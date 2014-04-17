《路透晚报》--4月17日

图为上海东方明珠塔映在旁边一座建筑上的影像。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--路透调查：全球经济未来一年顶多平稳增长，忧虑中国前景

路透调查显示，未来一年全球经济有望稳定增长，但中国重新平衡经济结构的努力一旦令经济快速放缓，可能会损及这一进程。整体而言，全球经济今年料成长3.4%，仅略低于国际货币基金组织(IMF)和1月路透调查预估的成长3.6%，且仍优于去年2.9%的成长。全球最大经济体--美国的成长情况可能会超越其他国家，日本和欧元区的表现仍落后，新兴市场--尤其是拉丁美洲--则将面临充满挑战的一年。

--独家：中国央行拟放宽银行间债市准入，并加强交易监测

据两位熟悉情况的消息人士周四透露，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。具体原则包括，放宽全球央行、主权基金、国际金融机构等非法人机构进入中国银行间债市的准入条件；对于关联交易具体进行定义和报送规则，设立杠杆率等指标以加强对交易的监测。

--路透短观：日本4月制造业景气判断指数升至正25，为近七年高点

路透调查结果显示，日本4月制造业信心三个月来首次上升，预计未来三个月将更为温和的下滑，暗示上调消费税对经济成长的影响可能弱于先前的判断。这份月度路透短观调查让市场先行了解4月1日上调消费税后的企业信心情况。该调查亦显示服务业景气触及纪录高位。路透短观调查与日本央行的短观调查相关性较高。

--日本政府小幅下调对消费、产出的预估，但称无需新增刺激措施

日本政府小幅下调了对经济的整体预估，为一年半以来首次下调，但官员否认需要进一步出台刺激措施支撑经济。日本政府称，经济仍在温和复苏，符合其3月预估中的主要观点，但也表示在4月1日消费税上调后需求出现一些疲软。

--中国今年利用外资将稳定增长，5月进出口可能好转

中国商务部周四公布的3月实际使用外资同比下降1.5%，为14个月来首次出现负值。但商务部发言人沈丹阳称，单月小幅波动均属正常，并不影响全年利用外资的稳定增长。商务部3月中国实际使用外资(FDI)122亿美元，为九个月最高水准；但受基数影响，同比下降1.5%，为2013年1月以来首度再现负增长，当时为下降7.3%。

--澳洲第一季企业现况指数创18个月高位

调查显示，澳洲企业活动上季改善，因销售、获利和远期订单均提速。澳洲国民银行(NAB)针对逾900家企业进行的季度调查亦显示，受访者乐观预期这种改善趋势将持续下去，对于未来三至12个月的前景展望维持坚稳。

--日本股市：平收，锁定获利抵消了美联储低利率前景的利多效应

日股日经指数周四在震荡交投中平收。上日大涨后的获利了结，抵消了美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在较长一段时间内维持低利率的提振作用。日经指数收平，报14,417.53点。盘中交投震荡，在平盘上下游走，曾触及一周高位14,500.66点。东证股价指数和JPX-日经400指数400分别平收于1,166.59点和10,614.69点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望

中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。沪综指收盘报2,098.885点，跌6.237点或0.30%，上证A股今日成交额742亿元人民币，上日为750亿元。创业板指数收涨0.61%，上证金融地产行业指数收跌0.47%。沪深300指数收报2,224.803点；沪深300指数期货主力5月合约收报2,226.2点，跌0.26%，成交398,857手。

--香港股市：小幅收高，节前成交量创2月中期以来最低

香港股市周四小幅收高，但成交量为2月中期以来最小，因投资者即将迎来复活节假期。港股恒生指数收升0.3%至22,760.24点，本周下跌1.1%。国企指数上涨0.4%。市场成交量为10.4亿港元。

--汇市：美元受挫于叶伦的低息立场，英镑接近四年半高位

美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。英镑贸易加权指数触及五年半高位。美元指数跌0.16%，报79.672。欧元兑美元上涨0.17%，报1.3838美元；英镑兑美元涨0.23%，报1.6836美元；美元兑日圆下跌0.23%，报101.99。欧元兑日圆报141.16。

--国际油市：布兰特原油期货守在109美元上方，因乌克兰紧张局势升高

布兰特原油周四守在每桶109美元上方，距六周高位相去不远，乌克兰紧张局势升高，使得油价的地缘政治风险溢价不变，同时对美国和中国需求的乐观看法亦支持人气。0830GMT，布兰特原油6月合约下跌0.09美元，报每桶109.48美元。周三布兰特原油曾触及110.36美元，为3月4日以来最高水准。美国原油5月合约涨0.03美元至103.79美元。该合约上日亦曾触及六周高点104.99美元。

--欧元债市：希腊公债收益率降至发行水平下方

希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)周四稍微跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。希腊五年期公债的首次发售面临严峻压力，因投资者将这次里程碑式的发售作为锁定利润的机会。希腊公债今年在欧元区国家中表现最好。希腊10年期公债收益率最新报6.07%。

--全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场

现货金下跌，为三日来第二日下跌，因股市上涨，且全球最大的黄金上市交易基金流出量创近四个月最大。0830GMT，现货金报1,299.10美元。现货银报19.55。(完)

(整理 洪曦; 审校 艾茂林)

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