.4%。英镑微升0.2%至1.6758美元。欧元对近期欧洲央行官员的利空言论展现更进一步的韧性，兑美元上涨0.2%。

--国际油市：油价升向110美元小跌，因乌克兰紧张局势升级

全球油价小幅升向每桶110美元，摆脱中国经济增长放缓和利比亚可能恢复石油出口的影响，因乌克兰紧张局势升温。0906GMT，布兰特原油期货6月合约涨0.69美元至每桶110.05美元，该期货的5月合约于周二到期。美国原油期货5月合约涨0.96美元至每桶104.71美元。

--金属期市：期铜经历上日大跌后有所反弹，但中国GDP数据仍带来压力

伦敦期铜上涨约0.5%，扳回上日部分跌幅，但期铜涨幅因中国经济成长放慢而受限。LME期镍连续第二天下滑，从14个月高位进一步回落。期铝则连跌四天至一周低点。0908GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.79%至每吨6,593美元。上海期交所主力期铜收跌0.9%至每吨46,180元人民币。

--欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)早盘下跌，因其相对安全且回报率高而持续吸引关注乌克兰局势的投资者。意大利和西班牙10年期公债收益率双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率升2个基点至1.49%。

--全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温

黄金扩大跌幅，降至每盎司1,300美元下方，受技术性抛盘以及中国需求放缓忧虑的影响。0910GMT，现货金报约每盎司1,302美元。现货金周二收低1.8%，盘中还触及一周半低点1,290.34美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 艾茂林)

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